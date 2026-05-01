Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
2.5.2026 01:45:36 EEST
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 2.5.2026
Rakennuspalo, Suuri, Kellankoskentie, Konnevesi
Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Kellankoskentielle. Kohteessa havaittiin käryä ja pientä savunmuodostusta. Varsinaista tulipaloa kohteesta ei löytynyt. Pelastuslaitos selvittää kohteessa tilannetta toiminnanharjoittajan kanssa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.5.2026 18:48:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.5.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Jyväskylä Kolme henkilöä joutui veden varaan Keljonlahdella. Paikalle osunut saunalautta sai poimittua veden varassa olleet kyytiin ja toimitti heidät rantaan. Ei henkilövahinkoja Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.5.2026 16:20:29 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.5.2026 Koostetta iltapäivän tehtävistä Liikenneonnettomuus, Ysitie, Jyväskylä: Ysitiellä Painaan kohdalla sattui kolari jossa osallisena kolme autoa. Osallisena oli yhteensä 8 henkilöä ja kaikki 8 henkilöä toimitettiin jatkohoitoon. Liikenne oli poikki reilun tunnin ajan. Tilanne on nyt ohi. Liikenneonnettomuus, Konnevesi: Poliisi vastaa tiedottamisesta Maastopalo Jyväskylä: Risujen poltto pääsi leviämään ja uhkasi levitä rakennukseen Makkarajoentiellä. Pelastuslaitos sammutti palon. Maastoa paloi noin 20x20m alue. Maastopalo Kivijärvi: Kulotus pääsi leviämään Kivijärvellä. Pelastuslaitoksen yksiköt Kivijärveltä sammuttivat palon. Maastoa palo noin 50 neliömetrin alueella. Palolla ei ollut leviämisvaaraa rakennuksiin. Pelastuslaitos muistuttaa, että maasto on tällä hetkellä hyvin kuivaa ympäri maakuntaa. Vaikka maastopalovaroitus ei tämä tiedotteen kirjoitushetkellä ole voimassa, pelastuslaitos kehottaa harkitsemaan tarkasti avotulen tekoa. Palo le
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.5.2026 14:58:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.5.2026 Liikenneonnettomuus, Ysitie, Jyväskylä Ysitiellä Painaan kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa osallisena useampi ajoneuvo. Pelastustoiminta on käynnissä ja yksiköt kohteessa. Ysitie on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikalla Lisätietoja: klo 16:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.5.2026 13:28:32 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.5.2026 Ihmisen pelastaminen maastosta, Karstula Henkilö loukkaantui maastossa Karstulassa. Pelastuslaitoksen henkilöstö avusti loukkaantuneen henkilön pois maastosta ensihoitoyksikön luokse.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.4.2026 17:26:40 EEST | Tiedote
Parveke syttyi tuleen Äänekoskella
