Janne Runsamo Y-Säätiön uudeksi talousjohtajaksi

4.5.2026 10:54:04 EEST | Y-Säätiö | Tiedote

Y-Säätiön uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty KTM Janne Runsamo. Hän aloittaa tehtävässään toukokuussa 2026 ja liittyy samalla Y-Säätiö-konsernin johtoryhmään. Runsamolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista talous- ja rahoitusjohdon tehtävistä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä organisaatioissa.

Kuvassa on Janne Runsamo.

Runsamo siirtyy Y-Säätiöön VR-Yhtymästä, jossa hän on toiminut rahoitus- ja riskienhallintajohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt rahoitusjohtajana SATO Oyj:ssä sekä Pöyry Oyj:ssä (nyk. AFRY). Urallaan hän on vastannut laajoista rahoitusjärjestelyistä, kehittänyt talous- ja rahoitusprosesseja sekä johtanut vaativia muutoshankkeita. 

Runsamon keskeistä osaamista ovat pääomarakenteen hallinta, taloudellinen mallinnus, riskienhallinta sekä liiketoimintalähtöinen talouden johtaminen. 

Y-Säätiön nykyinen talousjohtaja Kari Komu siirtyy rahoitusjohtajan tehtävään ja jää pois konsernin johtoryhmästä.

Lisätiedot:

Teija Ojankoski
toimitusjohtaja, Y-Säätiö-konserni
020 7020 390

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä. 

Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.

Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.

ysaatio.fi / m2kodit.fi

