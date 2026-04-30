Suomen Turku julisti kesärauhan - tuhannet peace-merkit nousivat ilmaan Turun Vartiovuorella
1.5.2026 18:41:57 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Jo toistamiseen livenä julistettu kesärauha kannustaa jokaista kohtelemaan toisia yhdenvertaisesti tulevana kesänä. Lämpimän kesäisellä vappupiknikillä julistuksen lausui yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi. Kesärauha-festivaalia juhlitaan Turun Linnanpuistossa 12.–14.6.2026.
Kesärauha julistettiin tänään Turussa TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumassa. Julistuksen lausui yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi. Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ja Kesärauhan yhteistyöstä alkunsa saaneen perinteen myötä Suomi laskeutuu kesärauhan viettoon.
Kesärauhan julistuksen yhteydessä tuhatpäinen juhlakansa nosti Behbodin kehotuksesta sormensa peace-merkkinä ilmaan rauhan symbolina. Julistuksen lisäksi tapahtumassa kuultiin myös Aprillirock-bändikisan voittajan TYPERÄ TYPERÄ MIES -yhtyeen esiintyminen ja Kesärauhan mahdollistama Nössö Novan ilmaiskeikka.
Kesärauhan julistus
Kansalaiset, medborgare.
Tänä kesänä, jos universumi suo,
kokoonnumme Suomen ikonisimpaan kaupunkiin, Turkuun, viettämään
unohtumatonta tapahtumakesää.
Ja julistetaan siis koko kesäksi täten yleinen kesärauha kehottamalla
kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla rakkaudella viettämään.
Kesärauha ei vaadi viettäjältään hartautta tai hiljaisuutta.
Se soi, tanssii ja syleilee.
Riehuu, lepää ja nauttii.
Kesärauha nauraa, laulaa ja elää.
Kesärauha kantaa vastuuta ja kunnioittaa ympäristöään.
Se vaalii Itämerta, jonka äärellä sitä vietetään.
Se tahtoo, että meillä on tulevaisuudessakin planeetta, jolla juhlia.
Kesärauhassa kaikki ovat turvassa, tasavertaisia, eikä kesärauha syrji yhtäkään.
Kesärauhaa julistetaan ja juhlistetaan aina yhdessä.
Nyt onkin aika julistaa kesärauha alkaneeksi.
Tervetuloa kesä, rauha ja rakkaus.
Kirjoittanut: Laura Friman
*******
Kesärauha, Turun Linnanpuisto 12.–14.6.2026
Lisätiedot ja liput: www.kesarauha.fi
1 pv 105e (4.5. alkaen 109e)
2 pv 155e (4.5. alkaen 165e)
3 pv 189e (4.5. alkaen 195e)
Musiikki- ja media-alan toimijoiden akkreditointi Kesärauhaan on avautunut: https://gest.fi/customers/afdjci/9729
