SAVE THE DATE: Vasemmistoliiton meppien kesäkokous Oulussa 12.–13.6.2026
4.5.2026 10:49:24 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Kutsu
Tervetuloa vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokoukseen perjantaina ja lauantaina 12.–13. kesäkuuta Oulussa!
Perjantaina ohjelmassa on yritysvierailu sekä vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen Li Anderssonin, Merja Kyllösen ja Jussi Saramon paneelikeskustelut Utopia Festivaalilla.
Lauantaina aamupäivällä luvassa on toritilaisuus Oulun keskustassa sekä tiedotustilaisuus ja toimittajalounas.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan koko viikonlopun ohjelmaan. Lisätietoja, ilmoittautumisohjeet, tarkempi aikataulu sekä tapahtumapaikat lähetetään myöhemmin.
Merkitse päivä kalenteriisi ja tule mukaan kuulemaan vasemmistoliiton meppien näkemyksiä ajankohtaisista EU-aiheista!
Yhteyshenkilöt
Marika TuominenViestinnän erityisavustaja
MEP Merja Kyllösen kabinetti
