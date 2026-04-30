Eurojackpotissa potti kasvaa 64 miljoonaan euroon – Suomeen iso voitto

Eurojackpotin vappupäivänä (kierros 18/2026) suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 11, 13, 16, ja 27. Tähtinumerot ovat 5 ja 7.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai 681 460,70 euroa. Voitoista kaksi lähti Saksaan ja yksi Ruotsiin.

Suomen suurin voitto osui 5+0-tuloksella järvenpääläiselle nettipelaajalle, joka sai rivillään 164 705,20 euroa. Yhtä isoja voittoja osui myös Ruotsiin, Norjaan, Kroatiaan ja kolme Saksaan.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 9 4 2 6 3 9 9. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voiton antanut rivi oli pelattu Oulussa K-Market Martinniemessä.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 9, 11, 12, 17, 19, 35 ja lisänumero 24. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 19 531 kappaletta.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Pariisi 73. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

