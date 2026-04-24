Eeva Joenpelto -palkinnon 2026 suojelijaksi on valittu Suvi Ahola

”Kirjailija Eeva Joenpelto (1921–2004) on jo vuosia kutsunut kollegoitaan Lohjalle Vares–Kantolan taloonsa, jonka testamenttasi kirjailijakodiksi. Kirjailijoita kutsuu myös Joenpellon nimeä kantava palkinto, jonka suojelijana saan toimia. Palkinnon myöntämisperusteet ovat asioita, joita pidän Joenpellon tuotannossa tärkeimpinä: psykologisesti tarkka henkilökuvaus sekä juurien ja paikallisuuden vaikutus ihmisen identiteettiin. Joenpelto oli näiden mestarillinen kuvaaja, ja onneksi hänellä on perillisiä myös Suomen nykykirjallisuudessa. Siksi Eeva Joenpelto -palkinnon suojelijana toimiminen on minulle kunnia ja ilo.” Suvi Ahola, FT, kirjailija ja toimittaja.

Eeva Joenpelto -palkinto jaetaan Lohjan kirjallisuusseminaarissa la 6.6.2026. Palkinnon saajan valitsee viisihenkinen valintatoimikunta, joka nimetään aina yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan.

Palkinnolle on avattu omat verkkosivut. Sivulta löydät aina ajantasaista tietoa palkinnosta, ehdokasteoksista, valintatoimikunnasta, esiraadista ja edellisvuoden voittajista sekä ehdokkaista. Uudet sivut löytyvät osoitteesta eevajoenpeltopalkinto.fi.