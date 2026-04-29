Kantaverkon vahvistaminen Itä-Suomessa etenee – Joroisten ja Kontiolahden välille suunniteltu voimajohto YVA-vaiheessa

Fingridin suunnittelema voimajohtoyhteys Joroisten Huutokosken ja Kontiolahden välillä olisi merkittävä vahvistus kantaverkkoon Itä-Suomen alueella. 400+100 kilovoltin yhteys kulkisi kaikkiaan kahdeksan kunnan alueella Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnissa.

”Kantaverkko on pitkäikäinen infrastruktuuri ja sen kehittämistä arvioidaan aina pitkälle tulevaisuuteen. Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden sekä hankekehittäjien kanssa. On tärkeää, että sähkön kulutus- ja tuotantohankkeet hyödyntävät tulevaa voimajohtoyhteyttä. Teemme aktiivisesti töitä, jotta suunniteltu voimajohtoyhteys voisi valmistua vuoden 2033 aikana”, Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka toteaa.

Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä ja sen ensimmäisessä osassa tehtävä arviointiohjelma valmistuu ensi syksynä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn odotetaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2027 loppuun mennessä, jonka jälkeen saadaan yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Tämän jälkeen vuorossa on varsinainen päätös hankkeen toteutuksesta alueen liityntätarpeet huomioiden. Yhteys lisäisi kulutus- ja tuotantoinvestointien liittämismahdollisuuksia kantaverkkoon etenkin Joensuun seudulla.

Kehittämissuunnitelma pohjana tuleville investoinneille

Kantaverkkoon on Itä-Suomen alueella tehty viime vuosien aikana merkittäviä investointeja. Pohjois-Karjalan alueelle on toteutettu useampia investointeja 110 kilovoltin voimajohtoyhteyksiin sekä sähköasemien uudistamiseen. Joulukuussa Fingrid päätti myös kahden sähköaseman uudistamisesta alueella. Syksyllä 2026 Vaalan ja Joroisten välille valmistuva 400 kilovoltin Järvilinja-voimajohtoyhteys parantaa myös Itä-Suomen alueelle suunniteltujen uusiutuvan energian investointien ja sitä hyödyntävien teollisten investointien liittämismahdollisuuksia kantaverkkoon.



Kantaverkon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja suunnitelmia sen kehittämiseksi tehdään pitkälle tulevaisuuteen. Fingridin investoinnit perustuvat kantaverkon kehittämissuunnitelmaan, jossa kehittämistarpeita ja suunniteltuja investointeja tarkastellaan sähkön tuotanto- ja kulutusennusteiden pohjalta seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kehittämissuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta investointeja on mahdollista kohdentaa asiakastarpeissa ja olosuhteissa tapahtuvien muutosten mukaan.

Tällä hetkellä kantaverkkoon investoidaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuoteen 2035 mennessä investointien kokonaissumman arvioidaan nousevan 5,2 miljardiin euroon.



Lisätietoja

Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5235

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi