Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 29.4.2026 14:26:50 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.4.2026 Maastopaloja Keski-Suomessa Jämsä, Liesjärventie Metsätöissä olleet havaitsivat maastopalon alun, yrittäneet alkusammutusta ja tällä saaneet estettyä palon leviämistä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen ei kohteessa enää ollut paloa. Pelastuslaitos kasteli maaston ja varmisti, että palo ei pääse uudestaan syttymään. Laukaa, Haikantie Nuotiossa poltettiin risuja, joka pääsi leviämään kuivaa heinikkoa pitkin. Ilmoittajat saivat letkulla rajoitettua palon leviämistä ja estettyä palon leviämisen asuinrakennukseen. Pelastuslaitos sammutti viimeiset kytevät alueet ja varmisti tilanteen. Kohteessa oli 2 pelastuksen yksikköä. Laukaa, Laviantie Sähkötolpan muuntajasta mahdollisesti vikaantumisen johdosta lähtenyt kipinöitä jotka sytyttäneet kuivaa heinää palamaan. Ilmoittajat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.