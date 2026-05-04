Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vähentynyt
4.5.2026 13:53:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialueen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on laskusuunnassa. Koulutukseen panostetaan edelleen kaikissa ammattiryhmissä. Merkittävänä panostuksena järjestettiin jälleen esihenkilöiden laaja koulutuskokonaisuus.
30 % hyvinvointialueen henkilöstöstä ei ollut yhtään sairauspoissaoloja vuoden 2025 aikana. Sairauspoissaolojen määrä laski vuonna 2025. Poissaoloja oli keskimäärin 21,8 päivää henkilötyövuotta kohden, kun vuonna 2024 poissaolopäiviä oli yksi enemmän (22,7). Poissaoloista 62 % oli lyhyitä, 0–7 päivän poissaoloja. Sairauspoissaolojen määrä on laskusuunnassa myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna, vaikka toimialojen välillä on eroja. Eniten poissaoloja on koti- ja asumispalveluissa.
– Selityksiä sairauspoissaolojen määrän vähenemiseen ovat mm. uusi työkykyjohtamisen ohjelmamme ja aiempaa systemaattisempi varhaisen tuen malli sekä tiedottaminen, raportoinnin kehittäminen ja esihenkilöiden kouluttaminen. Hyvinvointialueella käytiin viime vuonna 3554 varhaisen tuen keskustelua, joilla ehkäistään etenkin pitkiä sairauspoissaoloja, sanoo HR-johtaja Juha Suikkanen.
Esihenkilöitä on myös koulutettu varhaisen tuen keskusteluihin ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä.
Uusia keinoja työhyvinvoinnin tueksi
Työhyvinvointia seurataan omien mittareiden lisäksi työterveyslaitoksen kyselyllä, jonka vastausaktiivisuus on noussut. Vastausten perusteella hyvinvointialue liittyi mukaan Kevan rahoittamaan hankkeeseen, jossa työyksiköt kehittävät toimintaansa asioissa, jotka kyselyn tulosten valossa vaativat parannuksia.
Samalla laaditaan malli koko hyvinvointialueella siitä, miten työyhteisökyselyiden tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen.
– Henkilöstökyselyissämme lähiesihenkilötyö koetaan laajasti vahvuudeksemme. Haluamme panostaa lähiesihenkilöiden osaamiseen ja tukeen. Nyt nämä panostukset näkyvät myös poissaololuvuissa, sanoo Juha Suikkanen.
Hyvinvointialueella on uusi, hyvinvointialuestrategiaa toteuttava henkilöstöohjelma, jonka yhtenä keskeisenä teemana on työkykyjohtamisen kehittäminen, jolla on tarkoitus vähentää sairauspoissaoloja.
Tiedot käyvät ilmi vuoden 2025 henkilöstöraportista, joka käsiteltiin aluehallituksessa 4.5.2026.
Juha SuikkanenHr-johtajaPuh:040 183 5803juha.suikkanen@ovph.fi
Anne Salovaara-Keroaluehallituksen puheenjohtajaPuh:044 060 2660
Marina Kinnunenhyvinvointialueen johtajaPuh:044 323 1808marina.kinnunen@ovph.fi
Sjukfrånvaron bland personalen har minskat4.5.2026 13:53:40 EEST | Pressmeddelande
Sjukfrånvaron minskar bland personalen i välfärdsområdet. Man satsar fortfarande på utbildning i alla yrkesgrupper. En betydande satsning var att man återigen ordnade en omfattande utbildningshelhet för närcheferna.
