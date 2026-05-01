Metsäuutisointi on kestämätöntä – Metsäammattilaisten verkostoa ryhdytään kokoamaan!

Metsäammattilaisille teetetyt kyselyt ovat jo pitkään osoittaneet heidän tyytymättömyytensä metsäuutisoinnin laatuun. Metsämiesten säätiön Suomen Taloustutkimukselta tilaaman Suuri metsäammattilaiskysely – metsät ja media -kyselyn mukaan metsäuutisointi koetaan syyllistäväksi, tunnepitoiseksi ja tarkoitushakuiseksi. Jopa 93 % katsoi, että metsäuutisointi on vahvasti polarisoitunutta. 74 % vastaajista katsoi, että median luoma kuva metsäalasta on todellisuutta heikompaa. Tyytymättömyys metsäuutisointiin on kasvanut vuodesta 2022 merkittävästi.

Yhdeksi tekijäksi metsäuutisoinnin heikkouteen on tunnistettu se, että toimittajien on vaikea löytää metsäammattilaisia haastateltavaksi. Verkostolla pyritään helpottamaan metsäammattilaisten saatavuutta. Tavoitteena on saada verkostoon metsäammattilaisia joka puolelta Suomea, jotta myös paikallisuus tulisi paremmin huomioitua.

Verkoston tarkoitus on myös lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, mitä metsäammattilaiset todellisuudessa tekevät. Monet mieltävät metsäammattilaiset metsäteollisuuden edustajiksi, mikä ei ole yleensä totta. Metsäammattilaiset toimivat metsän- ja luonnonhoidon, puun korjuun sekä kuljetuksen parissa, eivät sahoilla, sellutehtailla tai muissa jalostavan teollisuuden tehtävissä. Heidän työnsä on metsässä, ei tehtailla.

Jotta metsäuutisoinnin laatu paranisi tulevina vuosina, metsäammattilaiset tekevät metsäuutisoinnin faktantarkastusta ja ovat yhteydessä toimittajiin virheiden oikaisemiseksi. Näin saadaan autettua medioita tekemään parempaa metsäuutisointia. Lisätietoja www.metsaammattilaiset.fi.

