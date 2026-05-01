Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

2.5.2026 01:45:36 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 2.5.2026

Rakennuspalo, Suuri, Kellankoskentie, Konnevesi

Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Kellankoskentielle. Kohteessa havaittiin käryä ja pientä savunmuodostusta. Varsinaista tulipaloa kohteesta ei löytynyt. Pelastuslaitos selvittää kohteessa tilannetta toiminnanharjoittajan kanssa.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.5.2026 16:20:29 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.5.2026 Koostetta iltapäivän tehtävistä Liikenneonnettomuus, Ysitie, Jyväskylä: Ysitiellä Painaan kohdalla sattui kolari jossa osallisena kolme autoa. Osallisena oli yhteensä 8 henkilöä ja kaikki 8 henkilöä toimitettiin jatkohoitoon. Liikenne oli poikki reilun tunnin ajan. Tilanne on nyt ohi. Liikenneonnettomuus, Konnevesi: Poliisi vastaa tiedottamisesta Maastopalo Jyväskylä: Risujen poltto pääsi leviämään ja uhkasi levitä rakennukseen Makkarajoentiellä. Pelastuslaitos sammutti palon. Maastoa paloi noin 20x20m alue. Maastopalo Kivijärvi: Kulotus pääsi leviämään Kivijärvellä. Pelastuslaitoksen yksiköt Kivijärveltä sammuttivat palon. Maastoa palo noin 50 neliömetrin alueella. Palolla ei ollut leviämisvaaraa rakennuksiin. Pelastuslaitos muistuttaa, että maasto on tällä hetkellä hyvin kuivaa ympäri maakuntaa. Vaikka maastopalovaroitus ei tämä tiedotteen kirjoitushetkellä ole voimassa, pelastuslaitos kehottaa harkitsemaan tarkasti avotulen tekoa. Palo le

