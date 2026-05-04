Esitys talousarviomuutoksesta ja lisäajasta alijäämien kattamiselle etenee valtuustoon

Vuoden 2026 vahvistetussa talousarviossa tavoitellaan 52 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta, jotta kaikki vuosien 2023 ja 2024 toiminnasta kertyneet alijäämät saataisiin katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Jo talousarviota laadittaessa 52 miljoonan ylijäämän tiedettiin olevan epärealistinen tavoite, mutta se laadittiin, jotta talousarvio täytti lain vaatimuksen alijäämien kattamisesta.

Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus kertoo ensimmäisen kvartaalin ylijäämän olevan vain miljoona euroa. Aluehallitus esittääkin aluevaltuustolle talousarvion muutosta siten, että ylijäämää tavoiteltaisiin 9,3 miljoonaa euroa. Loput alijäämät katettaisiin vuosien 2027–2029 aikana, jos valtiovarainministeriö myöntää tähän luvan.

– Tarvitsemme välttämättä lisäajan, jotta pystymme tekemään talouden sopeuttamisen niin, että turvaamme samalla lakisääteiset palvelut, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Vuoden 2026 muutettu talousarvioesitys sisältää seuraavat muutokset

+ 26 milj. asiakaspalveluihin pääasiassa sairaalapalveluissa (yliopistosairaalat ja muut sairaalat)

+ 3,5 milj. asiakaspalveluihin lisäpanostuksena palveluasumiseen koti- ja asumispalvelujen toimialalla

+ 7,9 milj. asiakaspalvelujen kustannuslisäyksiin, jotka ovat syntyneet vuonna 2026 sairaalapalveluissa ja vammaispalveluissa

+ 5,5 milj. panostuksena sijaismäärärahaan

maksutuotot vähenevät 125 000 eurolla hallituksen tekemän, maksutonta synnytyshoitoa koskevan päätöksen mukaisesti.

Lakimuutos, jonka myötä lisäajan saaminen olisi mahdollista, käsitellään eduskunnassa lähiaikoina.

Toimenpideohjelma tarvittavien säästöjen ja muutosten tekemiseen

Aluehallitus hyväksyi myös tulevaisuus- ja kehittämisohjelman, joka on toimenpidesuunnitelma tulevien vuosien toiminnan muutoksiin ja säästöihin. Suurimmat muutokset on tarkoitus tehdä niissä palveluissa, joissa Pohjanmaan palvelurakenne on edelleen muuta maata raskaampi ja toiminta kalliimpaa ja jossa on siten suurin tarve ja mahdollisuus palveluiden kehittämiseen. Toimenpiteet on suunniteltu eri toimialoilla hyvässä yhteistyössä.

– Pyrimme tekemään kestäviä ratkaisuja, jotka turvaavat lakisääteiset palvelut, ja joihin rahoituksemme riittää tulevaisuudessa. Ohjelman hyväksymisen jälkeen palveluita aletaan kehittää ja käytännön muutoksia suunnitella yhdessä henkilöstön kanssa, sanoo Marina Kinnunen.

Tulevina vuosina ei ole tarkoitus käydä koko henkilöstön kattavia laajoja yhteistoimintaneuvotteluja. Toimintakohtaiset yhteistoimintaneuvottelut ovat mahdollisia. Mahdolliset henkilöstön vähennykset pyritään tekemään luonnollisen poistuman, kuten eläköitymisten, kautta.

Asian käsittely jatkuu aluevaltuustossa 18.5.

Näitä muutoksia suunnitellaan

Vammaispalvelut

2027: 1,65 milj.€

2028: 3,35 milj.€

Kevyempien asumispalveluiden vahvistaminen – panostuksia ja muutoksia palvelutuotannon profiiliin

Vaativien asumispalveluiden vahvistaminen omana tuotantona

Uuden vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit – ensisijaisesti palvelut sosiaalihuoltolain mukaisesti

Selvityspyyntö ulkopuoliselta taholta mahdollisista säästökohteista

Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut

2027: 0,5 milj. €

2028: 1,3 milj.€

Päihdekuntoutuksen uudelleenjärjestäminen

Erikoislääkäriostopalveluiden vähentäminen

Potilaiden siirtyminen valtion mielisairaalasta omaan toimintaan

Oman asumispalvelun kapasiteetin lisääminen

Erikoissairaanhoito

2027: 2,75 milj. €

2028: 2,35 milj.€

Ostopalveluiden vähentäminen

Toiminnan tehostaminen (välinehuolto)

Henkilöstövähennykset eläköitymisen kautta (sihteerit)

Erikoissairaanhoidon myynti (rintasyöpäkirurgia, sädehoito)

Erikoissairaanhoidon paikkojen vähentäminen

Suun terveydenhuolto

2027: 0,6 milj. €

2028: 0,3 milj.€

2029: 0,5 milj.€ (muutos, ei ole mukana julkaistussa esityslistassa)

Palveluiden ostot (vähentäminen)

Paikallinen jononpurku (vähentäminen) Hammaslääkärit Hoitajat

Hammaslääkäreiden henkilöstövuokraus (vähentäminen)

Tarveaineet

Esihenkilörakenteen tarkastelu hammaslääkärilinjassa

Tarkoituksenmukainen työnjako suuhygienistien ja hammaslääkäreiden välillä

Kiinteistöt

2027: 1,3 milj. €

2028: 0,7 milj.€

Jo suunnitelmissa olevilla muutoilla on vaikutusta vuokrakustannuksiin 2027

Ei vaikutusta kuntakohtaisiin palveluverkkoihin

Kiinteistöjen myynti, erityisesti ne, jotka eivät ole omassa käytössä

Yksittäisten kiinteistöjen ostot

Logistiikkakeskukseen panostaminen lisää vuokrakustannuksia 2026, mutta säästää toisaalla synergiavaikutusten johdosta

Tukipalvelut / ICT

2027: 0,7 milj.€

2029: 1 milj. € (muutos, ei ole mukana julkaistussa esityslistassa)

Teknologia- ja järjestelmäharmonisointi

Muutoshallinta

Karsitaan projekteja, toimeksiantoja ja uushankintoja

Oman osaamisen lisääminen -> ostetaan vähemmän

Palvelutason tehostaminen

Muuta, esim. turvapostin käyttäjien vähentäminen

Ruoka- ja siivouspalvelut

jatketaan in-house-yhtiöiden toiminnan ja rakenteen tehostamista

Panostus 2027: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisriskin vähentäminen 0,5 M€

