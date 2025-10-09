SiPFAB-hankkeen rakennustyöt alkavat toukokuussa

4.5.2026 10:47:20 EEST | Suomen Yliopistokiinteistöt Oy | Tiedote

SiPFAB-hanke sijoittuu Tampereen Hervannan kampuksella sijaitsevaan Festia-rakennukseen. Festian B- ja C-osa peruskorjataan, ja lisäksi B- ja C-osien väliin rakennetaan laajennusosa, joka on kooltaan noin 730 htm². Hankkeen rakennustöiden on määrä valmistua vuoden 2027 keväällä.

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) hallitus teki huhtikuussa investointipäätöksen SiPFAB-hankkeesta. Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt vuokrasopimuksen, joka mahdollistaa uuden SiPFAB-pilottilinjan rakentamisen Hervannan kampukselle. Päätösten nojalla hankkeen rakennustyöt alkavat toukokuussa.

SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja on tyytyväinen voidessaan todeta rakennustöiden alkavan.

– Olemme SYKissä ylpeitä voidessamme tilaratkaisuilla tukea hankkeita, jotka vahvistavat yliopiston ja elinkeinoelämän yhteistyötä. SiPFAB luo puitteet uudenlaiselle osaamiselle ja innovaatioille, Sianoja toteaa.

SiPFAB on osa WBG-pilottilinjaa, jossa Tampereen yliopisto on mukana. Pilottilinjan tehtävänä on madaltaa yritysten kynnystä kehittää ja pilotoida omaa sirutuotantoa yhteistyössä yliopiston kanssa. SiPFABin keskeisenä tavoitteena on palvella yrityksiä, erityisesti tehoelektroniikan saralla, ja auttaa niitä pilotoimaan uusia teknologioita.

– SiPFAB-hanke nostaa Tampereen yliopiston suomalaisen ja eurooppalaisen puolijohdeosaamisen keskiöön. Tämä investointi mahdollistaa aivan uuden mittakaavan tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä vahvistaa koko alueen elinvoimaa, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Vuokralaisena peruskorjaus- sekä laajennusosassa on Tampereen yliopisto, ja sen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta sekä tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta toimivat pääkäyttäjinä tiloissa.

Hankkeen urakoitsijana toimii Rakennustoimisto K. Tervo Oy.

suomen yliopistokiinteistöt oytampereen yliopistosipfab

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on kiinteistöomistaja, jonka omistuksen keskipisteenä ovat kymmenellä paikkakunnalla sijaitsevat yliopisto- ja korkeakoulukampukset. SYK vuokraa ja rakennuttaa tiloja pääosin osakasyliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin. Yhtiön omistaa Suomen valtio ja kahdeksan osakasyliopistoa. www.sykoy.fi

