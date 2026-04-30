Vaasan liikennevaloristeyksissä korjaustöitä 4.5. alkaen

Mediakutsu ja tiedote: Taiteilijakollektiivi nabbteeri kutsuu katsomaan elämää toisin - tiedotustilaisuus pe 8.5.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa 30.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

MEDIAKUTSU Tervetuloa näyttelyn nabbteeri: Haaskaeläinten puutarha -tiedotustilaisuuteen perjantaina 8.5.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla nabbteerin taiteilijat Janne Nabb ja Maria Teeri, näyttelypäällikkö Maaria Salo sekä amanuenssi Janna Sirén Vaasan museoista. Tervetuloa näyttelyn avoimiin avajaisiin perjantaina 8.5. klo 18–20 Pohjanmaan museossa. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/LYL1xt2a1Je9AJYN TIEDOTE Taiteilijakollektiivi nabbteeri kutsuu katsomaan elämää toisin – Haaskaeläinten puutarhassa hyönteiset ovat huomion keskipisteenä Pohjanmaan museossa kesäksi 2026 avautuva nabbteerin yksityisnäyttely nostaa hyönteiset, selkärangattomat ja löydet