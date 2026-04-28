Fliiga

Classicin vuoro voittaa finaalitrilleri maalilla

1.5.2026 19:32:41 EEST | Fliiga | Tiedote

Jaa

F-liigan finaalisarjassa nähtiin kolmas loppusummeriin saakka jännittävä loppuottelu, ja Classic siirtyi 2–1-johtoon kaatamalla Nokian KrP:n 6-5.

Edellisen kohtaamisen jatkoajalla voittanut Nokian KrP vei tänään avauserän, kun Mikko Laakso kuittasi Classicin avausmaalin ja syötti Nico Jonaesonin iskemään johto-osuman juuri Classicin jäähyn päättyessä. Kotijoukkue käänsi edun itselleen toisessa erässä. Eemeli Salin löysi tilaa iskeä tasoituksen etukulmaan, ja Oskari Heikkilä napautti takakulmalta Classicin johtoon. Sitten oli vuorossa todellinen pukukoppimaali, kun Heikkilän karkuun vapauttama Ville Lastikka uitti KrP-vahti Iiro Rantaniemen alta 4-2 vain sekuntia ennen taukosummeria.

Kolmannessa erässä nappasi sankarin viitan Classicille kahdessa edellisessäkin kohtaamisessa osunut Ville Hietaranta. Hän kuittasi Valte Karvosen komean kavennuksen 5–3-maalilla ja vastasi seuraavaksi Topias Simosen maaliin 6–4-osumalla KrP:n Eemil Ukkosen harhasyötöstä. Kokoonpanoon nostettu puolustaja Heikki Kallio nosti vielä nokialaiset maalin päähän uransa ensimmäisellä pudotuspelimaalilla, mutta siihen kiri kuivui. Ville Hietarannan paikka läpiajosta hattutemppuun neljä minuuttia ennen loppua tuotti vain tolpan kilahduksen mutta maalinteossa ei onnistunut myöskään KrP edes ilman maalivahtia.

Neljäs loppuottelu on vuorossa Nokialla sunnuntaina klo 17. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Pääsarjojen turvallisuusvaatimuksiin merkittäviä muutoksia – jatkossa pelataan tarvittaessa pienemmissä kaukaloissa28.4.2026 13:36:35 EEST | Tiedote

Salibandyliiton hallitus sekä F-liigasta vastaavan SSBL Salibandy Oy:n hallitus ovat linjanneet pääsarjojen turvallisuusvaatimuksiin merkittäviä tiukennuksia kaudesta 2026-2027 alkaen. Jatkossa jokainen pääsarjassa pelattava ottelu pelataan vähintään 1,1 metrin turva-alueilla tarvittaessa kenttäkokoa pienentäen. Pääsarjojen olosuhteista aloitettava turvallisuusparannus laajenee jatkossa myös muihin salibandysarjoihin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
