Kaaos Festival palkittiin Vuoden vaasalaisena kulttuuritekona 2025
6.5.2026 16:08:03 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kaaos Festival on valittu yleisöäänestyksellä Vuoden vaasalaiseksi kulttuuriteoksi 2025. Palkinto myönnetään vuosittain kulttuuriteolle, joka kehittää Vaasan kulttuurielämää. Uusi metallimusiikkiin keskittyvä festivaali järjestettiin Vaasassa ensimmäistä kertaa vuonna 2025.
Tänä vuonna ehdotuksia saatiin yhteensä 22 eri kulttuuriteolle. Kulttuuripalveluiden kokoama raati valitsi yleisöäänestykseen kolme ehdokasta, joista kaupunkilaiset saivat äänestää suosikkinsa. Eniten ääniä sai Kaaos Festival.
Vaasassa järjestettävä kaksipäiväinen raskaan musiikin festivaali kokoaa yhteen kotimaisia sekä kansainvälisiä metallimusiikin artisteja. Se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2025 ja tavoitteena on vakinaistaa festivaalin asema niin paikallisessa kuin kotimaisessa musiikkikentässä ja tuoda kaupunkiin paljon näkyvyyttä sekä matkailijoita ympäri maailman.
-Pyrimme tukemaan paikallista musiikkikulttuuria ja luomaan Vaasaan kansainvälisen tason raskaan musiikin festivaalin, kertoo Kaaos Festivalin toinen pääjärjestäjä Arto Mäenpää.
Toiseksi eniten ääniä annettiin vähäkyröläiselle Oskari Tuomiselle. 18-vuotias pläkkyriperinteen jatkaja on ollut keskeisessä roolissa elvyttämässä Vähänkyrön perinteistä pläkkyrikulttuuria. Oskari jatkaa sukunsa ammattitaitoa jo viidennessä polvessa.
Kolmannelle sijalle tuli Vaasan suomalaisen seurakunnan kanttori Tarja Viitanen, joka toiminnallaan on virkistänyt vaasalaista kuorolaulukenttää, toteuttanut monia korkeatasoisia musiikkitapahtumia ja yhdistänyt musiikilla eri toimijoita.
Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa, ja se jaettiin nyt seitsemännettä kertaa.
Kulttuuripäällikkö Jenni Niemi, Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. +358 40 628 9347, jenni.niemi@vaasa.fi
Kaaos Festival tilldelades priset Årets kulturgärning i Vasa 20256.5.2026 16:08:12 EEST | Pressmeddelande
Kaaos Festival har genom en publikomröstning valts till Årets kulturgärning i Vasa 2025. Priset delas varje år ut för en kulturgärning som bidrar till att utveckla Vasas kulturliv. Den nya festivalen med fokus på metalmusik ordnades i Vasa första gången 2025.
