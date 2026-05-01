SAVE THE DATE: Vasemmistoliiton meppien kesäkokous Oulussa 12.–13.6.2026

4.5.2026 10:49:24 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Kutsu

Tervetuloa vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokoukseen perjantaina ja lauantaina 12.–13. kesäkuuta Oulussa!

Vasemmistoliiton mepit Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo seisovat vierekkäin hymyillen leveästi.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo. The Left

Perjantaina ohjelmassa on yritysvierailu sekä vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen Li Anderssonin, Merja Kyllösen ja Jussi Saramon paneelikeskustelut Utopia Festivaalilla

Lauantaina aamupäivällä luvassa on toritilaisuus Oulun keskustassa sekä tiedotustilaisuus ja toimittajalounas.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan koko viikonlopun ohjelmaan. Lisätietoja, ilmoittautumisohjeet, tarkempi aikataulu sekä tapahtumapaikat lähetetään myöhemmin. 

Merkitse päivä kalenteriisi ja tule mukaan kuulemaan vasemmistoliiton meppien näkemyksiä ajankohtaisista EU-aiheista! 

VAS Andersson: Tehdään Suomesta maailman paras paikka olla työntekijä!1.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson korosti tänään vappupuheessaan Tampereella ja Kangasalla, että seuraavan hallituksen tulee tehdä Suomesta maailman paras paikka olla työntekijä. Ensimmäisenä askeleena Andersson kehotti ottamaan mallia muista Pohjoismaista, joissa on ryhdytty toimiin osa-aikatyöntekijöiden ylityökorvausten parantamiseksi EU-tuomioistuimen päätöksen seurauksena.

Merja Kyllönen ja Pekka Toveri neuvottelevat Verkkojen Eurooppa -rahoituksesta – tavoitteena Suomen turvallisuutta ja arkea parantavat yhteydet19.3.2026 13:53:16 EET | Tiedote

Euroopan parlamentin jäsenet Merja Kyllönen (The Left/vas.) ja Pekka Toveri (EPP/kok.) on nimetty muodostamaan Euroopan parlamentin kantaa Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -rahoitusvälineen muuttamisesta. CEF on EU:n rahoitusohjelma, jolla tuetaan keskeisiä liikenne-, energia- ja digitaaliverkkoja sekä rajat ylittäviä yhteyksiä Euroopassa.

