Eurojackpotissa potti kasvaa 64 miljoonaan euroon – Suomeen iso voitto
1.5.2026 22:22:20 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa noin 64 miljoonan päävoitto.
Eurojackpotin vappupäivänä (kierros 18/2026) suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 11, 13, 16, ja 27. Tähtinumerot ovat 5 ja 7.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai 681 460,70 euroa. Voitoista kaksi lähti Saksaan ja yksi Ruotsiin.
Suomen suurin voitto osui 5+0-tuloksella järvenpääläiselle nettipelaajalle, joka sai rivillään 164 705,20 euroa. Yhtä isoja voittoja osui myös Ruotsiin, Norjaan, Kroatiaan ja kolme Saksaan.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 9 4 2 6 3 9 9. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voiton antanut rivi oli pelattu Oulussa K-Market Martinniemessä.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 9, 11, 12, 17, 19, 35 ja lisänumero 24. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 19 531 kappaletta.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Pariisi 73. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme