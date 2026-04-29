Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet: Tappara voittaa mestaruuden 72 prosentin todennäköisyydellä
30.4.2026 15:50:45 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Liigan kausi huipentuu finaalisarjaan, jossa kohtaavat mestarisuosikkina pitkään jyrännyt Tampereen Tappara sekä kauden iso yllättäjä Kouvolan KooKoo. Ennakkosuosikkina mestaruuteen vaadittavaa neljää voittoa lähtee tavoittelemaan Tappara, joka pudotti paikallisvastustaja Ilveksen pronssipeliin.
- Tappara on finaalisarjaan selvä suosikki, mutta se ei ole jättimäinen sellainen. Tämän kauden KooKoo on datamme perusteella parempi joukkue kuin esimerkiksi vuoden takainen finalisti SaiPa oli. KooKoo ei ole loppuotteluissa pelkästään osallistumassa, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara näkee.
Veikkauksen todennäköisyysarvio Tapparan Suomen mestaruudelle on 72 % ja KooKoon Suomen mestaruudelle 28 %. Veikkauksen Pitkäveto-pelissä Tapparan mestaruuskerroin on 1,33 ja KooKoon 3,32. Pitkäveto: Liigan mestaruusvedot löytyvät täältä
Mestaruuskamppailussa hyvä maalivahti on arvossaan. Molemmilta finaalijoukkueilta löytyy sellainen. Kumpi on tilastojen valossa parempi?
- Datan perustuen tilanne on se, että KooKoon Eetu Randelin on jopa tämän kauden koko Liigan paras maalivahti. Hän on tilastojen valossa jopa selvästi Christian Heljankoa edellä. Heljanko on hyvä ja luotettava maalivahti, mutta ei tilastomme mukaan loppuottelusarjan paras maalivahti.
KooKoo voitti Tapparan runkosarjassa kaksi kertaa. Kouvolalaiset pelaavat ensimmäistä kertaa seuran historiassa finaaliotteluita.
- KooKoo voitti ne runkosarjan ottelut, mutta kahden ottelun otanta on siksi pieni, että sillä ei ole merkitystä meidän kirjoissamme. KooKoon iskun paikka on sarjan ensimmäisissä otteluissa. Sarjan edetessä Tapparan vankka isojen pelien kokemus alkaa kääntää vaakaa Tampereelle päin, Eirtovaara arvioi.
- Joku saattaa odottaa, että Tappara marssii mestaruuteen voitoin 4-0, mutta sen todennäköisyys on Veikkauksen arvion mukaan ainoastaan reilut 14 prosenttia. Tuplasti todennäköisempää on, että sarja venyy täyteen seitsemään otteluun saakka (28 %).
Tappara-Ilves-välieräsarjassa Veikkauksen asiakkaat lunastivat merkittäviä voittoja.
- Esimerkiksi Tapparan nousu kolmen maalin tappioasemasta oli meille vedonlyönnin järjestäjän aika kallis tulos Pitkävedon ja Live-vedon osalta. Myös isokertoimisia spesiaalikohteita toteutui välierissä. Sellaiset kiinnostavat aina asiakkaitamme, Eirtovaara sanoo.
- Ilveksen nopeat kaksi maalia Tapparaa vastaan heti sarjan alussa tarjosivat kertoimen 50. Ja se, että Jimi Suomi teki KooKoon ottelussa ensimmäisenä kaksi maalia, antoi kertoimen 60.
- Aktiivisen KooKoon myötä loppuottelusarjakaan ei välttämättä tarjoa pelkkiä vähämaalisia maalin pelejä, joten hieman kauhunsekaisella jännityksellä odotellaan mitä kaikkea loppuottelusarja tuo mukanaan, Eirtovaara naurahtaa.
Liigan mitalipelit alkavat tänään klo 18.30 pronssiottelulla SaiPa-Ilves. Pronssi ratkaistaan yhdessä ottelussa. Liigan finaalisarja alkaa lauantaina 2.5. klo 17 ottelulla Tappara-KooKoo. Suomen mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.
Veikkauksen Pitkäveto-kohteissa voi lyödä vetoa esimerkiksi siitä, että viekö Tappara mestaruuden suoraan neljässä pelissä (kerroin 6,30). Jos Tappara jää ottelusarjassa tappiolle, mutta nousee mestariksi, on Veikkauksen Pitkäveto-kerroin tapahtumasarjalle 3,80.
Mikäli Jouko Myrrä on Tampereen kuningas, ja Tappara voittaa loppuotteluissa korkeintaan kaksi ottelua, on Veikkauksen kerroin tälle 4,90.
Pitkäveto: Mestaruusvedot
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Vikinglotosta Suomeen kaksi suurvoittoa29.4.2026 22:23:25 EEST | Tiedote
Vikinglotossa ei löytynyt täysosumia, joten ensi keskiviikkona potissa on jo noin 13 miljoonaa euroa.
Suomeen jälleen Eurojackpotin suurvoitto28.4.2026 22:31:03 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistaisessa arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten pelin potti nousee noin 55 miljoonaan euroon. Illan arvonnassa löytyi suurvoitto Suomesta.
Uuteenkaupunkiin 100 000 euron Keno-voitto28.4.2026 09:06:14 EEST | Tiedote
Kenon arvonnassa osui lauantaina onnenpotku Uuteenkaupunkiin.
Loton potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon - Tammelaan 128 000 euron voitto25.4.2026 22:40:41 EEST | Tiedote
Lauantain Loton arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla pelin potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon.
Vuoden suurimmat Toto-voitot Suomeen - Porukkapeleihin kaksi yli 760 000 euron jättivoittoa25.4.2026 21:46:53 EEST | Tiedote
Suomeen osui lauantaina kaksi yli 760 000 euron jättivoittoa Toto-peleistä. Voitot tulivat Ruotsin Örebron Toto85-kierrokselta ja osuivat nettiporukkapeleihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme