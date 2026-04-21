Suojaa iho kevätauringolta

Auringon ultraviolettisäteilyn voimakkuutta mitataan UV-indeksillä. Mitä voimakkaampaa UV-säteily on, sen helpommin iho palaa ja säteilyn aiheuttamien ihovaurioiden riski kasvaa. Hyvä suojautuminen on tarpeellista, kun UV-indeksi on kolme tai yli. Raja voi ylittyä eteläisessä Suomessa jo huhtikuussa.

“Ensisijainen keino suojata iho auringolta on vaatetus. Ihon paljaana olevat alueet on tärkeää suojata aurinkosuojavoiteella. Erityisen tärkeää on lasten ihon suojaaminen”, proviisori Henna Järvitalo Yliopiston Apteekista sanoo.

Rasvaa reilusti hyvissä ajoin ennen ulkoilua

Aurinkovoide tulee levittää iholle puoli tuntia ennen ulosmenoa. Muista levittää uusi kerros voidetta viimeistään kahden tunnin kuluttua tai aiemmin, jos hikoilet tai käyt uimassa. Valitse vähintään suojakerroin 30, mieluiten 50+.

Jos aurinkorasvaa levittää liian vähän, riittävää suojaa auringon UV-säteilyltä ei muodostu.

“Aurinkorasvaa tulee levittää runsaasti, kasvoille sopiva määrä on noin teelusikallinen. Aikuisen koko vartalolle riittävä määrä on noin 2 ruokalusikallista, lapsille ruokalusikallinen. Muista suojata myös huulet, korvanlehdet ja päänahka, jotka palavat helposti”, Järvitalo sanoo.



Osa lääkkeistä voi herkistää auringonvalolle ja altistaa palamiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt antibiootit, sydän- ja verenpainelääkkeet, psyykenlääkkeet, tulehduskipulääkkeet, syöpälääkkeet, aknelääkkeet ja nesteenpoistolääkkeet. Tällöin ihon suojaaminen auringolta on erityisen tärkeää.