Adlercreutz EU–ASEAN-kokouksessa Bruneissa

ASEAN on Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöelin ja tärkeä kumppani EU:lle. Kokouksen tarkoituksena oli vahvistaa suhteita ja keskustella laajemmasta yhteistyöstä.

– Suomen ja EU:n etujen mukaista on ylläpitää hyviä suhteita ASEAN-maihin, joissa asuu 650 miljoonaa ihmistä. Myös siksi, että muualla ymmärrettäisiin Euroopan kohtaamia haasteita – kuten Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa – on tärkeää, että Suomen ääni kuuluu näissä yhteyksissä, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutzilla oli myös kahdenvälinen tapaaminen Brunein opetusministerin kanssa, ja hän vieraili paikallisessa koulussa, jonka koulukirjasto sai lahjaksi kaksi Muumi-kirjaa.

– Vaikka koulutusjärjestelmät ovat erilaisia, kohtaamme silti samankaltaisia haasteita. Perustaidot, keskittymiskyky ja sosiaaliset taidot korostuvat kaikkialla. Kiinnostus Suomen koulutusjärjestelmää kohtaan on myös edelleen suurta, mikä on ilahduttavaa, Adlercreutz sanoo.

Ohjelmassa oli myös vierailu Brunei Fertilizer Industries -yhtiössä, jota johtaa suomalainen toimitusjohtaja Harri Kiiski.

– Hormuzinsalmen konflikti vaikuttaa konkreettisesti myös Kaakkois-Aasiaan. Lannoiteteollisuus on keskeinen osa globaalia ruokaturvaa – myös siksi on tärkeää, että konflikti saataisiin päätökseen mahdollisimman pian, Adlercreutz sanoo.