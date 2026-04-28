Classicin vuoro voittaa finaalitrilleri maalilla
1.5.2026 19:32:41 EEST | Fliiga | Tiedote
F-liigan finaalisarjassa nähtiin kolmas loppusummeriin saakka jännittävä loppuottelu, ja Classic siirtyi 2–1-johtoon kaatamalla Nokian KrP:n 6-5.
Edellisen kohtaamisen jatkoajalla voittanut Nokian KrP vei tänään avauserän, kun Mikko Laakso kuittasi Classicin avausmaalin ja syötti Nico Jonaesonin iskemään johto-osuman juuri Classicin jäähyn päättyessä. Kotijoukkue käänsi edun itselleen toisessa erässä. Eemeli Salin löysi tilaa iskeä tasoituksen etukulmaan, ja Oskari Heikkilä napautti takakulmalta Classicin johtoon. Sitten oli vuorossa todellinen pukukoppimaali, kun Heikkilän karkuun vapauttama Ville Lastikka uitti KrP-vahti Iiro Rantaniemen alta 4-2 vain sekuntia ennen taukosummeria.
Kolmannessa erässä nappasi sankarin viitan Classicille kahdessa edellisessäkin kohtaamisessa osunut Ville Hietaranta. Hän kuittasi Valte Karvosen komean kavennuksen 5–3-maalilla ja vastasi seuraavaksi Topias Simosen maaliin 6–4-osumalla KrP:n Eemil Ukkosen harhasyötöstä. Kokoonpanoon nostettu puolustaja Heikki Kallio nosti vielä nokialaiset maalin päähän uransa ensimmäisellä pudotuspelimaalilla, mutta siihen kiri kuivui. Ville Hietarannan paikka läpiajosta hattutemppuun neljä minuuttia ennen loppua tuotti vain tolpan kilahduksen mutta maalinteossa ei onnistunut myöskään KrP edes ilman maalivahtia.
Neljäs loppuottelu on vuorossa Nokialla sunnuntaina klo 17. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.
