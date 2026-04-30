EKP:n rahapoliittisia päätöksiä
30.4.2026 15:24:43 EEST | Suomen Pankki | Päätös
EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan.
Tuoreimmat tiedot vastaavat suurin piirtein EKP:n neuvoston aiempaa arviota inflaationäkymistä, joskin ennakoitua nopeamman inflaation ja hitaamman kasvun riskit ovat voimistuneet. EKP:n neuvosto on sitoutunut varmistamaan rahapolitiikan mitoituksella, että inflaatio vakautuu 2 prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.
Sota Lähi-idässä on johtanut energiahintojen jyrkkään nousuun, mikä nopeuttaa inflaatiota ja heikentää talouden ilmapiiriä. Sodan vaikutukset keskipitkän aikavälin inflaatioon ja taloudelliseen toimeliaisuuteen riippuvat energian hintasokin voimakkuudesta ja kestosta sekä sen välillisten vaikutusten ja kerrannaisvaikutusten suuruusluokasta. Mitä pitempään sota jatkuu ja energiahinnat pysyvät korkeina, sitä voimakkaammin ne todennäköisesti vaikuttavat laajempaan inflaatioon ja talouteen.
EKP:n neuvostolla on hyvät edellytykset luovia eteenpäin nykyisessä epävarmuudessa. Energiahintojen nousun alkaessa euroalueen inflaatio oli 2 prosentin tavoitteen tuntumassa. Talous on myös pitänyt pintansa viime vuosineljännesten aikana. Pitkän aikavälin inflaatio-odotukset pysyvät edelleen hyvin ankkuroituina, vaikka lyhyempien aikavälien inflaatio-odotukset ovatkin kohonneet huomattavasti.
EKP:n neuvosto seuraa tilannetta tarkasti ja määrittää rahapolitiikan mitoituksen kokouskohtaisesti aina tuoreimpien tietojen perusteella. Sen korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä ja niihin liittyviä riskejä koskevaan arvioon, jossa on otettu huomioon taloutta ja rahoitusoloja koskevat tuoreimmat tiedot, pohjainflaation kehitys ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuus. EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.
EKP:n ohjauskorot
Talletuskorko on edelleen 2,00 %, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,15 % ja maksuvalmiusluoton korko 2,40 %.
Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)
APP- ja PEPP-ohjelmissa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.
***
EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattiinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.
EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.
EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.
