Rosebud Postitalon ohjelmaa toukokuussa

Ke 6.5. klo 17

Juha Jyrkäs: Rauni (Salakirjat)

Länsisuomalainen vaiettu kansanrunous kokee uuden tulemisensa - eeppisen runouden helmet, nyt ensi kertaa samoissa kansissa!

Suomalaisesta kansanperinteestä puhuttaessa keskeisimpänä nousevat esille Kalevala ja itäsuomalais-karjalainen runous. Vaan moniko on tietoinen siitä, että ensimmäiset nelipolvitrokeiset eli kalevalamittaiset runot kerättiinkin Länsi-Suomesta?

Kirjailija, muusikko ja kansanrunotutkija Juha Jyrkäs on perehtynyt syvällisesti länsisuomalaiseen kansanperinteeseen, joka on paljon luultua rikkaampaa. Ison tutkimis-, keräys- ja toimitustyön tuloksena on valmistunut Rauni - länsisuomalainen eepos - joka paaluttaa kertaheitolla lännen runot itärunojen rinnalle. Se on koottu yhteen alkuperäisistä länsisuomalaisista kansanrunoista.

Kehyskertomuksessa Rauni-neito ja Vauhtus-noita kohtaavat Hämeen härkätiellä. Sen seurauksena lukijalle avautuvat tarinat, joissa esiintyy maagisia eläimiä, vaimonsa polttava Klaus Kurki, oudon paimenen tapaava Mataleena, miestappoon sortuva Hyväneuvo kuin itse ukko Väinämöinenkin.

To 7.5. klo 17

Lassi Sinkkonen: Towards Us (Kroxet/Kulttuurivihkot)

Lassi Sinkkonen stands among the defining voices of Finland’s young poet generation of the 1960s and ’70s. Towards Us, a comprehensive selection of his poetry curated and translated with great care by Ernest Wuorinen, introduces this unique Nordic voice to the English-reading public for the first time.

As a working-class man, Sinkkonen’s descriptions of urban and proletarian life are central to his writing. Humor and biting irony add zest to his day-to-day realism and to descriptions of even the harshest life conditions. Despite the often dark and jagged outlook, there’s also love and longing, ecstatic encounters with nature, as well as visions of societal change and a hope for something better.

Towards Us launches Kroxet Books’ Modern Nordic Poets series, devoted to introducing essential 20th?century voices from the North in English translation to a new generation of readers worldwide.

Ma 11.5. klo 17

Tähtivaeltaja-palkinnon jako 2026

Mikä on viime vuoden paras scifi-kirja? Kenelle myönnetään tämän vuoden Tähtivaeltaja-palkinto? Mikä kustantamo saa kunniaa kulttuuriteosta?

Tämä kaikki ja kiitospuheet tarjolla Postitalon Rosebudin liikkeessä 11.5. klo 17.00 alkaen. Kannattaa käydä ihan myös niiden kirjojenkin takia!

Ti 12.5. klo 17

Suvi Salmenniemi, Pilvi Porkola & Hanna Ylöstalo: Arkipäivän utopiat (Gaudeamus)

Poliittisessa puheessa tulevaisuus hahmottuu usein synkkänä ja vaihtoehdottomana. Vaikeat yhteiskunnalliset kysymykset etenevästä ekokriisistä ja kasvavasta yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta eivät ole helposti ratkaistavissa. Tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelua.

Arkipäivän utopiat esittää toisenlaisten maailmojen kuvittelukyvyn yhteiskunnallisen muutoksen voimana. Teos antaa työkaluja ja tukea dystooppisen poliittisen keskustelun taltuttamiseen ja toivon luomiseen. Vaihtoehtoisia työn, talouden ja ajan järjestyksiä eletään todeksi monin tavoin jo nyt.

Miten kehittää toimintatapoja ja käsitteitä kestävämpään elämäntapaan? Miten vahvistaa tulevaisuususkoa ja yhteistä toimijuutta nykyisessä, usein pessimistisessä keskustelussa maailmassa, jota hallitsevat monenlaiset yhteiskunnalliset epävarmuudet? Miten ylläpitää toivoa? Millaisia utopioita toteutetaan taiteessa, pedagogiikassa ja erilaisissa yhteisöissä?

Ke 13.5. klo 17 Rosebud Sivullinen, Kluuvin kauppakeskus

Voiman verkkolehden uudistus

Lämpimästi tervetuloa kohottamaan malja Voimalle, journalismille ja maailmanrauhalle!

Vanha, peräti 27 vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäinen, ja arvokas aikakauslehti Voima on edelleen Suomen suurin kulttuurilehti. Ajan rajua henkeä seuraten Voima alkaa valloittaa digiympäristöä entistä tehokkaammin ja jopa kaupallisemmin.

Peräti 60 000 kappaleen painoksen printtilehdestä Voima ei kuitenkaan ole luopumassa.

Tapahtumat striimataan Rosebudin YouTube-kanavalle: https://www.youtube.com/@Sivullisenlava Myymälän sisäänkäynti Elielinaukion puolella, Postikatu 1. Ohjelmamuutokset mahdollisia.