Luonto lievittää vauvaperheiden stressiä – jo lyhyt ulkoilu parantaa jaksamista
4.5.2026 11:29:45 EEST | Ensi- ja turvakotien liitto | Tiedote
Luonto on yksi merkittävimmistä vauvaperheiden hyvinvointia tukevista tekijöistä. Tutkimusten ja vanhempien omien kokemusten mukaan lyhytkin ulkoilu vauvan kanssa voi lievittää stressiä, tukea jaksamista ja vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Ensi‑ ja turvakotien liitto kehittää yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa luontolähtöisiä menetelmiä vauvaperheiden tukemiseen.
Luonnon myönteisistä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on runsaasti tutkimusnäyttöä, ja erityisesti mielenterveyshyödyt ovat vahvoja. Luontoympäristössä vietetty aika edistää stressistä palautumista ja rauhoittumista, jo lyhytkin vierailu metsässä, puistossa tai lähiluonnossa voi helpottaa arjen kuormitusta. Tutkimusten mukaan luontoaltistus laskee muun muassa verenpainetta, sykettä ja stressitasoja sekä kohentaa mielialaa jo 20 minuutissa.
Haavoittuvassa asemassa olevat perheet hyötyvät erityisesti luonnon hyvinvointivaikutuksista. Kun vauvaperheen arki on erityisen kuormittavaa ja palautumisen keinoja vähän, lähiluonto tukee erityisen paljon jaksamista. Lähiluonto on helposti saavutettava ja maksuton tapa lievittää stressiä ja helpottaa oloa.
Luonto tarjoaa vanhemmalle tilan hengähtää. Se on ympäristö, jossa ei tarvitse suorittaa, vaan voi olla vauvan kanssa rauhassa läsnä. Luonnon vaikutus näkyy vahvasti myös vanhempien omissa kokemuksissa. Mikä tuottaa iloa? ‑selvityksessä (2025) lähes kolme neljäsosaa vauvojen ja alle 2‑vuotiaiden lasten vanhemmista (74 %) koki, että ulkoilu – kuten vaunulenkit vauvan kanssa – tuki hyvin tai erittäin hyvin heidän jaksamistaan. Ulkoilu koettiin jopa harrastuksia ja omia mielenkiinnon kohteita merkityksellisemmäksi tukimuodoksi. Lisäksi 67% prosenttia vastaajista koki, että luontoon lähteminen ja luonnossa oleminen tuki heidän jaksamistaan vahvasti.
Luonto tukee hyvinvointia myös vauvan näkökulmasta. Luonnon äänet, valo ja liike tarjoavat vauvalle rauhoittavia aistikokemuksia jo elämän ensi kuukausista lähtien. Yhteiset luontohetket vahvistavat vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja luovat turvallisuuden tunnetta ilman erillisiä vaatimuksia tai ohjelmaa.
Tarve arkea tukeville ratkaisuille on suuri. Miten pärjäät? ‑selvityksen (2023) mukaan lähes kaikilla vauvaa odottavilla ja vauvan vanhemmilla oli jossain määrin stressiä tai huolia ja 44 prosenttia koki stressiä usein tai koko ajan. Uupumus ja uneen liittyvät vaikeudet olivat yleisiä.
Ensi‑ ja turvakotien liitossa luonto nähdään helposti kaikille perheille helposti saavutettavana ja vaikuttavana osana vauvatyötä. Yhdessä jäsenyhdistysten kanssa kehitettävät luontolähtöiset menetelmät tarjoavat konkreettisia tapoja tukea vauvaperheiden jaksamista ja varhaista vuorovaikutusta eri puolilla Suomea.
Vauvaperheille löytyy apua ajoissa
Perheet tarvitsevat kuormittaviin tilanteisiin apua ajoissa ja ilman jonottamista. Ajoissa saatu apu on kustannustehokasta ja vaikuttavaa eikä pulmat pääse syvenemään.
Vauvaperheiden chat on nopein tapa löytää keskusteluapua. Chat auttaa arkisin monissa vauva- ja odotusajan pulmissa ja usein keskustellaan vauvan uneen liittyvistä haasteista ja vanhemman jaksamisesta. Chatissa on vastaamassa yhdistystemme kokeneet vauvaperheiden auttamisen ammattilaiset, jotka ohjaavat tarvittaessa tiiviimpään tukeen.
Chat löytyy Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten sivuilta sekä vauvaperhe.fi- verkkopalvelusta.
Laura Kouriviestinnän asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liittoPuh:040 709 9498laura.kouri@etkl.fi
Niina KokkoEnsi- ja turvakotien liitto, vaativa vauvatyö, luontolähtöiset menetelmätPuh:050 345 0223niina.kokko@etkl.fi
Ensi- ja turvakotien liitto - Olemme valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.
