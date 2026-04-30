Lupa- ja valvontavirastolta 20 miljoonan euron valtionavustus Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Avustuksen saajat järjestävät lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä eri puolilla Suomea.

“Myönsimme avustusta tänä keväänä viisi miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Rahoituksen vaikutus lasten ja nuorten harrastustoimintaan on merkittävä, ja myös lisärahoitukselle on ollut selkeä tarve. Avustusta haettiin yhteensä 23,7 miljoonaa euroa, joten saaduille lisäeuroille on selkeästi käyttöä”, kuvaa nuorisotoimen ylitarkastaja Jukka Moilanen Lupa- ja valvontaviraston varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin osastolta.

Myönnetyillä avustuksilla järjestetty toiminta ajoittuu lukuvuodelle 2026–2027. Niiden avulla voidaan toteuttaa noin 11 000 harrastuskerhoa yli 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan arvioidaan osallistuvan lähes 150 000 lasta ja nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus osana koulupäivää. Toiminta on suunnattu perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaille, ja harrastukset toteutetaan pääosin koulupäivän jälkeen koululla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Avustuksella merkittävä vaikutus eri puolilla Suomea asuvien lasten ja nuorten arkeen

Avustusten turvin järjestetään hyvin monipuolista harrastustoimintaa, joka perustuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Harrastusmuotoihin kuuluu muun muassa liikunta‑ ja urheiluharrastuksia, tanssia, taide‑ ja kulttuurikerhoja, musiikkia, media‑ ja digiharrastuksia, kädentaitoja, luontotoimintaa sekä monialaisia kerhoja, joissa yhdistyvät useat eri sisällöt.

Toimintaa järjestetään laajasti eri puolilla Suomea. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun suurissa kunnissa, kuten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, harrastuksia toteutetaan useissa kouluissa tiiviissä yhteistyössä urheiluseurojen ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Tampereella ja Turussa harrastustarjonta korostaa monialaisia kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät liikunta, luovuus ja nuorisotyöllinen ohjaus.

Keskisuurissa kaupungeissa, kuten Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa, harrastuksia järjestetään sekä keskusta‑alueilla että lähiöissä, ja mukana on runsaasti paikallisia yhdistyksiä.

Pienemmissä kunnissa ja maaseutukunnissa, kuten Ylöjärvellä, Sastamalassa, Ikaalisissa, Hämeenkyrössä ja Parkanossa, harrastuksia toteutetaan kyläkouluilla ja koko lukuvuoden kestävinä monilajikerhoina, jotta toiminta on saavutettavaa kaikille lapsille ja nuorille. Myös Lapissa, Pohjois‑Pohjanmaalla ja Itä‑Suomessa harrastustoimintaa viedään laajalle alueelle, ja kuljetuksia hyödynnetään osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi.

Harrastusten toteutus perustuu laajaan yhteistyöhön kuntien, koulujen, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen, kansalaisopistojen, yhdistysten ja yritysten kesken. Monilla paikkakunnilla harrastuksia tarjotaan myös jaksoittain, jolloin lapset ja nuoret voivat kokeilla useita eri harrastuksia lukuvuoden aikana.

Harrastamisen Suomen malli on vakiinnuttanut asemansa lasten ja nuorten harrastuskulttuurin ja hyvinvoinnin edistäjänä ja toimii osana kokonaisuutta, jolla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä.

