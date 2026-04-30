Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan liikennevaloristeyksissä korjaustöitä 4.5. alkaen

30.4.2026 15:09:56 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupungin alueella korjataan liikennevalojen ilmaisimia kesän ajan 4.5.–7.8.2026. Töitä tehdään arkisin yöaikaan kello 20–06, jotta haitta liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen. Päivisin liikennevalot toimivat normaalisti.

Liikennevalo näyttää vihreää valoa ja suojatien merkki näkyy etualalla, taustalla kaupunkimaisema.
Korjauksissa uusitaan asfaltin alla sijaitsevia induktioilmaisimia, jotka havaitsevat ajoneuvoja ja ohjaavat liikennevalojen toimintaa. Ilmaisimien kunnostaminen parantaa liikenteen sujuvuutta jatkossa.

Työt alkavat keskustasta ja etenevät vaiheittain eri puolille kaupunkia. Työn aikana liikennevaloissa vilkkuu keltainen valo, ja kaistoja voidaan sulkea tilapäisesti. Risteysten läpi pääsee kuitenkin yleensä kulkemaan. Autoilijoilta toivotaan erityistä varovaisuutta työalueilla.

Työstä aiheutuu melua, joka voi häiritä yöunta hetkellisesti. Vaasan kaupunki ja urakoitsija pahoittelevat haittaa.

Työt toteuttaa NRC Group Finland Oy.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vaasan kaupunki:
Aripekka Pietiläinen, sähköinsinööri
040 153 0157, aripekka.pietilainen@vaasa.fi


NRC Group Finland Oy:
Jouko Piri, projektipäällikkö
040 515 5365, jouko.piri@nrcgroup.fi

Kuvat

Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Inbjudan och meddelande: Konstnärskollektivet nabbteeri bjuder in att se på livet på ett annat sätt – pressträff fredag 8.5.2026 kl. 10 på Österbottens museum30.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

INBJUDAN TILL MEDIERNA Välkommen på pressträff för utställningen nabbteeri: Asätarnas trädgård fredag 8.5.2026 kl. 10 på Österbottens museum, adress Museigatan 3, 65100 Vasa. Närvarande på pressträffen är konstnärerna i nabbteeri, Janne Nabb och Maria Teeri samt utställningschef Maaria Salo och amanuens Janna Sirén från Vasas museer. Välkommen på utställningens vernissage fredag 8.5 kl. 18-20 på Österbottens museum. Förfrågningar om intervjuer och mer information: Utställningschef Maaria Salo, Vasa museer, tfn +358 40 3537 377, maaria.salo@vaasa.fi Det går att komma överens om intervjuer efter pressträffen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen. Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/LYL1xt2a1Je9AJYN MEDDELANDE Konstnärskollektivet nabbteeri bjuder in att se på livet på ett annat sätt – i Asätarnas trädgård står insekterna i centrum Separatutställningen av nabbteeri som i maj 2026 öppnar på Österbottens museum lyfter fram insekt

Mediakutsu ja tiedote: Taiteilijakollektiivi nabbteeri kutsuu katsomaan elämää toisin - tiedotustilaisuus pe 8.5.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa30.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

MEDIAKUTSU Tervetuloa näyttelyn nabbteeri: Haaskaeläinten puutarha -tiedotustilaisuuteen perjantaina 8.5.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla nabbteerin taiteilijat Janne Nabb ja Maria Teeri, näyttelypäällikkö Maaria Salo sekä amanuenssi Janna Sirén Vaasan museoista. Tervetuloa näyttelyn avoimiin avajaisiin perjantaina 8.5. klo 18–20 Pohjanmaan museossa. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/LYL1xt2a1Je9AJYN TIEDOTE Taiteilijakollektiivi nabbteeri kutsuu katsomaan elämää toisin – Haaskaeläinten puutarhassa hyönteiset ovat huomion keskipisteenä Pohjanmaan museossa kesäksi 2026 avautuva nabbteerin yksityisnäyttely nostaa hyönteiset, selkärangattomat ja löydet

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
