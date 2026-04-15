MEP Aura Salla: Suomen seurattava Ranskan itsekästä linjaa

"Meillä on jo yrityksiä, jotka näyttävät, mihin Suomi pystyy, mutta niiltä puuttuu ratkaiseva kasvun rahoitus", Salla sanoo.

Salla nostaa esiin suomalaisia kasvuyrityksiä, kuten ICEYE, Aiven, Hycamite, TILT Biotherapeutics ja ReOrbit, jotka toimivat muun muassa terveys-, avaruus-, data- ja vähähiilisen teknologian aloilla.

"Näissä yrityksissä on juuri sitä, mitä Suomi nyt tarvitsee: kansainvälisille markkinoille tähtäävää, korkean osaamisen teknologiaa ja työpaikkoja tuovaa, tekoälyn hyödyntämistä sekä tulevaisuuden verotuloja kasvattavaa toimintaa. Siksi meidän on uskallettava kysyä, kohdennammeko julkiset eurot oikein", Salla toteaa.

Ranska teki rohkean päätöksen siirtyä mahdollisimman laajasti ja nopeasti eurooppalaisen teknologian käyttöön julkisella sektorilla. Sallan mukaan sama linja tulisi ottaa käyttöön koko EU:ssa, ja Suomen tulisi olla eturintamassa.

"Siirtymä vaatii työtä ja investointeja, mutta samoin maksavat myös nykyiset lisenssit yhdysvaltalaisille yrityksille. Tällä hetkellä verovaramme valuvat pitkälti Yhdysvaltoihin, kun rahoitamme teknologiavalinnoilla maailman rikkaimpia yrityksiä ilman, että Eurooppa hyötyy tästä juuri lainkaan", Salla linjaa.

Salla kritisoi myös yritystukien kohdentamista.

"On vaikea perustella, että merkittäviä yritystukia ohjataan edelleen suurille ja vakiintuneille teollisuuden toimijoille samaan aikaan, kun tarvitsemme kipeästi talouskasvua ja uusia teknologisia läpimurtoja. Valtion tehtävä ei ole suojella markkinoita muutokselta, vaan luoda edellytykset niiden uudistumiselle ja kasvulle", Salla päättää.