Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vähentynyt

30 % hyvinvointialueen henkilöstöstä ei ollut yhtään sairauspoissaoloja vuoden 2025 aikana. Sairauspoissaolojen määrä laski vuonna 2025. Poissaoloja oli keskimäärin 21,8 päivää henkilötyövuotta kohden, kun vuonna 2024 poissaolopäiviä oli yksi enemmän (22,7). Poissaoloista 62 % oli lyhyitä, 0–7 päivän poissaoloja. Sairauspoissaolojen määrä on laskusuunnassa myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna, vaikka toimialojen välillä on eroja. Eniten poissaoloja on koti- ja asumispalveluissa.

– Selityksiä sairauspoissaolojen määrän vähenemiseen ovat mm. uusi työkykyjohtamisen ohjelmamme ja aiempaa systemaattisempi varhaisen tuen malli sekä tiedottaminen, raportoinnin kehittäminen ja esihenkilöiden kouluttaminen. Hyvinvointialueella käytiin viime vuonna 3554 varhaisen tuen keskustelua, joilla ehkäistään etenkin pitkiä sairauspoissaoloja, sanoo HR-johtaja Juha Suikkanen.

Esihenkilöitä on myös koulutettu varhaisen tuen keskusteluihin ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä.

Uusia keinoja työhyvinvoinnin tueksi

Työhyvinvointia seurataan omien mittareiden lisäksi työterveyslaitoksen kyselyllä, jonka vastausaktiivisuus on noussut. Vastausten perusteella hyvinvointialue liittyi mukaan Kevan rahoittamaan hankkeeseen, jossa työyksiköt kehittävät toimintaansa asioissa, jotka kyselyn tulosten valossa vaativat parannuksia.

Samalla laaditaan malli koko hyvinvointialueella siitä, miten työyhteisökyselyiden tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen.

– Henkilöstökyselyissämme lähiesihenkilötyö koetaan laajasti vahvuudeksemme. Haluamme panostaa lähiesihenkilöiden osaamiseen ja tukeen. Nyt nämä panostukset näkyvät myös poissaololuvuissa, sanoo Juha Suikkanen.

Hyvinvointialueella on uusi, hyvinvointialuestrategiaa toteuttava henkilöstöohjelma, jonka yhtenä keskeisenä teemana on työkykyjohtamisen kehittäminen, jolla on tarkoitus vähentää sairauspoissaoloja.

Tiedot käyvät ilmi vuoden 2025 henkilöstöraportista, joka käsiteltiin aluehallituksessa 4.5.2026.

