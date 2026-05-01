Metsäuutisointi on kestämätöntä – Metsäammattilaisten verkostoa ryhdytään kokoamaan!
1.5.2026 14:01:06 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote
Metsäammattilaisten verkostoa ryhdytään kokoamaan Metsämiesten säätiön ja Marjatta ja Eino Kollin säätiön tuella. Tarve metsäammattilaisten verkostolle on nähty metsäalalla tärkeäksi, koska julkisuudessa metsäammattilaisten äänen on koettu puuttuvan. Tämä on johtanut kestämättömään metsäuutisointiin, joka on usein harhaanjohtavaa ja vinoutunutta. Verkosto tarjoaa kanavan toimittajille ja päätöksentekijöille saada metsäasioissa yhteys metsäammattilaisiin.
Metsäammattilaisille teetetyt kyselyt ovat jo pitkään osoittaneet heidän tyytymättömyytensä metsäuutisoinnin laatuun. Metsämiesten säätiön Suomen Taloustutkimukselta tilaaman Suuri metsäammattilaiskysely – metsät ja media -kyselyn mukaan metsäuutisointi koetaan syyllistäväksi, tunnepitoiseksi ja tarkoitushakuiseksi. Jopa 93 % katsoi, että metsäuutisointi on vahvasti polarisoitunutta. 74 % vastaajista katsoi, että median luoma kuva metsäalasta on todellisuutta heikompaa. Tyytymättömyys metsäuutisointiin on kasvanut vuodesta 2022 merkittävästi.
Yhdeksi tekijäksi metsäuutisoinnin heikkouteen on tunnistettu se, että toimittajien on vaikea löytää metsäammattilaisia haastateltavaksi. Verkostolla pyritään helpottamaan metsäammattilaisten saatavuutta. Tavoitteena on saada verkostoon metsäammattilaisia joka puolelta Suomea, jotta myös paikallisuus tulisi paremmin huomioitua.
Verkoston tarkoitus on myös lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, mitä metsäammattilaiset todellisuudessa tekevät. Monet mieltävät metsäammattilaiset metsäteollisuuden edustajiksi, mikä ei ole yleensä totta. Metsäammattilaiset toimivat metsän- ja luonnonhoidon, puun korjuun sekä kuljetuksen parissa, eivät sahoilla, sellutehtailla tai muissa jalostavan teollisuuden tehtävissä. Heidän työnsä on metsässä, ei tehtailla.
Jotta metsäuutisoinnin laatu paranisi tulevina vuosina, metsäammattilaiset tekevät metsäuutisoinnin faktantarkastusta ja ovat yhteydessä toimittajiin virheiden oikaisemiseksi. Näin saadaan autettua medioita tekemään parempaa metsäuutisointia. Lisätietoja www.metsaammattilaiset.fi.
Lisätiedot
Juri Laurila, verkostokoordinaattori
juri.laurila@metsaammattilaiset.fi, +358 40 514 5000
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
INFOINFOMetsäammattilaiset.fi
Info -tili on Metsäammattilaisten verkoston yleinen tili, joka palvelee yleisissä metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tilille laitetut viestit ohjautuvat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalle metsäammattilaiselle tai tarvittaessa koko verkostolle tai osalle sitä.
Juri LaurilaVerkostokoordinaattoriMetsäammattilaiset.fi
Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa.
Kuvat
Linkit
Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät
Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Metsäammattilaiset
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme