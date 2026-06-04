Siltalan syksy 2026 – Kaunokirjat
9.6.2026 10:28:51 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Siltalan syksyn ohjelmassa on tarjolla uudet romaanit Juhani Karilalta, Sirpa Kähköseltä ja Pirkko Saisiolta.
Uusi runokokoelma julkaistaan Jouni Inkalalta ja novellikokoelma Marko Järvikallakselta.
Käännöskaunossa saadaan uusia suomennoksia Sylvia Plathilta, romaani Lasikello ja runokokoelma Ariel.
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SYKSYN 2026 KATALOGI:
KOTIMAINEN KAUNO
Juhani Karila: Terapeuttini on ihmissusi
Odotettu uutuusromaani valtavan menestyksen saavuttaneen Pienen hauen pyydystys -romaanin tekijältä.
Maagisessa kirjassa Even parisuhde on kriisissä ja menneisyydessäkin muhii käsittelemättömiä traumoja. Hän käy puhumassa ongelmistaan Kruununhaassa päivystävälle terapautille, joka sattuu olemaan suuri ja terävähampainen ihmissusi. ///Ilmestyy 17.9.///
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Sirpa Kähkönen: Marius
Edellisellä romaanillaan Finlandia-palkinnon saanut Sirpa Kähkönen kirjoittaa nyt rakkaudesta..
Kirjan päähenkilö Lili odottaa helteisenä kesäpäivänä puutarhamajassaan ihailemaansa nuorta ranskalaismiestä, Mariusta. Romaanin maailma laajenee yhden päivän rajojen yli kertomukseksi taiteesta, Euroopasta ja syvästä surusta rakkauden ja intohimon poltteen rinnalla. ///Ilmestyy 11.8.///
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Pirkko Saisio: Ilmestyskirja
"Tiedän, että yhden prosentin mahdollisuus on nyt toteutunut."
Vakava sairaus saa päähenkilön merkillisiin tilanteisiin, se näyttää maailman ja koko elämän uudessa valossa. Sairaus ja ikä näyttävät yhä selvemmin sen kohdan, jossa elämässä on ollut: lenkkinä menneiden ja tulevien sukupolvien ketjussa. ///Ilmestyy syyskuussa.///
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Jouni Inkala: Elinilmoitus
"Taas tänään, sisälläni lähtee maa vyörymään (--)"
Tänä keväänä 60 vuotta täyttänyt runoilija Jouni Inkala jatkaa soihdunkantajan velvollisuuttaan kielemme laulullisuuden, soinnikkuuden ja rytmin saloja avaten. ///Ilmestyy elokuussa.///
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Marko Järvikallas: Seitsemän päivän avioliitto
Järvikallas on yksi Suomen kiitetyimmistä nykynovellisteista
Seitsemän päivän avioliitto on yllättävien käänteiden, omalaatuisten henkilöhahmojen ja tummanpuhuvan huumorin sävyttämää lyhytproosaa. ///Ilmestyy elokuussa.///
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Salli Kari: Saili
Karin esikoisromaani Vedestä ja surusta sai Kalevi Jäntin palkinnon
Saili on runon ja proosan välimaastossa liikkuva koskettava kertomus eräästä perheestä, hylätyksi tulemisesta ja raivokkaasta elämänhalusta. ///Ilmestyy syyskuussa.///
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Jaakko Yli-Juonikas: Vaurioituneiden aivojen painajaiset
Retkiä taiteen reuna-alueille
Oivaltava esseekokoelma, joka pureutuu terhakkaasti kulttuurin ja taiteen kysymyksiin. ///Ilmestyy elokuussa.///
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KÄÄNNÖSKAUNO
Sylvia Plath: Lasikello
Ravisteleva klassikkoromaani nuoren naisen elämästä ja kunnianhimosta yhteiskunnassa, joka kieltäytyy ottamasta naisia vakavasti. Uuden suomennoksen on tehnyt Kaijamari Sivill. ///Ilmestyy elokuussa.///
Sylvia Plath: Ariel
Tehdessään itsemurhan helmikuussa 1963 Plath jätti kirjoituspöydälleen kansion, jossa oli neljäkymmentä runoa sisältävä käsikirjoitus: Ariel ja muita runoja. Näihin runoihin perustuu Plathin maine yhtenä 1900-luvun omaperäisimmistä runoilijoista. Anni Sumarin uusi suomennos seuraa tarkasti Plathin alkuperäistä käsikirjoitusta. ///Ilmestyy elokuussa.///
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Lena Andersson: Miehiä ja naisia
Anderssonin Omavaltaista menettelyä ja Vailla henkilökohtaista vastuuta -romaanien päähenkilö Ester tekee paluun! Hän on yksi uuden romaanin naisista.. Kirjan on suomentanut Sanna Manninen. ///Ilmestyy syyskuussa.///
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Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
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