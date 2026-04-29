Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet: Tappara voittaa mestaruuden 72 prosentin todennäköisyydellä

- Tappara on finaalisarjaan selvä suosikki, mutta se ei ole jättimäinen sellainen. Tämän kauden KooKoo on datamme perusteella parempi joukkue kuin esimerkiksi vuoden takainen finalisti SaiPa oli. KooKoo ei ole loppuotteluissa pelkästään osallistumassa, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara näkee.



Veikkauksen todennäköisyysarvio Tapparan Suomen mestaruudelle on 72 % ja KooKoon Suomen mestaruudelle 28 %. Veikkauksen Pitkäveto-pelissä Tapparan mestaruuskerroin on 1,33 ja KooKoon 3,32.



Mestaruuskamppailussa hyvä maalivahti on arvossaan. Molemmilta finaalijoukkueilta löytyy sellainen. Kumpi on tilastojen valossa parempi?

- Datan perustuen tilanne on se, että KooKoon Eetu Randelin on jopa tämän kauden koko Liigan paras maalivahti. Hän on tilastojen valossa jopa selvästi Christian Heljankoa edellä. Heljanko on hyvä ja luotettava maalivahti, mutta ei tilastomme mukaan loppuottelusarjan paras maalivahti.

KooKoo voitti Tapparan runkosarjassa kaksi kertaa. Kouvolalaiset pelaavat ensimmäistä kertaa seuran historiassa finaaliotteluita.

- KooKoo voitti ne runkosarjan ottelut, mutta kahden ottelun otanta on siksi pieni, että sillä ei ole merkitystä meidän kirjoissamme. KooKoon iskun paikka on sarjan ensimmäisissä otteluissa. Sarjan edetessä Tapparan vankka isojen pelien kokemus alkaa kääntää vaakaa Tampereelle päin, Eirtovaara arvioi.



- Joku saattaa odottaa, että Tappara marssii mestaruuteen voitoin 4-0, mutta sen todennäköisyys on Veikkauksen arvion mukaan ainoastaan reilut 14 prosenttia. Tuplasti todennäköisempää on, että sarja venyy täyteen seitsemään otteluun saakka (28 %).

Tappara-Ilves-välieräsarjassa Veikkauksen asiakkaat lunastivat merkittäviä voittoja.

- Esimerkiksi Tapparan nousu kolmen maalin tappioasemasta oli meille vedonlyönnin järjestäjän aika kallis tulos Pitkävedon ja Live-vedon osalta. Myös isokertoimisia spesiaalikohteita toteutui välierissä. Sellaiset kiinnostavat aina asiakkaitamme, Eirtovaara sanoo.

- Ilveksen nopeat kaksi maalia Tapparaa vastaan heti sarjan alussa tarjosivat kertoimen 50. Ja se, että Jimi Suomi teki KooKoon ottelussa ensimmäisenä kaksi maalia, antoi kertoimen 60.

- Aktiivisen KooKoon myötä loppuottelusarjakaan ei välttämättä tarjoa pelkkiä vähämaalisia maalin pelejä, joten hieman kauhunsekaisella jännityksellä odotellaan mitä kaikkea loppuottelusarja tuo mukanaan, Eirtovaara naurahtaa.

Liigan mitalipelit alkavat tänään klo 18.30 pronssiottelulla SaiPa-Ilves. Pronssi ratkaistaan yhdessä ottelussa. Liigan finaalisarja alkaa lauantaina 2.5. klo 17 ottelulla Tappara-KooKoo. Suomen mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.



Veikkauksen Pitkäveto-kohteissa voi lyödä vetoa esimerkiksi siitä, että viekö Tappara mestaruuden suoraan neljässä pelissä (kerroin 6,30). Jos Tappara jää ottelusarjassa tappiolle, mutta nousee mestariksi, on Veikkauksen Pitkäveto-kerroin tapahtumasarjalle 3,80.



Mikäli Jouko Myrrä on Tampereen kuningas, ja Tappara voittaa loppuotteluissa korkeintaan kaksi ottelua, on Veikkauksen kerroin tälle 4,90.



