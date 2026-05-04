Kutsu medialle: Miten puut “keskustelevat”? Tule tutustumaan uuden huippuyksikön monitieteiseen tutkimukseen
4.5.2026 10:37:07 EEST | Ilmatieteen laitos | Kutsu
Miten puut voivat varoittaa toisiaan uhkista, houkutella suojakseen hyönteisiä tai kilpailla resursseista – ja mitä tämä kertoo metsien tulevaisuudesta? Kutsumme toimittajat tutustumaan uuden ACE-Forest-huippuyksikön tutkimukseen, jossa selvitetään puiden kemiallista viestintää ja metsien piileviä vuorovaikutusverkostoja.
Tapahtuma: ACE-Forest-huippuyksikön Beyond Academia -tilaisuus
Aika: tiistaina 12.5.2026 kello 9.00–10.30
Paikka: Ilmatieteen laitos, Dynamicum-rakennus, Erik Palménin aukio 1, Helsinki.
Tilaisuudessa tutkimusta havainnollistetaan projektiesittelyjen, demonstraatioiden ja valokuvanäyttelyn avulla. Median edustajilla on mahdollisuus tavata tutkijoita ja kuulla lisää siitä, miten metsät sopeutuvat ympäristön muutoksiin ja miten tutkimuksen tulokset voivat vaikuttaa metsien hoitoon ja suojeluun.
Tilaisuudessa kuullaan seuraavat esitykset:
- Luonnollista kemiaa -projekti, professori Juha-Pekka Salminen, Turun yliopisto
- Poly A: kirjainten ja metsähyönteisten arvon uudelleen löytäminen -projekti, dosentti Oksana Skaldina, Itä-Suomen yliopisto
- Miten kasvit hengittävät ja miksi se on tärkeää tulevaisuudellemme -demonstraatio, professori Tan Phat Huyn, Åbo Akademi
- Elävä laboratorio: ”Hiljainen puu: onko se todella totta?!”, dosentti Oksana Skaldina, Itä-Suomen yliopisto
Tilaisuuden esitykset ovat englanniksi. Tutkijoita voi haastatella suomeksi tai englanniksi.
Esitysten jälkeen osallistujat voivat tutustua ”Metsänaapurit antroposeenissa: kommunikaatio” -valokuvanäyttelyyn.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu tilaisuuteen 8.5. kello 15 mennessä sähköpostitse: kaisa.ryynanen@fmi.fi.
ACE-Forest-huippuyksikkö:
Vuoden 2026 alussa käynnistynyt ACE-Forest-huippuyksikkö tutkii, miten puut lähettävät ja vastaanottavat kemiallisia viestejä. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä haihtuvia että haihtumattomia yhdisteitä, joiden avulla puut voivat esimerkiksi varoittaa naapureitaan uhkista, reagoida tuhohyönteisiin ja houkutella niitä torjuvia hyönteisiä sekä sopeutua ympäristön muutoksiin.
Tavoitteena on ymmärtää metsäekosysteemien viestintäverkostoja, jotka vaikuttavat metsien terveyteen, sietokykyyn, ilmakehän ja biosfäärin vuorovaikutuksiin sekä luonnon monimuotoisuuteen. Monet näistä prosesseista ovat edelleen huonosti tunnettuja erityisesti kokonaisten metsäekosysteemien mittakaavassa.
Huippuyksikkö kokoaa yhteen asiantuntijoita viidestä suomalaisesta tutkimusorganisaatiosta: Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Åbo Akademi ja Turun yliopisto. Mukana on ekologeja, kemistejä, ilmakehätieteilijöitä ja hyönteistutkijoita. Keskeisiä tutkijoita ovat professori Juha-Pekka Salminen, dosentti Minna Kivimäenpää, dosentti Jorma Joutsensaari, vanhempi tutkija Hao Liqing, dosentti Heidi Hellén, vanhempi tutkija Delia Pinto, professori Tan Phat Huynh ja huippuyksikön tutkimusjohtajana toimiva professori James Blande.
Työtä tehdään Suomen tutkimusneuvoston huippuyksikköohjelman puitteissa, joka tukee johtavien tutkimusryhmien pitkäaikaista yhteistyötä monimutkaisten tieteellisten haasteiden ratkaisemisessa ja uraauurtavien tulosten tuottamisessa.
Yhteyshenkilöt
Ryhmäpäällikkö Heidi Hellén, Ilmatieteen laitos, p. 029 539 5481, heidi.hellen@fmi.fi
ACE-Forest-huippuyksikön projektipäällikkö Oksana Skaldina, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 463 8281, oksana.skaldina@uef.fi
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
