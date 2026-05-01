SDP EDUSKUNTA

SDP:n Tuula Väätäinen ei asetu ehdolle vuoden 2027 eduskuntavaaleissa

1.5.2026 12:46:03 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen ilmoitti tänään vappupuheissaan Siilinjärvellä ja Kuopiossa, ettei hän ole ehdolla vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

Kuvaaja: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Kiitän kaikkia luottamuksesta ja tuesta. Työni eduskunnassa jatkuu vielä tämän vaalikauden loppuun, ja sen jälkeen jatkan Pohjois-Savon maakuntaliiton, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Kuopion kaupungin tehtävissä, kertoo edustaja Väätäinen.

Tuula Väätäinen on toiminut Pohjois-Savon vaalipiirin kansanedustajana 2003–2015 ja vuodesta 2019 Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajana.

