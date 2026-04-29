Raw Organic avasi uuden terveyskaupan Jumboon Vantaalle – moderni hyvinvointikonsepti laajeni pääkaupunkiseudulle
4.5.2026 10:30:46 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Turusta lähtöisin oleva Raw Organic on avannut uuden myymälän Kauppakeskus Jumboon. Uusi terveyskauppa tuo pääkaupunkiseudulle modernin hyvinvointikonseptin, jossa yhdistyvät vitamiinit, ravintolisät, superfoodit, luonnonkosmetiikka ja elämyksellinen asiakaskokemus.
Raw Organic haluaa uudistaa mielikuvaa terveyskaupasta tekemällä hyvinvoinnista helposti lähestyttävää, visuaalista ja inspiroivaa. Yrityksen perustaja Lisa-Maria Junnila edustaa jo kolmatta sukupolvea suomalaisessa terveyskauppa-alassa. Hyvinvointiala tuli hänelle tutuksi jo lapsuudessa, sillä hänen sukunsa oli mukana perustamassa Ikivireä-luontaistuoteketjua 1970-luvulla. Myös Junnilan äiti on tehnyt pitkän uran terveyskauppiaana, joten terveyskauppa ja hyvinvointiala ovat olleet vahvasti mukana hänen elämässään jo varhaisista vuosista lähtien.
”Halusimme rakentaa uuden ajan terveyskaupan, jossa asiointi tuntuu inspiroivalta, raikkaalta ja helposti lähestyttävältä. Jo ensimmäiset viikot Jumboon avautumisen jälkeen ovat osoittaneet, että Turun alueella toimiva hyvinvointimyymälän konsepti toimii erinomaisesti myös pääkaupunkiseudulla. Asiakkaat ovat löytäneet meidät todella hyvin ja vastaanotto on ollut erittäin lämmin. Olen myös erityisen tyytyväinen siihen, että saimme Jumbon myymälään osaavat myyjät, joilla on terveyskaupasta pitkä työkokemus ja vahva asiantuntemus hyvinvointituotteista”, kertoo Raw Organicin perustaja Lisa-Maria Junnila.
Raw Organic tunnetaan erityisesti modernista hyvinvointikonseptistaan, jossa yhdistyvät elämyksellinen myymäläympäristö, asiantunteva palvelu ja kuluttajien kasvava kiinnostus hyvinvointiin.
Yrityksen mukaan kuluttajien kiinnostus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, luonnollisiin tuotteisiin ja arjen jaksamiseen on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Samalla asiakkaat arvostavat yhä enemmän asiantuntevaa palvelua sekä inspiroivaa ostokokemusta.
Raw Organicilla on ennestään myymälät Turun alueella Kauppakeskus Skanssissa ja Kauppakeskus Myllyssä. Jumboon avattu uusi terveyskauppa on yritykselle merkittävä laajentuminen pääkaupunkiseudulle.
”On hienoa nähdä, että terveyskauppa-ala uudistuu ja kasvaa rohkeasti. Raw Organic edustaa modernia terveyskauppaa, jossa yhdistyvät vahva hyvinvointiosaaminen, elämyksellisyys ja ymmärrys asiakkaiden muuttuvista tarpeista. On myös erittäin positiivista, että Lisa-Maria Junnila on aloittanut Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton hallituksessa. Hänen uuden sukupolven näkemyksensä, käytännön yrittäjäkokemuksensa ja vahva ymmärryksensä modernista hyvinvointikuluttamisesta tuovat arvokasta osaamista koko alan kehittämiseen”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Lisa-Maria Junnilaperustaja ja toimitusjohtajaRaw Organic OyPuh:050 443 3097lisa-maria@raworganic.fiwww.raworganic.fi
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
