Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Esitys talousarviomuutoksesta ja lisäajasta alijäämien kattamiselle etenee valtuustoon

4.5.2026 13:48:03 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Aluehallitus käsitteli maanantaina 4.5. hyvinvointialueen talouden tasapainotusta vastaamaan valtionrahoitusta. Vuosina 2023 ja 2024 kertyneiden alijäämien kattamiseen halutaan hakea kolmen vuoden lisäaikaa vuoden 2029 loppuun saakka.

Vuoden 2026 vahvistetussa talousarviossa tavoitellaan 52 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta, jotta kaikki vuosien 2023 ja 2024 toiminnasta kertyneet alijäämät saataisiin katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Jo talousarviota laadittaessa 52 miljoonan ylijäämän tiedettiin olevan epärealistinen tavoite, mutta se laadittiin, jotta talousarvio täytti lain vaatimuksen alijäämien kattamisesta.

Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus kertoo ensimmäisen kvartaalin ylijäämän olevan vain miljoona euroa. Aluehallitus esittääkin aluevaltuustolle talousarvion muutosta siten, että ylijäämää tavoiteltaisiin 9,3 miljoonaa euroa. Loput alijäämät katettaisiin vuosien 2027–2029 aikana, jos valtiovarainministeriö myöntää tähän luvan.

 – Tarvitsemme välttämättä lisäajan, jotta pystymme tekemään talouden sopeuttamisen niin, että turvaamme samalla lakisääteiset palvelut, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.   

Vuoden 2026 muutettu talousarvioesitys sisältää seuraavat muutokset

  • + 26 milj. asiakaspalveluihin pääasiassa sairaalapalveluissa (yliopistosairaalat ja muut sairaalat)
  • + 3,5 milj. asiakaspalveluihin lisäpanostuksena palveluasumiseen koti- ja asumispalvelujen toimialalla
  • + 7,9 milj. asiakaspalvelujen kustannuslisäyksiin, jotka ovat syntyneet vuonna 2026 sairaalapalveluissa ja vammaispalveluissa
  • + 5,5 milj. panostuksena sijaismäärärahaan
  • maksutuotot vähenevät 125 000 eurolla hallituksen tekemän, maksutonta synnytyshoitoa koskevan päätöksen mukaisesti.

Lakimuutos, jonka myötä lisäajan saaminen olisi mahdollista, käsitellään eduskunnassa lähiaikoina.

Toimenpideohjelma tarvittavien säästöjen ja muutosten tekemiseen

Aluehallitus hyväksyi myös tulevaisuus- ja kehittämisohjelman, joka on toimenpidesuunnitelma tulevien vuosien toiminnan muutoksiin ja säästöihin. Suurimmat muutokset on tarkoitus tehdä niissä palveluissa, joissa Pohjanmaan palvelurakenne on edelleen muuta maata raskaampi ja toiminta kalliimpaa ja jossa on siten suurin tarve ja mahdollisuus palveluiden kehittämiseen. Toimenpiteet on suunniteltu eri toimialoilla hyvässä yhteistyössä.

– Pyrimme tekemään kestäviä ratkaisuja, jotka turvaavat lakisääteiset palvelut, ja joihin rahoituksemme riittää tulevaisuudessa. Ohjelman hyväksymisen jälkeen palveluita aletaan kehittää ja käytännön muutoksia suunnitella yhdessä henkilöstön kanssa, sanoo Marina Kinnunen.

Tulevina vuosina ei ole tarkoitus käydä koko henkilöstön kattavia laajoja yhteistoimintaneuvotteluja. Toimintakohtaiset yhteistoimintaneuvottelut ovat mahdollisia. Mahdolliset henkilöstön vähennykset pyritään tekemään luonnollisen poistuman, kuten eläköitymisten, kautta.

Asian käsittely jatkuu aluevaltuustossa 18.5.

Näitä muutoksia suunnitellaan

Vammaispalvelut 

2027: 1,65 milj.€

2028: 3,35 milj.€

  • Kevyempien asumispalveluiden vahvistaminen – panostuksia ja muutoksia palvelutuotannon profiiliin
  • Vaativien asumispalveluiden vahvistaminen omana tuotantona
  • Uuden vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit – ensisijaisesti palvelut sosiaalihuoltolain mukaisesti
  • Selvityspyyntö ulkopuoliselta taholta mahdollisista säästökohteista

Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut 

2027: 0,5 milj. €

2028: 1,3 milj.€

  • Päihdekuntoutuksen uudelleenjärjestäminen
  • Erikoislääkäriostopalveluiden vähentäminen
  • Potilaiden siirtyminen valtion mielisairaalasta omaan toimintaan
  • Oman asumispalvelun kapasiteetin lisääminen

Erikoissairaanhoito 

2027: 2,75 milj. €

2028: 2,35 milj.€

  • Ostopalveluiden vähentäminen
  • Toiminnan tehostaminen (välinehuolto)
  • Henkilöstövähennykset eläköitymisen kautta (sihteerit)
  • Erikoissairaanhoidon myynti (rintasyöpäkirurgia, sädehoito)
  • Erikoissairaanhoidon paikkojen vähentäminen

Suun terveydenhuolto 

2027: 0,6 milj. €

2028: 0,3 milj.€

2029: 0,5 milj.€ (muutos, ei ole mukana julkaistussa esityslistassa)

  • Palveluiden ostot (vähentäminen)
  • Paikallinen jononpurku (vähentäminen)
    • Hammaslääkärit
    • Hoitajat
  • Hammaslääkäreiden henkilöstövuokraus (vähentäminen)
  • Tarveaineet
  • Esihenkilörakenteen tarkastelu hammaslääkärilinjassa
  • Tarkoituksenmukainen työnjako suuhygienistien ja hammaslääkäreiden välillä

Kiinteistöt

2027: 1,3 milj. €

2028: 0,7 milj.€

Jo suunnitelmissa olevilla muutoilla on vaikutusta vuokrakustannuksiin 2027

  • Ei vaikutusta kuntakohtaisiin palveluverkkoihin
  • Kiinteistöjen myynti, erityisesti ne, jotka eivät ole omassa käytössä
  • Yksittäisten kiinteistöjen ostot
  • Logistiikkakeskukseen panostaminen lisää vuokrakustannuksia 2026, mutta säästää toisaalla synergiavaikutusten johdosta

Tukipalvelut / ICT 

2027: 0,7 milj.€

2029: 1 milj. € (muutos, ei ole mukana julkaistussa esityslistassa)

  • Teknologia- ja järjestelmäharmonisointi
  • Muutoshallinta
  • Karsitaan projekteja, toimeksiantoja ja uushankintoja
  • Oman osaamisen lisääminen -> ostetaan vähemmän
  • Palvelutason tehostaminen
  • Muuta, esim. turvapostin käyttäjien vähentäminen

Ruoka- ja siivouspalvelut

  • jatketaan in-house-yhtiöiden toiminnan ja rakenteen tehostamista

Panostus 2027: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisriskin vähentäminen 0,5 M€

Voit tutustua kaikkiin kokousaiheisiin täällä.

Katso video aluehallituksen päätöksistä tästä. (Facebook)

Yhteyshenkilöt

Anne Salovaara-Keroaluehallituksen puheenjohtaja

Puh:044 060 2660

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Liitteet

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye