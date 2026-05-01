Loton potti kohoaa kuuteen miljoonaan euroon

Loton kierroksen 18/2026 oikea rivi on 1, 5, 12, 17, 20, 36 ja 38. Lisänumeroksi arvottiin 33 ja plusnumeroksi 3.

Lotossa ei tällä kierroksella löytynyt yhtään täysosumaa, eikä 6+1-tulosta. Suurimmat voitot menivät 6 oikein -tuloksille, joita löytyi 30 kappaletta. Näillä osumilla voitti 2 921 euroa.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 9, 12, 13, 17, 29, 39 ja lisänumero 7. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja voitettiin 19 845 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 2 8 9 7 4 0 3. Arvonnassa löytyi peräti kolme kappaletta 6 oikein -tuloksia, joista yksi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 20 000 euron voitot lähtivät ABC Heinolan ja Joensuun Prisman asiakkaille. Tuplattu 40 000 euron voitto oli pelattu puolestaan Kouvolan Prismakeskuksen Veikkaus pelisalissa.

Lomatonnin voittorivi on Singapore 68. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kuusi kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.