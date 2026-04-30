Janne Runsamo Y-Säätiön uudeksi talousjohtajaksi
4.5.2026 10:54:04 EEST | Y-Säätiö | Tiedote
Y-Säätiön uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty KTM Janne Runsamo. Hän aloittaa tehtävässään toukokuussa 2026 ja liittyy samalla Y-Säätiö-konsernin johtoryhmään. Runsamolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista talous- ja rahoitusjohdon tehtävistä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä organisaatioissa.
Runsamo siirtyy Y-Säätiöön VR-Yhtymästä, jossa hän on toiminut rahoitus- ja riskienhallintajohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt rahoitusjohtajana SATO Oyj:ssä sekä Pöyry Oyj:ssä (nyk. AFRY). Urallaan hän on vastannut laajoista rahoitusjärjestelyistä, kehittänyt talous- ja rahoitusprosesseja sekä johtanut vaativia muutoshankkeita.
Runsamon keskeistä osaamista ovat pääomarakenteen hallinta, taloudellinen mallinnus, riskienhallinta sekä liiketoimintalähtöinen talouden johtaminen.
Y-Säätiön nykyinen talousjohtaja Kari Komu siirtyy rahoitusjohtajan tehtävään ja jää pois konsernin johtoryhmästä.
Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä.
Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.
Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.
