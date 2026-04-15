MEP Aura Salla: Suomen seurattava Ranskan itsekästä linjaa
3.5.2026 06:55:00 EEST | MEP Aura Salla | Tiedote
Eurooppa käyttää vuosittain jopa 2 500 miljardia euroa julkisiin hankintoihin, joista merkittävä osa valuu teknologiaostoina Yhdysvaltoihin. Julkisista hankinnoista Euroopan unionissa on ohjattava nykyistä merkittävästi suurempi osuus eurooppalaisille yrityksille, vaatii europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP). Sallan mukaan jo yhden prosentin muutos hankintojen kohdentamisessa toisi noin 25 miljardia euroa vuosittain eurooppalaisten yritysten kasvuun.
"Meillä on jo yrityksiä, jotka näyttävät, mihin Suomi pystyy, mutta niiltä puuttuu ratkaiseva kasvun rahoitus", Salla sanoo.
Salla nostaa esiin suomalaisia kasvuyrityksiä, kuten ICEYE, Aiven, Hycamite, TILT Biotherapeutics ja ReOrbit, jotka toimivat muun muassa terveys-, avaruus-, data- ja vähähiilisen teknologian aloilla.
"Näissä yrityksissä on juuri sitä, mitä Suomi nyt tarvitsee: kansainvälisille markkinoille tähtäävää, korkean osaamisen teknologiaa ja työpaikkoja tuovaa, tekoälyn hyödyntämistä sekä tulevaisuuden verotuloja kasvattavaa toimintaa. Siksi meidän on uskallettava kysyä, kohdennammeko julkiset eurot oikein", Salla toteaa.
Ranska teki rohkean päätöksen siirtyä mahdollisimman laajasti ja nopeasti eurooppalaisen teknologian käyttöön julkisella sektorilla. Sallan mukaan sama linja tulisi ottaa käyttöön koko EU:ssa, ja Suomen tulisi olla eturintamassa.
"Siirtymä vaatii työtä ja investointeja, mutta samoin maksavat myös nykyiset lisenssit yhdysvaltalaisille yrityksille. Tällä hetkellä verovaramme valuvat pitkälti Yhdysvaltoihin, kun rahoitamme teknologiavalinnoilla maailman rikkaimpia yrityksiä ilman, että Eurooppa hyötyy tästä juuri lainkaan", Salla linjaa.
Salla kritisoi myös yritystukien kohdentamista.
"On vaikea perustella, että merkittäviä yritystukia ohjataan edelleen suurille ja vakiintuneille teollisuuden toimijoille samaan aikaan, kun tarvitsemme kipeästi talouskasvua ja uusia teknologisia läpimurtoja. Valtion tehtävä ei ole suojella markkinoita muutokselta, vaan luoda edellytykset niiden uudistumiselle ja kasvulle", Salla päättää.
Yhteyshenkilöt
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Petra JärvimaaerityisavustajaEuroopan parlamentti
Petra Järvimaa vastaa MEP Sallan mediasuhteista, kotimaan asioista sekä avustaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) työssä.
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
Varajäsen
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
Lue lisää julkaisijalta MEP Aura Salla
MEP Aura Salla: Datakeskusten sähkölaskun maksavat suomalaiset veronmaksajat15.4.2026 10:36:30 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) vaatii, että suurten datakeskusten on vastattava omasta sähköstään, Fingridille on annettava mahdollisuus priorisoida sähköverkon liityntöjä kokonaisedun perusteella, eikä datakeskusten kustannuksia saa siirtää kotitalouksien, muun teollisuuden tai veronmaksajien maksettaviksi. Salla esittää kuluttajien suojaamiseksi hallitusohjelmakirjausta datakeskusten energian käytöstä.
MEP Aura Salla: Unkari saatava ulos EU:sta tai toimet estettävä20.3.2026 12:29:14 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) vaatii EU-johtajilta välittömiä toimia Unkarin jarrutusten ohittamiseksi ja Ukrainan tuen turvaamiseksi. Sallan mukaan EU-maiden on kyettävä tekemään päätöksiä ilman Unkaria, rajoitettava maan vaikutusvaltaa unionissa sekä tarvittaessa ohjattava maalle tie sen saattamiseksi ulos unionista.
MEP Aura Salla pääneuvottelijaksi karsimaan EU:n digisääntelyä11.2.2026 17:08:29 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) on valittu pääneuvottelijaksi EU:n digisääntelyn yksinkertaistamispakettiin, joka vaikuttaa merkittävästi eurooppalaisten yritysten toimintaedellytyksiin ja kansalaisten arkeen. Pääneuvottelijana Salla vastaa Euroopan parlamentin kannan muodostamisesta ja neuvottelee jäsenmaiden kanssa digialan lainsäädännön keventämisestä ja selkeyttämisestä.
MEP Aura Salla: Yhdysvaltalaisten teknologia- ja luottokorttiyritysten “kill switch” on realismia11.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) varoittaa, että riippuvuus yhdysvaltalaisista teknologiayrityksistä ja luottokorteista uhkaa Euroopan turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Salla muistuttaa, että niin sanottu ”kill switch”, eli mahdollisuus katkaista pääsy palveluihin poliittisen päätöksen seurauksena, ei ole mielipideasia, vaan tekninen ja lainsäädännöllinen fakta, joka on Euroopassa nähty jo käytännössä.
MEP Aura Salla: Suomen Kela ei voi valita yhdysvaltalaista pilveä24.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) varoittaa, että Kelan päätös siirtää suomalaisten arkaluontoiset tiedot yhdysvaltalaisten pilvipalveluiden haltuun heikentää Suomen kriisinsietokykyä, huoltovarmuutta ja itsemääräämisoikeutta. Päätös koskee ensi vuodesta alkaen sosiaaliturva- ja terveystietoja, joista käy ilmi muun muassa suomalaisten varusmiesten palveluspaikat. Salla korostaa, ettei kyse ole vain IT-ratkaisusta, vaan kansallisesta turvallisuudesta.
