Vaasan liikennevaloristeyksissä korjaustöitä 4.5. alkaen
30.4.2026 15:09:56 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin alueella korjataan liikennevalojen ilmaisimia kesän ajan 4.5.–7.8.2026. Töitä tehdään arkisin yöaikaan kello 20–06, jotta haitta liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen. Päivisin liikennevalot toimivat normaalisti.
Korjauksissa uusitaan asfaltin alla sijaitsevia induktioilmaisimia, jotka havaitsevat ajoneuvoja ja ohjaavat liikennevalojen toimintaa. Ilmaisimien kunnostaminen parantaa liikenteen sujuvuutta jatkossa.
Työt alkavat keskustasta ja etenevät vaiheittain eri puolille kaupunkia. Työn aikana liikennevaloissa vilkkuu keltainen valo, ja kaistoja voidaan sulkea tilapäisesti. Risteysten läpi pääsee kuitenkin yleensä kulkemaan. Autoilijoilta toivotaan erityistä varovaisuutta työalueilla.
Työstä aiheutuu melua, joka voi häiritä yöunta hetkellisesti. Vaasan kaupunki ja urakoitsija pahoittelevat haittaa.
Työt toteuttaa NRC Group Finland Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vaasan kaupunki:
Aripekka Pietiläinen, sähköinsinööri
040 153 0157, aripekka.pietilainen@vaasa.fi
NRC Group Finland Oy:
Jouko Piri, projektipäällikkö
040 515 5365, jouko.piri@nrcgroup.fi
Reparationsarbeten i trafikljuskorsningar i Vasa från 4.530.4.2026 15:10:09 EEST | Pressmeddelande
På Vasa stads område repareras trafikljusens detektorer under sommaren 4.5–7.8.2026. Arbetet utförs vardagar nattetid klockan 20–06 för att det ska störa trafiken så lite som möjligt. Dagtid fungerar trafikljusen normalt.
Gymnastiksalen i Onkilahden yhtenäiskoulus V-fastighet ur bruk30.4.2026 10:20:20 EEST | Pressmeddelande
Gymnastiksalen med omklädningsrum i Onkilahden yhtenäiskoulus V-fastighet är ur bruk från 1.6 på grund av fuktskador. Beslutet har fattats av skolans arbetsgrupp för inomhusklimat.
Onkilahden yhtenäiskoulun V-kiinteistön liikuntasali pois käytöstä30.4.2026 10:19:52 EEST | Tiedote
Onkilahden yhtenäiskoulun V-kiinteistön liikuntasali pukutiloineen on pois käytöstä 1.6. alkaen kosteusvaurioiden vuoksi. Päätöksen on tehnyt koulun sisäilmastotyöryhmä.
Inbjudan och meddelande: Konstnärskollektivet nabbteeri bjuder in att se på livet på ett annat sätt – pressträff fredag 8.5.2026 kl. 10 på Österbottens museum30.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
INBJUDAN TILL MEDIERNA Välkommen på pressträff för utställningen nabbteeri: Asätarnas trädgård fredag 8.5.2026 kl. 10 på Österbottens museum, adress Museigatan 3, 65100 Vasa. Närvarande på pressträffen är konstnärerna i nabbteeri, Janne Nabb och Maria Teeri samt utställningschef Maaria Salo och amanuens Janna Sirén från Vasas museer. Välkommen på utställningens vernissage fredag 8.5 kl. 18-20 på Österbottens museum. Förfrågningar om intervjuer och mer information: Utställningschef Maaria Salo, Vasa museer, tfn +358 40 3537 377, maaria.salo@vaasa.fi Det går att komma överens om intervjuer efter pressträffen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen. Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/LYL1xt2a1Je9AJYN MEDDELANDE Konstnärskollektivet nabbteeri bjuder in att se på livet på ett annat sätt – i Asätarnas trädgård står insekterna i centrum Separatutställningen av nabbteeri som i maj 2026 öppnar på Österbottens museum lyfter fram insekt
Mediakutsu ja tiedote: Taiteilijakollektiivi nabbteeri kutsuu katsomaan elämää toisin - tiedotustilaisuus pe 8.5.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa30.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
MEDIAKUTSU Tervetuloa näyttelyn nabbteeri: Haaskaeläinten puutarha -tiedotustilaisuuteen perjantaina 8.5.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla nabbteerin taiteilijat Janne Nabb ja Maria Teeri, näyttelypäällikkö Maaria Salo sekä amanuenssi Janna Sirén Vaasan museoista. Tervetuloa näyttelyn avoimiin avajaisiin perjantaina 8.5. klo 18–20 Pohjanmaan museossa. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/LYL1xt2a1Je9AJYN TIEDOTE Taiteilijakollektiivi nabbteeri kutsuu katsomaan elämää toisin – Haaskaeläinten puutarhassa hyönteiset ovat huomion keskipisteenä Pohjanmaan museossa kesäksi 2026 avautuva nabbteerin yksityisnäyttely nostaa hyönteiset, selkärangattomat ja löydet
