Janne Runsamo Y-Säätiön uudeksi talousjohtajaksi

Runsamo siirtyy Y-Säätiöön VR-Yhtymästä, jossa hän on toiminut rahoitus- ja riskienhallintajohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt rahoitusjohtajana SATO Oyj:ssä sekä Pöyry Oyj:ssä (nyk. AFRY). Urallaan hän on vastannut laajoista rahoitusjärjestelyistä, kehittänyt talous- ja rahoitusprosesseja sekä johtanut vaativia muutoshankkeita.

Runsamon keskeistä osaamista ovat pääomarakenteen hallinta, taloudellinen mallinnus, riskienhallinta sekä liiketoimintalähtöinen talouden johtaminen.

Y-Säätiön nykyinen talousjohtaja Kari Komu siirtyy rahoitusjohtajan tehtävään ja jää pois konsernin johtoryhmästä.

