Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kaaos Festival palkittiin Vuoden vaasalaisena kulttuuritekona 2025

6.5.2026 16:08:03 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kaaos Festival on valittu yleisöäänestyksellä Vuoden vaasalaiseksi kulttuuriteoksi 2025. Palkinto myönnetään vuosittain kulttuuriteolle, joka kehittää Vaasan kulttuurielämää. Uusi metallimusiikkiin keskittyvä festivaali järjestettiin Vaasassa ensimmäistä kertaa vuonna 2025.

Kaaos Festival valittiin Vuoden vaasalaiseksi kulttuuriteoksi 2025. Kuvassa Kaaos Festivalin edustajat Ari Rintamäki ja Arto Mäenpää (keskellä), sekä yleisöäänestyksessä mukana olleet ehdokkaat Oskari Tuominen (vasemmalla) ja Tarja Viitanen (oikealla). Kuva: Jouko Keto.
Kaaos Festival valittiin Vuoden vaasalaiseksi kulttuuriteoksi 2025. Kuvassa Kaaos Festivalin edustajat Ari Rintamäki ja Arto Mäenpää (keskellä), sekä yleisöäänestyksessä mukana olleet ehdokkaat Oskari Tuominen (vasemmalla) ja Tarja Viitanen (oikealla). Kuva: Jouko Keto.

Tänä vuonna ehdotuksia saatiin yhteensä 22 eri kulttuuriteolle. Kulttuuripalveluiden kokoama raati valitsi yleisöäänestykseen kolme ehdokasta, joista kaupunkilaiset saivat äänestää suosikkinsa. Eniten ääniä sai Kaaos Festival.  

Vaasassa järjestettävä kaksipäiväinen raskaan musiikin festivaali kokoaa yhteen kotimaisia sekä kansainvälisiä metallimusiikin artisteja. Se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2025 ja tavoitteena on vakinaistaa festivaalin asema niin paikallisessa kuin kotimaisessa musiikkikentässä ja tuoda kaupunkiin paljon näkyvyyttä sekä matkailijoita ympäri maailman.  

-Pyrimme tukemaan paikallista musiikkikulttuuria ja luomaan Vaasaan kansainvälisen tason raskaan musiikin festivaalin, kertoo Kaaos Festivalin toinen pääjärjestäjä Arto Mäenpää. 

Toiseksi eniten ääniä annettiin vähäkyröläiselle Oskari Tuomiselle. 18-vuotias pläkkyriperinteen jatkaja on ollut keskeisessä roolissa elvyttämässä Vähänkyrön perinteistä pläkkyrikulttuuria. Oskari jatkaa sukunsa ammattitaitoa jo viidennessä polvessa.  

Kolmannelle sijalle tuli Vaasan suomalaisen seurakunnan kanttori Tarja Viitanen, joka toiminnallaan on virkistänyt vaasalaista kuorolaulukenttää, toteuttanut monia korkeatasoisia musiikkitapahtumia ja yhdistänyt musiikilla eri toimijoita. 

Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa, ja se jaettiin nyt seitsemännettä kertaa. 

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kulttuuripäällikkö Jenni Niemi, Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. +358 40 628 9347, jenni.niemi@vaasa.fi

Kuvat

Kaaos Festival valittiin Vuoden vaasalaiseksi kulttuuriteoksi 2025. Kuvassa Kaaos Festivalin edustajat Ari Rintamäki (vas.) ja Arto Mäenpää (oik). Kuva: Jouko Keto.
Kaaos Festival valittiin Vuoden vaasalaiseksi kulttuuriteoksi 2025. Kuvassa Kaaos Festivalin edustajat Ari Rintamäki (vas.) ja Arto Mäenpää (oik). Kuva: Jouko Keto.
Lataa
Kaaos Festival valittiin Vuoden vaasalaiseksi kulttuuriteoksi 2025. Kuvassa Kaaos Festivalin edustajat Ari Rintamäki ja Arto Mäenpää (keskellä), sekä yleisöäänestyksessä mukana olleet ehdokkaat Oskari Tuominen (vasemmalla) ja Tarja Viitanen (oikealla). Kuva: Jouko Keto.
Kaaos Festival valittiin Vuoden vaasalaiseksi kulttuuriteoksi 2025. Kuvassa Kaaos Festivalin edustajat Ari Rintamäki ja Arto Mäenpää (keskellä), sekä yleisöäänestyksessä mukana olleet ehdokkaat Oskari Tuominen (vasemmalla) ja Tarja Viitanen (oikealla). Kuva: Jouko Keto.
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye