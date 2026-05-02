Adlercreutz ja Wickström mukana uudella junayhteydellä Hankoon: Konkreettinen tulos RKP:n työstä

3.5.2026 12:29:42 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Länsi-Uudellamaalla on tänään ilon päivä, kun uudet suorat junayhteydet Helsingin ja Hangon välillä käynnistyvät. RKP ajoi syksyn 2025 neuvotteluissa lisärahoitusta liikenteen lisäämiseksi junareitille, ja tästä päivästä lähtien liikennöidään 11 uutta edestakaista junayhteyttä valtion ostamana junaliikenteenä. Ensimmäisellä uudella vuorolla 3. toukokuuta matkustivat mukana RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sekä kansanedustaja Henrik Wickström.

– Koko alue hyötyy siitä, että Hangosta voi nyt päivittäin matkustaa suoraan junalla pääkaupunkiseudulle ja takaisin. Tämä on panostus kasvuun, sillä se vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koko alueella, sekä myös panostus kaikkiin Länsi-Uudellamaalla asuviin ihmisiin, Adlercreutz sanoo.

– Olen iloinen siitä, että onnistuimme viime syksyn neuvotteluissa varmistamaan lisäresursseja suoralle junareitille. Liikenteen lisääminen kolmesta viikoittaisesta vuorosta päivittäiseksi on arjessa merkittävä parannus. Tämä on selkeä tulos RKP:n työstä hallituksessa, Adlercreutz jatkaa.

– Tämä panostus on tulosta siitä määrätietoisesta työstä, jota on tehty usean vuoden ajan. Suorat junayhteydet tekevät alueesta saavutettavamman, vahvistavat elinvoimaa ja luovat edellytyksiä kehitykselle, erityisesti matkailussa mutta myös työmatkaliikenteen kannalta, sanoo Wickström.

– Toivon, että syksyllä junavuorot saadaan kulkemaan työmatkaliikenteeseen sopivan aikataulun mukaisesti, ja että pidemmällä aikavälillä käyttöön saataisiin vaunuja, jotka soveltuvat etätyöhön. Työ rantaradan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi jatkuu, samoin työ kaukoliikenteen jatkumiseksi Helsingin ja Turun välillä Karjaan kautta, sanoo Wickström.

