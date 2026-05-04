Etsitkö tutkijaa kommentoimaan Satakuntaan liittyviä asioita? Kokosimme asiantuntijalistan toimittajien käyttöön
4.5.2026 10:30:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopistosta löytyy paljon tutkijoita, joiden asiantuntijuus liittyy Satakuntaan. Tutkijat antavat mielellään haastatteluja omaan asiantuntijuusalueeseensa liittyen.
Alueen vetovoima ja brändi
Paula Kaukiainen, projektitutkija, paula.kaukiainen@utu.fi, p. +358 50 331 4352
Asiantuntijuusalueet: Satakunnan brändi, brändiviestintä, aluebrändin johtaminen, Satakunnan alueen veto- ja pitovoima, Satakunnan alueen kulttuurinen elinvoima ja kulttuurihyvinvointi
Tuomas Pohjola, projektiasiantuntija, tuomas.pohjola@utu.fi, p. +358 50 411 1697
Asiantuntijuusalueet: aluebrändin yhteiskehittäminen, matkailun digitalisaatio ja elämyspalvelut, tekoäly luovilla- ja kulttuurialoilla Suomessa, yliopiston rooli aluekehittämisen ekosysteemissä
Kati Suomi, markkinoinnin apulaisprofessori, kati.suomi@utu.fi, p. +358 50 520 0790
Asiantuntijuusalueet: markkinointi, erityisesti brändit ja brändijohtaminen, markkinointiviestintä, organisaatioiden maine ja maineenhallinta, matkailun ja tapahtumien markkinointi ja brändit, Satakunnan vetovoima, pitovoima ja aluebrändi
Talous, yritykset, organisaatiot ja palvelut
Teemu Haukioja, yliopisto-opettaja, tophau@utu.fi, p. +358 50 520 0798
Asiantutijuusalueet: kestävä talouskasvu, julkistalous
Reeta Hautaniemi, tutkijatohtori, reeta.hautaniemi@utu.fi, p. +358 50 477 3665
Asiantuntijuusalueet: projektihallinto, alueellinen kehittäminen, asiantuntijaorganisaatiot, sosiaali- ja terveyspalvelut, oikeudenmukainen siirtymä, sosiaaliset liikkeet, yhdistystoiminta, kansalaisyhteiskunta
Päivikki Kuoppakangas, tutkimuspäällikkö, dosentti, paviku@utu.fi, p. +358 50 327 1283
Asiantuntijuusalueet: TKI-hankkeet ja yritysyhteistyö, organisaatiotutkimus, strateginen dilemmajohtaminen monitoimijaisessa yhteistyössä, teknologia ja organisaation muutosjohtaminen
Kirsi-Mari Kallio, professori, laskentatoimi ja rahoitus, kirsi-mari.kallio@utu.fi, p. +358 50 520 0772
Asiantuntijuusalueet: johdon laskentatoimi, suoritusmittaus, julkiset organisaatiot, asiantuntijaorganisaatiot, yliopistot
Susanna Virkki, väitöskirja- ja projektitutkija, susanna.virkki@utu.fi, p. +358 50 477 1964
Asiantuntijuusalueet: TKI ja eri rahoitusvaihtoehdot, vastuullisuus, vihreä energia, luovat ja kulttuurialat, tekoäly, valokuvantutkimus, visuaalinen kulttuuri, luovat menetelmät
Timo Vasankari, yritysyhteistyöjohtaja, p. 040 554 6246, timo.vasankari@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: yliopiston ja elinkeinoelämän yhteistyö, teknologiayritysten ja Turun yliopiston yhteistyö ja yhteistyömahdollisuudet tekniikan alan tutkimuksessa ja koulutuksessa
Meri- ja rannikkoalueet
Anne E. Suominen, erikoissuunnittelija, anne.e.suominen@utu.fi, p. +358 40 779 9494
Asiantuntijuusalueet: merenkulku, meriklusterin kehittäminen, meri- ja rannikkoalueiden kestävä kehittäminen, toimitusketjut ja turvallisuus
Kirsi Laitio, projektiasiantuntija, kirsi.laitio@utu.fi, p. +358 40 779 9483
Asiantuntijuusalueet: meriklusterin kehittäminen, meri- ja rannikkoalueiden kestävä kehittäminen, kestävä matkailu
Anne-Erkkilä Välimäki, tutkijatohtori, anne.erkkila-valimaki@utu.fi, p. +358 40 592 4931
Asiantuntijuusalueet: dilemmat monitoimijaympäristössä, yhteiskehittäminen ja osallistavat suunnittelumenetelmät, ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen yrityksissä, rannikko- ja merialueiden aluekehitys ja merialuesuunnittelu
Luonnontieteet ja tekniikka
Rami Vainio, avaruusfysiikan professori, p. +358 50 511 4972, rami.vainio@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: PoriSat-yhteistyö avaruusteknologiassa, avaruusfysiikka, auringonfysiikka, astrofysiikka
Heidi Piili, erikoistutkija, konetekniikka, p. 050 473 4723, heidi.piili@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: mukana projektissa, jossa Satakunnan esihistoriaa tehdään tutuksi 3D-teknologian avulla, 3D-tulostus, laserteknologiat, biopohjaiset materiaalit, kestävä kehitys valmistusteknologioissa.
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
