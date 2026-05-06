Kaaos Festival palkittiin Vuoden vaasalaisena kulttuuritekona 2025

Tänä vuonna ehdotuksia saatiin yhteensä 22 eri kulttuuriteolle. Kulttuuripalveluiden kokoama raati valitsi yleisöäänestykseen kolme ehdokasta, joista kaupunkilaiset saivat äänestää suosikkinsa. Eniten ääniä sai Kaaos Festival.

Vaasassa järjestettävä kaksipäiväinen raskaan musiikin festivaali kokoaa yhteen kotimaisia sekä kansainvälisiä metallimusiikin artisteja. Se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2025 ja tavoitteena on vakinaistaa festivaalin asema niin paikallisessa kuin kotimaisessa musiikkikentässä ja tuoda kaupunkiin paljon näkyvyyttä sekä matkailijoita ympäri maailman.

-Pyrimme tukemaan paikallista musiikkikulttuuria ja luomaan Vaasaan kansainvälisen tason raskaan musiikin festivaalin, kertoo Kaaos Festivalin toinen pääjärjestäjä Arto Mäenpää.

Toiseksi eniten ääniä annettiin vähäkyröläiselle Oskari Tuomiselle. 18-vuotias pläkkyriperinteen jatkaja on ollut keskeisessä roolissa elvyttämässä Vähänkyrön perinteistä pläkkyrikulttuuria. Oskari jatkaa sukunsa ammattitaitoa jo viidennessä polvessa.

Kolmannelle sijalle tuli Vaasan suomalaisen seurakunnan kanttori Tarja Viitanen, joka toiminnallaan on virkistänyt vaasalaista kuorolaulukenttää, toteuttanut monia korkeatasoisia musiikkitapahtumia ja yhdistänyt musiikilla eri toimijoita.

Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa, ja se jaettiin nyt seitsemännettä kertaa.