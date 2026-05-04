EMMA ja Saastamoisen säätiö tukevat taiteilijoita Venetsian biennaalissa 2026
4.5.2026 10:15:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Saastamoisen säätiö lanseeraavat uuden yhteistyömallin, joka tarjoaa pitkäjänteistä tukea uransa keskivaiheilla olevien kansainvälisten nykytaiteilijoiden työskentelylle. Aloite käynnistyy tuotantotuella Jenna Sutelan, Eglė Budvytytėn ja P. Staffin uusille teoksille 61. Venetsian biennaalissa (La Biennale di Venezia).
Nykytaiteen suurtapahtuma Venetsian taidebiennaali 2026 toimii kansainvälisenä avauksena EMMAn ja Saastamoisen säätiön uudelle yhteistyömuodolle. Yksittäisten näyttelyiden ja komissioteosten sijaan EMMA ja Saastamoisen säätiö aikovat rakentaa monivuotisia suhteita taiteilijoihin tukemalla heidän uransa keskeisiä vaiheita. Tuotantotuki Venetsiassa esitettäville teoksille toimii lähtökohtana pidemmälle yhteistyölle, joka huipentuu kunkin taiteilijan ensimmäiseen laajaan museonäyttelyyn EMMAssa.
“Uran keskivaihe on taiteilijoiden uran kehityskulun kannalta ratkaiseva, mutta se jää usein pitkäjänteisen institutionaalisen tuen ulkopuolelle. Sitoutumalla monivuotiseen yhteistyöhön haluamme tarjota taiteilijoille aikaa, tilaa ja jatkuvuutta kunnianhimoisen taiteellisen työskentelyn kehittämiseen ja syventämiseen”, EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen sanoo.
Yhteistyön keskiössä tulevat olemaan pohjoismaiset ja balttialaiset taiteiijat. Tarkoituksena on rakentaa uusia verkostoja ja vahvistaa nykytaiteen vuoropuhelua kansainvälisesti. EMMAssa toteutettavat näyttelyt tuotetaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ja niitä tuetaan erillisellä rahoituksella ja teoshankinnoilla.
”Useat nyt mukaan valituista taiteilijoista ovat jo edustettuina Saastamoisen säätiön taidekokoelmassa, mikä luo luontevan lähtökohdan yhteistyön syventämiselle. On hienoa päästä jatkamaan ja laajentamaan näitä suhteita”, sanoo Päivi Karttunen, Saastamoisen säätiön taiteellisen toimikunnan puheenjohtaja.
Uuden yhteistyömallin kautta tuotantotukea saavat Venetsian 61. taidebiennaalissa nähtävät teokset ovat Jenna Sutelan Aeolian Suite Suomen paviljongissa, Eglė Budvytytėn elokuvallinen installaatio Animism Sings Anarchy Liettuan paviljongissa sekä P. Staffin Terminal Lucidity, joka esitetään biennaalin ajan Fondazione Between Art and Film -organisaation CANICULA-ryhmänäyttelyssä Complesso dell’Ospedalettossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomimarkkinointi- ja viestintäpäällikköEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art
EMMA och Saastamoinen stiftelsen stöder konstnärer på Venedigbiennalen 20264.5.2026 10:15:00 EEST | Pressmeddelande
EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Saastamoinen stiftelsen lanserar en ny samarbetsmodell som erbjuder långsiktigt stöd för internationella samtidskonstnärer som befinner sig i mitten av sin karriär. Initiativet inleds med produktionsstöd för nya verk av Jenna Sutela, Eglė Budvytytė och P. Staff på den 61:a Venedigbiennalen (La Biennale di Venezia).
EMMA and Saastamoinen Foundation Support Artists at the Venice Biennale 20264.5.2026 10:15:00 EEST | Press release
EMMA – Espoo Museum of Modern Art, in partnership with Saastamoinen Foundation, is launching a new long-term initiative dedicated to sustained collaboration with mid-career contemporary artists. The initiative is introduced through production support for new works by Jenna Sutela, Eglė Budvytytė, and P. Staff, all participating in the 61st Venice Biennale – La Biennale di Venezia.
Annika Räim utsedd till intendent med ansvar för samlingarna på EMMA – Esbo moderna konstmuseum16.4.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
EMMA – Esbo moderna konstmuseum har utsett FM Annika Räim till ny intendent med ansvar för samlingarna. Räim tillträder tjänsten den 4 maj 2026. Den öppna ansökan samlade totalt 76 ansökningar från såväl inhemska som internationella sakkunniga.
Annika Räim appointed as Head of Collections at EMMA – Espoo Museum of Modern Art16.4.2026 10:00:00 EEST | Press release
EMMA – Espoo Museum of Modern Art has appointed Annika Räim, MA, as its new Head of Collections. She will assume the position on May 4, 2026. The position was filled through an open recruitment process that drew highly qualified Finnish and international applicants, 76 in total.
Annika Räim valittu EMMAn kokoelmista vastaavaksi intendentiksi16.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museo on nimittänyt FM Annika Räimin uudeksi kokoelmista vastaavaksi intendentiksi. Räim aloittaa tehtävässä 4. toukokuuta 2026. Avoin haku keräsi kaikkiaan 76 hakemusta sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä asiantuntijoilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme