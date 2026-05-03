Kaukolämmön jakelussa on häiriöitä koko kaukolämpöverkon alueella
3.5.2026 17:44:55 EEST | Turku Energia | Tiedote
Turku Energian kaukolämmön jakelussa on häiriöitä, joilla on vaikutusta kaukolämmön jakeluun sekä käyttöveden lämmitykseen koko kaukolämpöverkon alueella Naantalissa, Kaarinassa, Raisiossa ja Turussa.
Häiriön aiheuttaa tuotantolaitoksen ylösajon yhteydessä kaukolämpöverkkoon syntynyt vaurio. Kaukolämpöverkon vuotokohtien paikantaminen on parhaillaan meneillään. Yksi vuotokohdista on paikannettu Turussa Ruissalontien ja Tukholmankadun risteykseen.
Arviota häiriön kestosta ei vielä ole.
Vuodon takia vesistöissä voi olla havaittavissa vihreäksi värjättyä kaukolämpövettä. Kaukolämpöveteen lisätään väriainetta kaukolämpöveteen vuotokohtien paikantamiseksi. Väriaine eli pyraniini on hajuton, myrkytön ja terveydelle vaaraton.
Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Tiedotamme tilanteen etenemisestä kanavissamme.
Yhteyshenkilöt
Kalle Karjala, tuotantopäällikkö, Turku Energia
Puh. 040 707 9398
kalle.karjala@turkuenergia.fi
Turku Energia lyhyesti
Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 358,6 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi
Kaukolämmön jakelu on palautumassa normaaliksi valtaosalla asiakkaista illan ja alkuyön aikana3.5.2026 21:04:24 EEST | Tiedote
Lämmönjakelu Turku Energian kaukolämpöverkossa on palaamassa normaaliksi. Häiriön aiheuttanut vuotokohta on eristetty, ja kaukolämmön tuotantoa käynnistetään parhaillaan. Valtaosalle asiakkaista lämmöt saadaan palautettua illan ja alkuyön aikana.
