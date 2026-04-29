Robokuljetukset laajentuvat Eepeen alueella

Uudet palvelut avautuvat toukokuussa Seinäjoen Prismaan 25.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Prisman uudistus etenee aikataulussaan ja uusi Ravintolamaailma avautuu toukokuussa uudessa paikassaan Prisman eteläisessä päädyssä. Ravintolamaailmasta löytyvät tutut konseptit Presso, Pizza & Buffa ja Hesburger sekä täysin uutena konseptina ravintola Mestari. Toukokuussa valmistuviin uusiin tiloihin Prismassa pääsevät muuttamaan myös jo aiemmin kiinteistössä toimineet Hyllykallion apteekki, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa ja Alko, sekä Eepeen omat S-Pankki- ja Asiakasomistajapalvelut. Uusina vuokralaisina Prismassa aloittavat 24 Pesula Oy ja Mobiilipiste. Lisäksi S-Pankki- ja Asiakasomistajapalveluiden tiloihin muuttavat Seinäjoen keskustasta rahoitus- ja sijoituspalveluita tarjoavat S-Pankkiirit. Osa Prisman uusista vuokratiloista valmistuu vielä loppuvuoden 2026 aikana, jolloin Silmäasema Optiikka Oy, Kultatähti ja Suutaripiste pääsevät muuttamaan. Samaan aikaan valmistuvat myös Sokoksen tilat.