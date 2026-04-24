Lohjan kaupunki

Eeva Joenpelto -palkinnon 2026 suojelijaksi on valittu Suvi Ahola

4.5.2026 10:21:03 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Jaa

Toimittajana ja kirjailijana tunnettu Ahola on nimityksestä innoissaan.

”Kirjailija Eeva Joenpelto (1921–2004) on jo vuosia kutsunut kollegoitaan Lohjalle Vares–Kantolan taloonsa, jonka testamenttasi kirjailijakodiksi. Kirjailijoita kutsuu myös Joenpellon nimeä kantava palkinto, jonka suojelijana saan toimia. Palkinnon myöntämisperusteet ovat asioita, joita pidän Joenpellon tuotannossa tärkeimpinä: psykologisesti tarkka henkilökuvaus sekä juurien ja paikallisuuden vaikutus ihmisen identiteettiin. Joenpelto oli näiden mestarillinen kuvaaja, ja onneksi hänellä on perillisiä myös Suomen nykykirjallisuudessa. Siksi Eeva Joenpelto -palkinnon suojelijana toimiminen on minulle kunnia ja ilo.” Suvi Ahola, FT, kirjailija ja toimittaja.

Eeva Joenpelto -palkinto jaetaan Lohjan kirjallisuusseminaarissa la 6.6.2026. Palkinnon saajan valitsee viisihenkinen valintatoimikunta, joka nimetään aina yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan.

Palkinnolle on avattu omat verkkosivut. Sivulta löydät aina ajantasaista tietoa palkinnosta, ehdokasteoksista, valintatoimikunnasta, esiraadista ja edellisvuoden voittajista sekä ehdokkaista. Uudet sivut löytyvät osoitteesta eevajoenpeltopalkinto.fi.

Avainsanat

lohjan kaupunkieeva joenpeltoeeva joenpelto -palkintosuvi aholakirjallisuuspalkintokirjallisuuskaunokirjallisuuskulttuuri

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki

Kunnanjohtajien kannanotto: Länsi-​Uudenmaan asukkaat eivät voi kantaa kahta kertaa sote-​sopeutusta9.4.2026 21:40:13 EEST | Tiedote

Hallituksen esitys sote‑rahoituksen siirrosta on Länsi‑Uudenmaan asukkaiden näkökulmasta kestämätön. Alueen asukkaiden palvelutarve kasvaa maan kärkivauhtia. Suurin osa sote‑palveluista kohdistuu lapsille tai ikääntyneille. Länsi‑Uudellamaalla nämä molemmat ikäryhmät kasvavat nopeammin kuin muualla maassa. Hallituksen esityksen perustelut pysyville rahansiirroille pois Uudeltamaalta eivät ole uskottavia. Ratkaisujen tulee perustua läpinäkyvään tietopohjaan ja THL:n esittämälle tutkimukseen perustuvalle mallille. Sote‑rahoitusmallia ei tule käyttää aluepolitiikan välineenä. Uusimaa joutuu kohtuuttoman leikkauksen kohteeksi Koko Uudenmaan rahoitusta esitetään leikattavaksi kolme prosenttia, muualla maassa vain prosentti. Länsi‑Uudellamaalla tämä 54 miljoonan euron sopeutus vastaa mittaluokaltaan puolta kaikesta terveysasematoiminnasta tai sekä Hangon että Inkoon kaikkien asukkaiden kaikkia sote‑palveluja. On totta, että Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen talous on tällä hetkellä tasapaino

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye