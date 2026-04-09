Varuboden-Osla sponsoroi paikallisia toimijoita 100 000 eurolla – painopisteenä lapset ja nuoret

4.5.2026 14:03:56 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Osuuskauppa Varuboden-Osla on nyt tehnyt päätökset kevään 2026 sponsorointihakemuksista. Osuuskauppa on myöntänyt noin 100 000 euroa tukea lähes 90 yhdistykselle ja järjestölle toimialueellaan Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Hakemuksia tuli yhteensä noin 300.

Osuuskauppa sponsoroi ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa. (Arkistokuva)

Kevään hakukierroksella yhdistykset ja järjestöt hakivat yhteensä yli 640 000 euroa sponsorointia Varuboden-Oslalta ja sen tytäryhtiöltä Varuboden på Ålandilta. Kokonaisarvioinnin jälkeen tukea myönnettiin sellaisiin kohteisiin, jotka parhaiten vastasivat osuuskaupan kriteereitä ja painopisteitä.

Sponsorointi kohdistuu ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattuihin toimintaan sekä hankkeisiin, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä, osallistumista ja aktiivista arkea niissä kunnissa, joissa Varuboden-Osla toimii. Tavoitteena on tukea paikallista toimintaa, joka hyödyttää mahdollisimman monia ja edistää alueen elinvoimaisuutta.

Vuodesta 2026 alkaen Varuboden-Oslalta voi hakea sponsorointia kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja elokuussa. Uusi malli helpottaa hakemusten vertailua ja tuen tasapuolista jakamista koko toimialueella.

Seuraava hakukierros sijoittuu elokuulle. Lisätietoja valintaperusteista ja hakuajoista sekä sponsoroinnin saajista löytyy osoitteesta vbo.fi/sponsorointi.

Osuuskauppa Varuboden-Osla

Varuboden-Osla on yli 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.

