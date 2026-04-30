Kutsu toimittajille 7.5.2026 klo 9.30–11.00: EU-päätöksenteko tutuksi
4.5.2026 11:32:58 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Mitä tarkoittavatkaan tavallinen lainsäätämisjärjestys, trilogit, delegoidut säädökset tai valtioneuvoston U-kirjelmä? Tervetuloa toimittajatilaisuuteemme ottamaan selvää ja kuulemaan, miten EU-asioista päätetään, ja mitkä ovat Euroopan komission, parlamentin, neuvoston ja eduskunnan roolit EU-päätöksenteossa!
Taustoittavaan aamiaistilaisuuteemme ovat lämpimästi tervetulleita kaikki toimittajat, jotka haluavat päivittää EU-tietouttaan. Tilaisuudessa EU-päätöksentekoa valottavat Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Elina Laurinen, Euroopan parlamentin Suomen-toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Tuuli-Maaria Aalto sekä eduskunnan suuren valiokunnan valiokuntaneuvos Kaisa Männistö.
Aamiaistilaisuus järjestetään torstaina 7. toukokuuta klo 9.30–11.00 Eurooppasalin isossa neuvotteluhuoneessa (Malminkatu 16). Aamiaistarjoilu klo 9.00 alkaen. Pyydämme ilmoittautumaan tiistaihin 5. toukokuuta klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Kerrothan samalla, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etänä. Ilmoitathan myös erityisruokavaliosi, jos tulet paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Lehdistötiedottaja
Pia Siitonen
+358 40 720 5025
pia.siitonen@europarl.europa.eu
Lehdistötiedottaja
Roosa Purhonen
+358 40 351 0264
roosa.purhonen@europarl.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu
Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu
