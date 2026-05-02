Ilkka Kosola nimitetty Veikkauksen talousjohtajaksi
4.5.2026 10:00:06 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Ilkka Kosola, KTM, on nimitetty Veikkauksen uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässä syyskuun loppuun mennessä.
Kosolalla tulee olemaan merkittävä rooli Veikkauksen jatkuvassa muutoksessa kohti avautuvaa rahapelimarkkinaa ja yhtiön vuoden 2030 strategian toteutuksessa. Hänellä on laaja kokemus vaativista talousjohtamisen tehtävistä sekä vahva kokemus menestyksekkäiden strategisten projektien ja muutosten johtamisesta.
– Ilkan laaja ja kansainvälinen kokemus rahoitus- ja IT-toimintojen johtamisesta yhdistettynä hänen kykyynsä edistää muutosta ja toteuttaa strategisia transaktioita tekee hänestä erinomaisen valinnan Veikkaukselle tämän merkittävän muutoksen aikana, sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski.
– Hänen osaamisensa tulee olemaan suuri voimavara yrityksellemme ja johtoryhmällemme työskennellessämme kohti strategisia tavoitteitamme vuodelle 2030.
Kosola siirtyy Veikkaukseen Reaktorin konsernin talousjohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut Adven Groupin konsernin talousjohtajana ja toiminut useissa talouden ja liiketoiminnan johtotehtävissä muun muassa TietoEverylla, Baswarella ja Fortumilla. Hänen uransa sisältää vahvaa näyttöä menestyksekkäistä yrityskaupoista, käänteentekemisestä taloudessa sekä moderneista, digitaalisesti mahdollistetuista rahoitustoiminnoista. Hänen kokemuksensa kattaa myös tekoälyn käyttöä rahoitusalalla ja kansainvälisissä hallituksissa työskentelyä.
– Olen innoissani saadessani liittyä Veikkauksen tiimiin ja saada mahdollisuuden osallistua tämän ikonisen suomalaisen yrityksen seuraavaan lukuun, sanoo Ilkka Kosola.
– Veikkaus on historiansa käännekohdassa, ja olen innokas hyödyntämään kokemustani tukeakseni yhtiön muutosta ja uuden strategian toteutusta avautuvilla lisenssimarkkinoilla.
Kosolalla on taloustieteen maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
