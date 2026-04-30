Pihlajalinnan muutosneuvottelut päätökseen - Pohjois-Pirkanmaan palvelut turvataan
30.4.2026 15:38:56 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pihlajalinnan Pohjois-Pirkanmaata koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvottelujen tuloksena yhteensä arviolta 139 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 180 sijaan. Muutoksessa syntyy myös arviolta 61 uutta tehtävää. Henkilöstövähennyksistä huolimatta Virtain, Ruoveden, Kihniön ja Parkanon sekä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimipisteet ja asioimisen kanavat säilyvät ennallaan.
Muutoksessa syntyviä uusia tehtäviä tarjotaan ensisijaisesti irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille.
Pohjois-Pirkanmaan palvelujen järjestäjäksi valittiin syksyllä 2025 kilpailutuksen perusteella Pihlajalinna. Alueen palvelut tuotetaan sopimuksen mukaisesti samalla tavalla kuin muuallakin Pirkanmaalla. Kaikille palveluille on laadittu yksityiskohtaiset palvelukuvaukset, joiden mukaan toiminta järjestetään. Pirkanmaan hyvinvointialue seuraa, että palvelut järjestetään sopimuksen mukaisesti.
Hyvinvointialue vastaa lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä pirkanmaalaisille. Pihlajalinna vastaa palvelujen tuottamisesta hyvinvointialueen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.4. alkaen Ruoveden ja Virtain alueella sekä 1.5. alkaen Parkanossa ja Kihniössä. Ryhmittymään kuuluu myös Kolmostien Terveys Oy. Mäntänvuoren Terveys Oy tuottaa palveluja Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen asukkaille.
Muutosneuvottelut koskivat Kihniön, Parkanon, Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiden lisäksi rajatusti Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella toimivan Mäntänvuoren Terveyden henkilöstöä. Muutosneuvottelut eivät koskeneet Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöä.
Pihlajalinna on kertonut myös toisista muutosneuvotteluista, jotka eivät koske Pohjois-Pirkanmaan henkilöstöä.
Lisätietoja Pohjois-Pirkanmaan muutoksesta pirha.fi/pohjoispirkanmaa
Yhteyshenkilöt
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
