Lupa- ja valvontavirastolta 20 miljoonan euron valtionavustus Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen
4.5.2026 10:15:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa‑ ja valvontavirasto on tehnyt päätökset harrastamisen Suomen mallin avustuksista lukuvuodelle 2026–2027. Avustusta myönnettiin yhteensä 20 miljoonaa euroa kaikkiaan 262 hankkeelle. Avustuksella toteutetaan harrastustoimintaa jopa 273 kunnan alueella.
Avustuksen saajat järjestävät lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä eri puolilla Suomea.
“Myönsimme avustusta tänä keväänä viisi miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Rahoituksen vaikutus lasten ja nuorten harrastustoimintaan on merkittävä, ja myös lisärahoitukselle on ollut selkeä tarve. Avustusta haettiin yhteensä 23,7 miljoonaa euroa, joten saaduille lisäeuroille on selkeästi käyttöä”, kuvaa nuorisotoimen ylitarkastaja Jukka Moilanen Lupa- ja valvontaviraston varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin osastolta.
Myönnetyillä avustuksilla järjestetty toiminta ajoittuu lukuvuodelle 2026–2027. Niiden avulla voidaan toteuttaa noin 11 000 harrastuskerhoa yli 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan arvioidaan osallistuvan lähes 150 000 lasta ja nuorta.
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus osana koulupäivää. Toiminta on suunnattu perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaille, ja harrastukset toteutetaan pääosin koulupäivän jälkeen koululla tai sen välittömässä läheisyydessä.
Avustuksella merkittävä vaikutus eri puolilla Suomea asuvien lasten ja nuorten arkeen
Avustusten turvin järjestetään hyvin monipuolista harrastustoimintaa, joka perustuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Harrastusmuotoihin kuuluu muun muassa liikunta‑ ja urheiluharrastuksia, tanssia, taide‑ ja kulttuurikerhoja, musiikkia, media‑ ja digiharrastuksia, kädentaitoja, luontotoimintaa sekä monialaisia kerhoja, joissa yhdistyvät useat eri sisällöt.
Toimintaa järjestetään laajasti eri puolilla Suomea. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun suurissa kunnissa, kuten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, harrastuksia toteutetaan useissa kouluissa tiiviissä yhteistyössä urheiluseurojen ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Tampereella ja Turussa harrastustarjonta korostaa monialaisia kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät liikunta, luovuus ja nuorisotyöllinen ohjaus.
Keskisuurissa kaupungeissa, kuten Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa, harrastuksia järjestetään sekä keskusta‑alueilla että lähiöissä, ja mukana on runsaasti paikallisia yhdistyksiä.
Pienemmissä kunnissa ja maaseutukunnissa, kuten Ylöjärvellä, Sastamalassa, Ikaalisissa, Hämeenkyrössä ja Parkanossa, harrastuksia toteutetaan kyläkouluilla ja koko lukuvuoden kestävinä monilajikerhoina, jotta toiminta on saavutettavaa kaikille lapsille ja nuorille. Myös Lapissa, Pohjois‑Pohjanmaalla ja Itä‑Suomessa harrastustoimintaa viedään laajalle alueelle, ja kuljetuksia hyödynnetään osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi.
Harrastusten toteutus perustuu laajaan yhteistyöhön kuntien, koulujen, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen, kansalaisopistojen, yhdistysten ja yritysten kesken. Monilla paikkakunnilla harrastuksia tarjotaan myös jaksoittain, jolloin lapset ja nuoret voivat kokeilla useita eri harrastuksia lukuvuoden aikana.
Harrastamisen Suomen malli on vakiinnuttanut asemansa lasten ja nuorten harrastuskulttuurin ja hyvinvoinnin edistäjänä ja toimii osana kokonaisuutta, jolla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä.
Myönnetyt avustukset hankekohtaisesti
Lupa- ja valvontaviraston keväällä 2026 myöntämät avustukset löytyvät tutkihallintoa.fi-sivustolta.
Lisätietoa Harrastamisen Suomen mallista
Lisätietoa avustuksen käyttötarkoituksesta löydät Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämältä lvvavustukset.fi-sivustolta.
Harrastamisen Suomen mallista voit lukea lisää harrastamisensuomenmalli.fi-sivustolta. Sivuille on kerätty muun muassa hyviä käytänteitä ja materiaaleja Suomen mallin toiminnan toteuttajille.
Yhteyshenkilöt
Kai-Matti Joona
liikuntatoimen ylitarkastaja
Esa Kaunisto
yksikön päällikkö
Varhaiskasvatus, koulutus ja kulttuuri
Lupa- ja valvontavirasto
Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi.
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Lupa- ja valvontavirasto sallii tilapäiset poikkeamat Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten lupamääräyksistä30.4.2026 13:20:00 EEST | Tiedote
Lupa‑ ja valvontavirasto on Kaakkois‑Suomen elinvoimakeskuksen hakemuksesta 30.4.2026 antamallaan päätöksellä nro 200/2026 myöntänyt UPM Energia Oy:lle ja Kuurnan Voima Oy:lle oikeuden poiketa väliaikaisesti lupamääräyksistä. UPM Energia Oy on Pielisjoessa sijaitsevan Kaltimon voimalaitoksen omistaja ja Kuurnan Voima Oy samassa joessa sijaitsevan Kuurnan voimalaitoksen omistaja, ja poikkeaminen koskee näiden voimalaitosten padotusta ja juoksutusta.
Honkamaan tuulivoimahankkeen (Keminmaa, Tornio) YVA-ohjelma nähtävillä29.4.2026 09:55:00 EEST | Tiedote
Honkamaan Tuulivoima Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Keminmaalle ja Tornioon suunnitellusta Honkamaan tuulivoimahankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 28.5.2026 asti.
Kotapalon tuulivoimahankkeen (Keminmaa, Tornio) YVA-ohjelma nähtävillä29.4.2026 09:50:00 EEST | Tiedote
Kotapalon Tuulivoima Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Keminmaalle ja Tornioon suunnitellusta Kotapalon tuulivoima- ja voimajohtohankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 28.5.2026 asti
Kuusamon kulta- ja kobolttikaivoshankkeen YVA-menettely käynnistyi29.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Latitude 66 Cobalt Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle (LVV) Kuusamon kaivoshanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 29.5.2026 asti.
Työntekijä putosi kuormaa sitoessaan – yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta28.4.2026 09:11:13 EEST | Tiedote
Pohjois-Savon käräjäoikeus on 22.4.2026 antamassaan tuomiossa katsonut eteläsuomalaisen kuljetusalan yrityksen toimitusjohtajan ja yrityksen syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Toimitusjohtajalle tuomittiin 30 päiväsakon rangaistus ja yhtiölle 1 000 euron yhteisösakko.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme