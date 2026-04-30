Johannes Yrttiaho: Kotirauhan suojan perustuslaillisia lukkoja ei pidä avata – ”Mikä on SDP:n kanta?”
30.4.2026 16:18:47 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho varoittaa, että Orpon hallituksen esittämä perustuslain 10 §:n muutos uhkaa johtaa kotirauhan ja yksityiselämän suojan heikkenemiseen. Hän ihmettelee perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Heikki Vestmanin (kok.) tapaa vähätellä muutoksia ja kysyy myös SDP:n todellisen kannan perään.
– Jos esitys menee läpi, ihmisiä voitaisiin jatkossa tarkkailla kodeissaan hyvin epämääräisin ja väljin perustein, ilman edes epäilyä heidän syyllistymisestään mihinkään rikolliseen, Yrttiaho sanoo.
Suomalaisten kotirauhaa voitaisiin perustuslain heikennyksen jälkeen loukata sotilas- ja siviilitiedustelun viranomaisten tarpeisiin, mutta myös poliisin havitteleman, täysin uuden rikostiedustelun toimivaltuuksien muodossa.
Hallituksen esitys perustuslain 10 § muutoksista oli eduskunnan lähetekeskustelussa 29.4. Yrttiaho on vastustanut muutoksia parlamentaarisen käsittelyn alusta lähtien. Hän jätti eriävän mielipiteen hallituksen esityksen valmistelua ohjanneessa parlamentaarisessa ryhmässä, jota Vestman veti.
– Puheenjohtaja Vestman väitti Helsingin Sanomien haastattelussa 21.4., että massavalvonnan tai poliittisten mielipiteiden valvonnan vaaraa ei ole. Kun konkreettinen ja yksilöity rikosepäily ei enää ole edellytyksenä yksityiselämän suojan rajaamiselle, ja kohteena voisi olla myös jokin ihmisryhmä, altistaa se väistämättä tarkkailulle myös täysin sivullisia. Lisäksi virheiden ja jopa mielivallan riskit kasvavat, Yrttiaho sanoo.
– Vestman on tässä kovin luottavainen, tai sitten hän vie keskustelua sivuun. On myös katsottava pidemmälle ja ennakoitava, mitä perustuslain lukkojen avaamisen tiellä voi tulla vastaan, Yrttiaho sanoo.
Yrttiaho varoittaa, että kotirauhansuojan heikentämisessä riskinä on jopa poliittisten mielipiteiden valvonnan mahdollistaminen.
– Tällainen on ominaista pikemminkin poliisivaltioille ja totalitaarisille järjestelmille, hän sanoo.
Yrttiaho muistuttaa, että perustuslakia ei tulisi myöskään koskaan muuttaa alemman lainsäädännön tarpeisiin, niin kuin nyt ilmiselvästi tapahtuu.
– Nyt haetaan mahdollisuuksia viranomaisten lisävaltuuksiin. Poliisi- ja tiedusteluviranomaiset haluavat tyypillisesti maksimoida valtuutensa, mutta demokraattisessa oikeusvaltiossa tällaiset pyrkimykset tulee kyetä myös torjumaan. Kotirauhan ja perhe-elämän suoja turvaavat yksilön vapautta julkisen vallan puuttumiselta, ja ne ovat demokraattisen oikeusvaltion kulmakivi, Yrttiaho sanoo.
SDP on ilmoittanut asettuvansa muutosten kiireelliseksi julistamista vastaan.
– On oikein siirtää perustuslain muutos vaalien jälkeen, mutta se on eri asia kuin muutosten hyväksyminen tai hylkääminen. SDP ei ole toistaiseksi ainakaan vastustanut muutoksia. Mikä heidän kantansa on, kysyy Yrttiaho.
Hän toivoo, että vaaleissa puolueiden kannat ovat tiedossa ja muutoksia vastustavat voimat vahvistuisivat uudessa eduskunnassa.
– Toivottavasti tämä ei jää SDP:ltä pelkäksi vaalitaktiseksi profiilinnostoksi, Yrttiaho sanoo.
Yhteyshenkilöt
Johannes YrttiahoPuh:050 440 5204johannes.yrttiaho@eduskunta.fi
Kansanedustajat ja mepit: Ulkoministeri Valtosen on vaadittava Israelia vapauttamaan kaapattu suomalainen30.4.2026 09:49:52 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot vetoavat ulkoministeri Valtoseen, jotta Suomen ulkoministeriö selvittää Gazaan pyrkineen avustuslaivueen ja aktivistien tilanteen ja puuttuu asiaan. Mukana on myös suomalaisia.
Minja Koskela: Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut — Orpon on erottava30.4.2026 09:16:56 EEST | Tiedote
Vasemmistoliitto on jättänyt yhdessä muun opposition kanssa välikysymyksen Orpon hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymyksessä oppositiopuolueet kysyvät, onko hallitus valmis muuttamaan Euroopan epäonnistuneimman talouspolitiikan suuntaa.
Veronika Honkasalo: Oikeistohallitus pyrkii ajamaan alas julkista terveydenhuoltoa asiakasmaksukorotuksilla30.4.2026 09:05:21 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo katsoo Orpon hallituksen päättämien asiakasmaksukorotuksien olevan osa ideologista hanketta julkisen terveydenhuollon alasajamiseksi. Uusien kehysriihessä päätettyjen korotuksien myötä Orpon hallitus korottaa esimerkiksi terveyskeskusmaksuja yhteensä 74 prosentilla ja poliklinikkamaksuja 88 prosentilla.
Veronika Honkasalo: Orpon hallitus ei edes yritä näyttäytyä ilmastopoliittisesti uskottavana29.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo penää hallitukselta ilmastopolitiikkaa, joka veisi Suomea johdonmukaisesti kohti ilmastolain tavoitteita. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta kävi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman palautekeskustelun.
Johannes Yrttiaho: Vain ydinaseiden täyskielto laissa voi estää niiden tuomisen Suomeen – Toivon hallitukselta rehellisyyttä29.4.2026 15:39:22 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho vaatii, että ydinenergialain 4 § ja siihen sisältyvä ydinräjähteiden kielto tulee pitää nykyisellään: ”Ydinräjähteiden maahantuonti samoin kuin niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty.”
