Syväajattelu on työelämän supervoima ja coaching auttaa rakentamaan sitä

Coaching vastaa työelämän suurimpaan haasteeseen, ajatteluun. ICF Finland (International Coaching Federation Finland), on coachingin ammattilaisia kokoava yhdistys Suomessa, ja se edistää coachingin laatua, standardeja ja vaikuttavuutta.

“Laadukas coaching ei anna valmiita vastauksia, vaan kehittää ihmisen ajattelua kysymyksillä. Ajattelu on kriittinen taito ajassa, jossa kukaan ei voi nojata aiempiin rooleihin tai ratkaisuihin”, sanoo ICF Finlandin puheenjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho. “Coaching antaa työkaluja monimutkaisten ongelmien ratkaisuun, suunnan kirkastamiseen ja aikaa ajatteluun luottamuksellisella coaching-suhteella, joka perustuu dialogiin ja voimakkaisiin kysymyksiin”, hän jatkaa.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa ongelma ei ole tiedon puute, vaan kyky jäsentää monimutkaisia kokonaisuuksia, tehdä päätöksiä epävarmuuden keskellä ja saada sisäistä vahvuutta argumentointiin. Akkreditoitu ICF-coach antaa työkalun, joka pureutuu henkilön omaan ajatteluun.

“Näemme, että coachingilla on keskeinen rooli rakentaa resilienssiä, uudelleenmuotoilla innovaatioita ja rakentaa siltoja sukupolvien ja kulttuurien välille niin yksilö- kuin organisaatiotasolla”, sanoo ICF Finlandin viestintä- ja markkinointijohtaja Tommi Vanha.

Geopolitiikka, tekoäly, jatkuva epävarmuus, talouden häiriöt ja työelämän murros haastavat aivan jokaisen henkilön, yrityksen ja lopulta myös suomalaisen yhteiskunnan. Uudistumistarve on huomattu myös ICF Finlandissa kasvavana jäsenmääränä ja jäsenistön halussa akkreditoitua ammattilaiscoachiksi.

"Näemme jo nyt työelämän olevan murroksessa, kun johdettavana on eri sukupolvia, kulttuureja, ja lisäksi immersiiviset työkalut valtaavat alaa. Coachingin vaikutus alkaa yksittäisestä henkilöstä, mutta ulottuu koko organisaatioon. Kun esihenkilöt siirtyvät kontrollista valmentavaan johtamiseen, organisaatioissa syntyy avoimempi ja oppivampi kulttuuri, jossa eri demografiset tekijät ja kulttuurit on huomioitu. Uudistumiseen tarvitaan johtajat, yksittäiset henkilöt ja tiimit", jatkaa Tuuli Kirsikka Pirttiaho.

KUTSU: Tervetuloa Coachingin aallonharjalla -seminaariin Jyväskylään

Kutsumme teidät vieraaksemme Suomen suurimpaan coaching-seminaariin “Coachingin aallonharjalla - mukana muutoksen virrassa” Jyväskylään ti 12.5.2026. Seminaarin teemaa käsitellään puheenvuorojen ja työpajojen muodossa. Tapahtuman tavoitteena on lisätä ymmärrystä coachingista tulevaisuuden työelämätaitona, inhimillisen ja kestävän työelämän edistäjänä. Paikalla on jopa sata Suomen coaching-ammattilaista ja ICF Finland on tapahtuman yhteistyökumppani.

Seminaarin key note -puhujana on Dr. Ilona Boniwell, joka käsittelee puheenvuorossaan, miten alamme kukoistaa: From surviving to thriving: Coaching for resilience and well-being. Puheenvuorossaan hän kertoo, miten oppia tarkastelemaan resilienssiä ja ketteryyttä toisiinsa kytkeytyvinä strategisina kyvykkyyksinä sekä syventävää ymmärrystään siitä, miten ajattelu ja tunteet vaikuttavat toimintaan paineen alla.

Tervetuloa myös vieraaksemme verkostoitumisetkoille hotelli Albaan tutustumaan ICF Finlandiin ja coachingiin ennen seminaaripäivää ma 11.5. klo 19.00 alkaen.

Seminaarin ja verkostoitumisetkot pääjärjestäjänä toimii Jyväskylän yliopisto.

ICF:n globaalia coaching-viikkoa vietetään 11.-17.5.2026.

Mediahaastattelut coachingista, ajattelusta ja coaching-metodista:

Tuuli Kirsikka Pirttiaho, ICF Finlandin puheenjohtaja, tuulikirsikka.pirttiaho@icffinland.fi, 040 5011 501

Tommi Vanha, ICF Finlandin viestintä- ja markkinointijohtaja, tommi.vanha@icffinland.fi, 040 8080 614