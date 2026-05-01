Loton potti kohoaa kuuteen miljoonaan euroon
2.5.2026 22:46:45 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Toukokuun ensimmäisessä arvonnassa ei löytynyt Lotosta täysosumaa, joten ensi lauantaina on jaossa kuuden miljoonan euron päävoitto. Illan suurimmat voitot antoi Jokeri.
Loton kierroksen 18/2026 oikea rivi on 1, 5, 12, 17, 20, 36 ja 38. Lisänumeroksi arvottiin 33 ja plusnumeroksi 3.
Lotossa ei tällä kierroksella löytynyt yhtään täysosumaa, eikä 6+1-tulosta. Suurimmat voitot menivät 6 oikein -tuloksille, joita löytyi 30 kappaletta. Näillä osumilla voitti 2 921 euroa.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 9, 12, 13, 17, 29, 39 ja lisänumero 7. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja voitettiin 19 845 kappaletta.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 2 8 9 7 4 0 3. Arvonnassa löytyi peräti kolme kappaletta 6 oikein -tuloksia, joista yksi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 20 000 euron voitot lähtivät ABC Heinolan ja Joensuun Prisman asiakkaille. Tuplattu 40 000 euron voitto oli pelattu puolestaan Kouvolan Prismakeskuksen Veikkaus pelisalissa.
Lomatonnin voittorivi on Singapore 68. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kuusi kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotissa potti kasvaa 64 miljoonaan euroon – Suomeen iso voitto1.5.2026 22:22:20 EEST | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa noin 64 miljoonan päävoitto.
Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet: Tappara voittaa mestaruuden 72 prosentin todennäköisyydellä30.4.2026 15:50:45 EEST | Tiedote
Liigan kausi huipentuu finaalisarjaan, jossa kohtaavat mestarisuosikkina pitkään jyrännyt Tampereen Tappara sekä kauden iso yllättäjä Kouvolan KooKoo. Ennakkosuosikkina mestaruuteen vaadittavaa neljää voittoa lähtee tavoittelemaan Tappara, joka pudotti paikallisvastustaja Ilveksen pronssipeliin.
Vikinglotosta Suomeen kaksi suurvoittoa29.4.2026 22:23:25 EEST | Tiedote
Vikinglotossa ei löytynyt täysosumia, joten ensi keskiviikkona potissa on jo noin 13 miljoonaa euroa.
Suomeen jälleen Eurojackpotin suurvoitto28.4.2026 22:31:03 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistaisessa arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten pelin potti nousee noin 55 miljoonaan euroon. Illan arvonnassa löytyi suurvoitto Suomesta.
Uuteenkaupunkiin 100 000 euron Keno-voitto28.4.2026 09:06:14 EEST | Tiedote
Kenon arvonnassa osui lauantaina onnenpotku Uuteenkaupunkiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme