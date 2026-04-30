Puhos – itähelsinkiläisestä ostarista kulttuurien keitaaksi
4.5.2026 14:11:10 EEST | Rosebud Oy | Tiedote
Joonas Kervisen kirjoittama ja Sami Mannerheimon valokuvaama visuaalinen teos "Puhos – itähelsinkiläisestä ostarista kulttuurien keitaaksi" on lukuisine haastatteluineen kiehtova retki legendaarisen Itä-Helsingin ostoskeskuksen nykytilaan ja sen ihmisiin. Puhos-kirjan ja siihen liittyvän hankkeen julkistamistilaisuus ja näyttelyn avajaiset Kulttuurikeskus Stoa Helsingin Itäkeskuksessa perjantaina 8.5. klo 18 alkaen.
Joonas Kervisen kirjoittama ja Sami Mannerheimon valokuvaama visuaalinen teos on lukuisine haastatteluineen kiehtova retki legendaarisen ostoskeskuksen nykytilaan ja sen ihmisiin. Se kertoo yhteisöllisyydestä ja kulttuurien moninaisuudesta sekä näiden huomioimisesta ja merkityksestä. Tietokirjallisuutta, runoutta, proosaa ja valokuvataidetta yhdistelevään teokseen tuovat entisestään monimuotoisuutta ja sävyjä työryhmän muiden jäsenten Rebecca Gandombakhshin, Vienna Pynnösen, Despina Papadakoun ja Angela Mussen tekstit ja otokset.
Vuonna 1965 avattu Puhoksen ostoskeskus on aina ollut paljon enemmän kuin kauppapaikka - se on Suomen oloissa aivan oma ilmiönsä ja ekosysteeminsä. Ensimmäisen kukoistuksensa Puotinharjulla sijaitseva Puhos koki modernin kaupankäynnin airuena ja Itä-Helsingin ylpeyden aiheena. Sittemmin aika ajoi siitä ohi, ja Puhoksesta etnisine puoteineen, kahviloineen ja ravintoloineen muotoutui 2000-luvulla Suomessa ainutlaatuinen kulttuurien keidas.
Sid. 190 s. ISBN 9789524200165
Pressikuvia: https://puhoskulttuurienkeidas.fi/medialle/
Arvostelukappaleet: tuuli.peuraniemi@rosebud.fi
Tapahtuma käsittää hankkeen esittelyn ja paneelikeskustelun sekä valokuvanäyttelyn ohella myös musiikkia.
Esiintyjinä suufilaisesta runoudesta ja elektronisesta minimalismista ammentava iranilais-suomalaisen folk-muusikon Marouf Majidin vetämä Mood Suprim -trio, joka ruokkii samaan aikaan sekä itsereflektiota että yhteisöllistä energiaa. Mood Suprimia ovat Stoassa lämmittelemässä Xclamatic-kollektiiviin kuuluva räppäri Abemagic sekä DJ’t Juju ja O.T. Almighty.
Tapahtumaan on vapaa ja ikärajaton pääsy. Näyttelyyn voi tutustua Stoan galleriassa aina 7.6.2026 saakka.
www.puhoskulttuurienkeidas.fi
