30.4.2026 17:26:40 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Parveke syttyi tuleen Äänekoskella

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Rakennuspalo keskisuuri, Äänekoski

Kerrostalon parveke syttyi tuleen Kyminkadulla Äänekoskella. Yläkerran naapuri oli huomannut parvekkeelta nousevaa savua ja soittanut hätäkeskukseen. Pelastuslaitos sammutti palon alun naapurin parvekkeelta. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja ja tuli ei päässyt leviämään parvekkeelta. 

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.4.2026 Maastopaloja Keski-Suomessa Jämsä, Liesjärventie Metsätöissä olleet havaitsivat maastopalon alun, yrittäneet alkusammutusta ja tällä saaneet estettyä palon leviämistä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen ei kohteessa enää ollut paloa. Pelastuslaitos kasteli maaston ja varmisti, että palo ei pääse uudestaan syttymään. Laukaa, Haikantie Nuotiossa poltettiin risuja, joka pääsi leviämään kuivaa heinikkoa pitkin. Ilmoittajat saivat letkulla rajoitettua palon leviämistä ja estettyä palon leviämisen asuinrakennukseen. Pelastuslaitos sammutti viimeiset kytevät alueet ja varmisti tilanteen. Kohteessa oli 2 pelastuksen yksikköä. Laukaa, Laviantie Sähkötolpan muuntajasta mahdollisesti vikaantumisen johdosta lähtenyt kipinöitä jotka sytyttäneet kuivaa heinää palamaan. Ilmoittajat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye