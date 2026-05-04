ICECAPITAL rakentamaan Suomeen sijoittavaa pääomasijoitusohjelmaa yhdessä suomalaisten säätiöiden kanssa

ICECAPITAL Asset Management on käynnistänyt Suomeen sijoittavan pääomarahasto-ohjelman yhteistyössä suomalaisten säätiöiden kanssa. Ohjelman aloittavan ICECAPITAL Finland Private Equity I -rahaston ankkurisijoittajina ovat mm. Svenska litteratursällskapet i Finland, Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Alfred Kordelinin säätiö ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö.

Taustalla ohjelmassa on suomalaisten säätiöiden halu luoda positiivista muutosvoimaa maamme talouteen. "Meille suomalaisten yritysten kasvu on merkityksellinen asia ja haluamme olla luomassa maahamme kasvun edellytyksiä myös omalta osaltamme. Mielestämme Suomen talouden elinvoimaisuus edellyttää rohkeutta kasvupääoman allokointiin myös meiltä yhteisösijoittajilta", kommentoi Björn Teir, Svenska litteratursällskapet i Finlandin toimitusjohtaja.

Ohjelma sijoittaa valikoiden suomalaisiin pääomarahastoihin, kattaen buyout, growth equity ja venture capital -strategiat. Yksittäinen vuosikerta tulee pitämään sisällään noin 10–14 laadukasta suomalaista rahastoa.

"Suomessa on paljon huipputiimien hallinnoimia, erittäin laadukkaita rahastoja, joiden tuottohistoria kestää vertailun myös kansainvälisellä tasolla. Meille on kunnia-asia päästä aloittamaan ohjelma säätiöiden kanssa ja tulemme jatkamaan varainkeruuta instituutiosijoittajakentässä kohti rahaston 100 miljoonan euron tavoitekokoa", kuvaa Taneli Törmänen, ICECAPITAL Asset Managementin asiakassuhteista vastaava partner.

ICECAPITAL Asset Management on toimiluvan alainen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja osa itsenäistä, henkilöstön omistamaa ICECAPITAL Groupia. Vuodesta 2006 lähtien ICECAPITAL on perustanut pääomasijoitus-, private debt- ja kiinteistörahastoja, joiden yhteenlaskettu sijoituskapasiteetti ylittää 3 miljardia euroa. ICECAPITAL Asset Management palvelee institutionaalisia sijoittajia, family office -toimijoita ja ammattimaisia yksityissijoittajia.