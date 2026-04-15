Planin tyttöpalkinnon 2026 ehdokasasettelu on auki – palkinto nostaa esiin tasa-arvon puolustajia
4.5.2026 10:51:29 EEST | Plan International | Tiedote
Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi jakaa kolmannen tyttöpalkinnon lokakuussa 2026. Planin tyttöpalkinnon voi saada Suomessa toimiva henkilö, ryhmä tai organisaatio, joka edistää merkittävästi tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa.
Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International Suomi jakaa tyttöpalkinnon, jonka tarkoitus on nostaa esiin Suomessa toimivia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka edistävät tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa.
Plan julkistaa voittajan tyttöpalkintojuhlassa keskiviikkona 7.10.2026, kansainvälisen tyttöjen päivän alla. YK perusti 11.10. vietettävän kansainvälisen tyttöjen päivän Plan Internationalin aloitteesta kiinnittääkseen huomiota tyttöjen asemaan ja siihen, ettei maailma ole tasa-arvoinen.
Tasa-arvotyötä on tärkeää nostaa aikana, jona tasa-arvoa vastustavat liikkeet, monet toisiinsa limittyvät kriisit sekä leikkaukset kehitysyhteistyöstä vaikeuttavat tyttöjen oikeuksien edistämistä.
”Meitä tarvitaan kipeästi seisomaan tyttöjen rinnalla ja puolustamaan kovalla työllä saavutettua edistystä. Siksi on erityisen tärkeää nostaa esiin ihmisiä ja tahoja, jotka tekevät tinkimättömällä työllä ja suurella sydämellä työtä tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien eteen”, Plan International Suomen vs. pääsihteeri Anna Könönen sanoo.
Tyttöpalkinnon 2026 ehdokasasettelu on nyt auki. Kuka tahansa voi ehdottaa Planin tyttöpalkinnon saajaksi henkilöä tai tahoa, joka tekee merkittävää työtä tyttöjen oikeuksien edistämiseksi.
Tyttöpalkinnon saajaa voi ehdottaa Planin verkkosivuilla osoitteessa plan.fi/tyttopalkinto.
Ehdokas voi esimerkiksi ehkäistä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä tai tyttöjen sukuelinten silpomista. Hän saattaa edistää työelämän tai koulutuksen monimuotoisuutta tai vahvistaa yhteiskunnassamme heikosti kuultujen ihmisten ääntä. Työ voi keskittyä vain kotimaahan tai sillä voi olla myös kansainvälistä vaikutusta.
Tuomaristo edustaa yhteiskunnan eri aloja
Tyttöpalkinnon voittajan valitsee tuomaristo, jonka jäsenet edistävät yhteiskunnan eri aloilla ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Tuomaristoa johtaa vuonna 2026 seksologi ja somevaikuttaja Joonas Pesonen.
”Antigender-liike on ottanut isoja harppauksia eteenpäin pyrkien kaventamaan tyttöjen ja naisten oikeuksia. Etenkin transihmiset ovat kovan poliittisen paineen kohteena. Nyt ei ole oikea aika pitää päätä kiinni vaan meidän tulee puolustaa äänekkäästi tasa-arvoa. Nyt ja huomenna”, Pesonen sanoo.
Tuomaristoon kuuluvat tänä vuonna Pesosen lisäksi viestinnän ammattilainen Päivi Anttikoski, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok.), ammattiliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Elisan konserniasioiden johtaja, johtoryhmän jäsen Kati Nyman, MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen, strategisen yhtenvertaisuustoimisto deidein toimitusjohtaja Jasmin Assulin, toimittaja-juontaja Zahra Karimy sekä vuoden 2025 voittajan Vammaiset tytöt -median edustaja, Rusetti ry:n järjestöpäällikkö Anni Täckman.
Viime vuonna Planin tyttöpalkinnon voitti Vammaiset tytöt -media ja -yhteisö, joka lisää vammaisten tyttöjen näkyvyyttä yhteiskunnassa. Tyttöpalkinnossa yhteisöä edustivat Rusetti ry:n järjestöpäällikkö Anni Täckman ja Vammaiset tytöt -median tuottaja Anniina Lehtinen. Vuonna 2024 palkinnon sai Mimmit koodaa -ohjelma, jota perustamassa on ollut Software Finland ry:n Milja Köpsi toimialan yritysten tukemana.
Planin tyttöpalkinto on jo vakiintunut osaksi kansainvälisen järjestön toimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Palkinto on saanut myös muissa Pohjoismaissa hyvän vastaanoton ja laajan näkyvyyden, ja yleisö on asettanut joka vuosi ehdolle kymmeniä tyttöjen oikeuksien puolustajia.
Lue lisää Planin tyttöpalkinnosta ja ehdota palkinnonsaajaa: plan.fi/tyttopalkinto
Yhteyshenkilöt
Iida RiekkoViestintäpäällikköPlan International SuomiPuh:+358 40 825 0252iida.riekko@plan-international.org
Nora HuhtaVarainhankinnan johtajaPlan International SuomiPuh:+358 40 753 0250nora.huhta@plan-international.org
Kuvat
Plan International Suomi
Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.
