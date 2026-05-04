EMMA ja Saastamoisen säätiö tukevat taiteilijoita Venetsian biennaalissa 2026

Nykytaiteen suurtapahtuma Venetsian taidebiennaali 2026 toimii kansainvälisenä avauksena EMMAn ja Saastamoisen säätiön uudelle yhteistyömuodolle. Yksittäisten näyttelyiden ja komissioteosten sijaan EMMA ja Saastamoisen säätiö aikovat rakentaa monivuotisia suhteita taiteilijoihin tukemalla heidän uransa keskeisiä vaiheita. Tuotantotuki Venetsiassa esitettäville teoksille toimii lähtökohtana pidemmälle yhteistyölle, joka huipentuu kunkin taiteilijan ensimmäiseen laajaan museonäyttelyyn EMMAssa.

“Uran keskivaihe on taiteilijoiden uran kehityskulun kannalta ratkaiseva, mutta se jää usein pitkäjänteisen institutionaalisen tuen ulkopuolelle. Sitoutumalla monivuotiseen yhteistyöhön haluamme tarjota taiteilijoille aikaa, tilaa ja jatkuvuutta kunnianhimoisen taiteellisen työskentelyn kehittämiseen ja syventämiseen”, EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen sanoo.

Yhteistyön keskiössä tulevat olemaan pohjoismaiset ja balttialaiset taiteiijat. Tarkoituksena on rakentaa uusia verkostoja ja vahvistaa nykytaiteen vuoropuhelua kansainvälisesti. EMMAssa toteutettavat näyttelyt tuotetaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ja niitä tuetaan erillisellä rahoituksella ja teoshankinnoilla.

”Useat nyt mukaan valituista taiteilijoista ovat jo edustettuina Saastamoisen säätiön taidekokoelmassa, mikä luo luontevan lähtökohdan yhteistyön syventämiselle. On hienoa päästä jatkamaan ja laajentamaan näitä suhteita”, sanoo Päivi Karttunen, Saastamoisen säätiön taiteellisen toimikunnan puheenjohtaja.

Uuden yhteistyömallin kautta tuotantotukea saavat Venetsian 61. taidebiennaalissa nähtävät teokset ovat Jenna Sutelan Aeolian Suite Suomen paviljongissa, Eglė Budvytytėn elokuvallinen installaatio Animism Sings Anarchy Liettuan paviljongissa sekä P. Staffin Terminal Lucidity, joka esitetään biennaalin ajan Fondazione Between Art and Film -organisaation CANICULA-ryhmänäyttelyssä Complesso dell’Ospedalettossa.