Robokuljetukset laajentuvat Eepeen alueella
5.5.2026 09:30:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Robokuljetukset laajenevat alkukesästä 2026 S-marketteihin Alavudelle, Ilmajoelle, Kauhajoelle, Kurikkaan, Lapualle ja Ähtäriin sekä Seinäjoella Itikanristeykseen ja Törnävälle.
Osuuskauppa Eepee vastaa asiakkaiden toiveisiin ja tuo robokuljetukset alkukesästä 2026 S-marketteihin
- Alavudelle
- Ilmajoelle
- Kauhajoelle
- Kurikkaan
- Lapualle ja
- Ähtäriin.
Seinäjoella palvelu laajenee entisestään, kun myös S-marketit Itikanristeys ja Törnävä liittyvät mukaan jo tuttujen Joupin, Kivistön, Pajuluoman, Simunan ja Tanelinrannan rinnalle. Tarkemmasta aloitusajankohdasta tiedotetaan vielä lähempänä starttia.
Eepeen robotoimitukset käynnistyivät Seinäjoella kesällä 2025, ja suosio on ollut huimaa. Jo ensimmäisen vuoden aikana rikotaan 70 000 toimituksen raja, eikä ihme: robotit liikkuvat käytännössä tauotta helpottamassa asiakkaiden arkea, kertoo ryhmäpäällikkö Jukka Matikainen.
– Kun viime kesänä starttasimme robotoimitukset viidessä Seinäjoen S-marketissa, on sen jälkeen tullut valtavasti toiveita robojen laajenemista muihinkin yksiköihin. Nyt pystymme vastata tähän toiveeseen. On mahtavaa, että olemme saaneet tähän valmiudet monessa myymälässä, iloitsee Eepeen marketkaupan toimialajohtaja Iina Kalliorinne.
Robojen toimintamatka on noin 3 km myymälästä.
Tutustu uusien mukaan tulevien yksiköiden valikoimaan ja lisätietoihin s-kaupat.fi -sivustolla: Alavus | Ilmajoki | Itikanristeys | Kauhajoki | Kurikka | Lapua | Törnävä | Ähtäri.
Tutustu jo aiemmin mukana olleiden Seinäjoen yksiköiden valikoimaan ja lisätietoihin s-kaupat.fi -sivustolla: Jouppi | Kivistö | Pajuluoma | Simuna | Tanelinranta.
Miksi valita robokuljetus?
🥫 Nopea ja kätevä: Saat täydennystä ruokakaappiin juuri silloin kun tarvitset, helposti ja vaivattomasti.
🛍️ Joustava valikoima: Tilaa lähes mitä tahansa ostoskassiin mahtuvaa – nopeasti kotiovellesi (pois lukien alkoholi- ja tupakkatuotteet).
🔌Fiksu valinta: Robotit ovat paikallispäästöttömiä ja ne ladataan sähköllä.
💪 Yllättävän tehokas: Robotti kuljettaa kerralla jopa kaksi kassillista ostoksia tai 9 kg painosta ostoksia.
📷 Älykäs teknologia: Kamerat, sensorit ja tekoäly takaavat turvallisen ja sujuvan liikkumisen, robotti oppii jatkuvasti lisää ympäristöstään.
Yhteyshenkilöt
Iina KalliorinneToimialajohtajaEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6300iina.kalliorinne@sok.fi
Jukka MatikainenRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6304jukka.matikainen@sok.fi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
