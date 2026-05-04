EMMA – Espoo Museum of Modern Art

EMMA ja Saastamoisen säätiö tukevat taiteilijoita Venetsian biennaalissa 2026

4.5.2026 10:15:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote

Jaa

EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Saastamoisen säätiö lanseeraavat uuden yhteistyömallin, joka tarjoaa pitkäjänteistä tukea uransa keskivaiheilla olevien kansainvälisten nykytaiteilijoiden työskentelylle. Aloite käynnistyy tuotantotuella Jenna Sutelan, Eglė Budvytytėn ja P. Staffin uusille teoksille 61. Venetsian biennaalissa (La Biennale di Venezia).

Eglė Budvytytė © Alexandre Guirkinger | P. Staff, taiteilijan luvalla | Jenna Sutela © Matthieu Croisier / La Becque
Eglė Budvytytė © Alexandre Guirkinger | P. Staff, taiteilijan luvalla | Jenna Sutela © Matthieu Croisier / La Becque

Nykytaiteen suurtapahtuma Venetsian taidebiennaali 2026 toimii kansainvälisenä avauksena EMMAn ja Saastamoisen säätiön uudelle yhteistyömuodolle. Yksittäisten näyttelyiden ja komissioteosten sijaan EMMA ja Saastamoisen säätiö aikovat rakentaa monivuotisia suhteita  taiteilijoihin tukemalla heidän uransa keskeisiä vaiheita. Tuotantotuki Venetsiassa esitettäville teoksille  toimii lähtökohtana pidemmälle yhteistyölle, joka huipentuu kunkin taiteilijan ensimmäiseen laajaan museonäyttelyyn EMMAssa. 

“Uran keskivaihe on taiteilijoiden uran kehityskulun kannalta ratkaiseva, mutta se jää usein pitkäjänteisen institutionaalisen tuen ulkopuolelle. Sitoutumalla monivuotiseen yhteistyöhön haluamme tarjota taiteilijoille aikaa, tilaa ja jatkuvuutta kunnianhimoisen taiteellisen työskentelyn kehittämiseen ja syventämiseen”, EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen sanoo. 

Yhteistyön keskiössä tulevat olemaan pohjoismaiset ja balttialaiset taiteiijat. Tarkoituksena on rakentaa uusia verkostoja ja vahvistaa nykytaiteen vuoropuhelua kansainvälisesti. EMMAssa toteutettavat näyttelyt tuotetaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ja niitä tuetaan erillisellä rahoituksella ja teoshankinnoilla. 

”Useat nyt mukaan valituista taiteilijoista ovat jo edustettuina Saastamoisen säätiön taidekokoelmassa, mikä luo luontevan lähtökohdan yhteistyön syventämiselle. On hienoa päästä jatkamaan ja laajentamaan näitä suhteita”, sanoo Päivi Karttunen, Saastamoisen säätiön taiteellisen toimikunnan puheenjohtaja. 

Uuden yhteistyömallin kautta tuotantotukea saavat Venetsian 61. taidebiennaalissa nähtävät teokset ovat Jenna Sutelan Aeolian Suite Suomen paviljongissa, Eglė Budvytytėn elokuvallinen installaatio Animism Sings Anarchy Liettuan paviljongissa sekä P. Staffin Terminal Lucidity, joka esitetään biennaalin ajan Fondazione Between Art and Film -organisaation CANICULA-ryhmänäyttelyssä Complesso dell’Ospedalettossa.

Avainsanat

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art

EMMA and Saastamoinen Foundation Support Artists at the Venice Biennale 20264.5.2026 10:15:00 EEST | Press release

EMMA – Espoo Museum of Modern Art, in partnership with Saastamoinen Foundation, is launching a new long-term initiative dedicated to sustained collaboration with mid-career contemporary artists. The initiative is introduced through production support for new works by Jenna Sutela, Eglė Budvytytė, and P. Staff, all participating in the 61st Venice Biennale – La Biennale di Venezia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye