Kantaverkon vahvistaminen Itä-Suomessa etenee – Joroisten ja Kontiolahden välille suunniteltu voimajohto YVA-vaiheessa
4.5.2026 10:55:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid suunnittelee 400+100 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Itä-Suomeen Joroisten Huutokosken ja Kontiolahden välille. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2027 lopulla. Tavoitteena on, että voimajohtoyhteys voisi olla valmiina vuoden 2033 aikana.
Fingridin suunnittelema voimajohtoyhteys Joroisten Huutokosken ja Kontiolahden välillä olisi merkittävä vahvistus kantaverkkoon Itä-Suomen alueella. 400+100 kilovoltin yhteys kulkisi kaikkiaan kahdeksan kunnan alueella Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnissa.
”Kantaverkko on pitkäikäinen infrastruktuuri ja sen kehittämistä arvioidaan aina pitkälle tulevaisuuteen. Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden sekä hankekehittäjien kanssa. On tärkeää, että sähkön kulutus- ja tuotantohankkeet hyödyntävät tulevaa voimajohtoyhteyttä. Teemme aktiivisesti töitä, jotta suunniteltu voimajohtoyhteys voisi valmistua vuoden 2033 aikana”, Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka toteaa.
Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä ja sen ensimmäisessä osassa tehtävä arviointiohjelma valmistuu ensi syksynä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn odotetaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2027 loppuun mennessä, jonka jälkeen saadaan yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Tämän jälkeen vuorossa on varsinainen päätös hankkeen toteutuksesta alueen liityntätarpeet huomioiden. Yhteys lisäisi kulutus- ja tuotantoinvestointien liittämismahdollisuuksia kantaverkkoon etenkin Joensuun seudulla.
Kehittämissuunnitelma pohjana tuleville investoinneille
Kantaverkkoon on Itä-Suomen alueella tehty viime vuosien aikana merkittäviä investointeja. Pohjois-Karjalan alueelle on toteutettu useampia investointeja 110 kilovoltin voimajohtoyhteyksiin sekä sähköasemien uudistamiseen. Joulukuussa Fingrid päätti myös kahden sähköaseman uudistamisesta alueella. Syksyllä 2026 Vaalan ja Joroisten välille valmistuva 400 kilovoltin Järvilinja-voimajohtoyhteys parantaa myös Itä-Suomen alueelle suunniteltujen uusiutuvan energian investointien ja sitä hyödyntävien teollisten investointien liittämismahdollisuuksia kantaverkkoon.
Kantaverkon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja suunnitelmia sen kehittämiseksi tehdään pitkälle tulevaisuuteen. Fingridin investoinnit perustuvat kantaverkon kehittämissuunnitelmaan, jossa kehittämistarpeita ja suunniteltuja investointeja tarkastellaan sähkön tuotanto- ja kulutusennusteiden pohjalta seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kehittämissuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta investointeja on mahdollista kohdentaa asiakastarpeissa ja olosuhteissa tapahtuvien muutosten mukaan.
Tällä hetkellä kantaverkkoon investoidaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuoteen 2035 mennessä investointien kokonaissumman arvioidaan nousevan 5,2 miljardiin euroon.
Lisätietoja
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5235
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Ledningens översikt för Fingridkoncernen 1.1.–31.3.202627.4.2026 13:32:05 EEST | Pressmeddelande
Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling. Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–mars 2026 och under motsvarande period 2025, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats. Elförbrukningen i Finland ökade under perioden januari–mars med 10,1 procent och uppgick till 26,7 (24,2) terawattimmar. Förbrukningen ökade framför allt på grund av det kalla vädret i början av året. Elen som förbrukades i Finland hade en utsläppsfaktor på 40 (36) gCO2/kWh. Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät höll mycket hög nivå. Omsättningen i januar
Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.–31.3.202627.4.2026 13:32:05 EEST | Tiedote
Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2026 ja vastaavalla jaksolla 2025, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat. Suomen sähkön kulutus tammi–maaliskuussa kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 26,7 (24,2) terawattituntia. Kulutusta kasvatti etenkin kylmä säätila alkuvuonna. Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin oli 40 (36) gCO2/kWh. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkealla tasolla. Tammi–maaliskuun liikevaihto kasvoi 443,8 (370,7) miljoonaan euroon korkeamman s
