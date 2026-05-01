Huikea kiri huipentui jatkoaikamaaliin – finaalivoitot tasan 2-2

Neljäs loppuottelu 1 657 katsojan edessä näytti kulkevan pitkään Classicin komennossa. Otto Kilven kaukolaukaus upposi nokialaisten verkkoon jo 19 sekunnin pelin jälkeen, ja avauserän puolivälissä kurotti jokaisessa finaalissa osunut Ville Hietaranta maalin edestä eron kahteen. Sama mies oli asialla heti toisen erän avausvaihdossa, kun Eemeli Salin löysi hänet vapaana maalin edestä ja tilanne oli jo 3-0 Classicille.

KrP:n Luukas Hyvärinen kavensi pelin puolivälissä Nico Jonaesonin upeasta poikkisyötöstä, mutta toista palloa kotijoukkue ei näyttänyt saavan millään loistavasti torjuneen Lassi Torisevan taakse. Classic sen sijaan näytti jo naulaavan pelin, kun Viljami Virtanen päätti kahdeksan ja puoli minuuttia ennen loppusummeria komean syöttösahauksen 4–1-maaliin.

Nokian KrP oli tehnyt maalin käytännössä finaalien jokaisesta neljästä ylivoimastaan, ja tänään sen näytti 6–5-pelaamisen mallia maalivahti Iiro Rantaniemen juostua penkille jo kuusi minuuttia ennen täyttä aikaa. Mikko Laakso kavensi nopeasti, Joonatan Kovanen laukoi KrP:n maalin päähän kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua, ja vain viisi sekuntia ennen summeria Luukas Hyvärinen pommitti vasemmasta laidasta tasoituksen etukulmaan Kovasen levityksestä.

Jatkoaikaa oli pelattu 11 minuuttia, kun pitkän poikkisyötön Joona Rantalalta saanut Nico Jonaeson laukoi kaukaa, Lassi Toriseva torjui eteensä ja Luukas Hyvärinen iski kakkospallon verkkoon.

Viides kohtaaminen odottaa tiistaina Lempäälässä.