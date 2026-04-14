KUTSU: Olli Järvenkylän kirjoittaman Aurajoen retkeilyopas kirjan julkistustilaisuuteen 19.5.2026 KLO 11.30-12.30 Turun Kellariravintolaan, Linnankatu 16, 20100 Turku. Haastattelijana Maija Arosuo.

Aurajoen retkeilyopas johdattaa asukkaat, matkailijat ja muut luontoharrastajat kansallismaiseman halki virtaavan joen upeaan luontoon ja jokilaakson historiallisiin kerrostumiin sekä kiinnostaviin kulttuurikohteisiin. Kirjan sisällöstä osa on ruotsiksi ja englanniksi.



Oripäästä alkunsa saava Aurajoki virtaa ensin kapeana purona ja myöhemmin leveämpänä jokena noin 70 kilometrin matkan Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta Turkuun, missä se laskee Saaristomereen.



Retkeilyoppaaseen on koottu muun muassa kuntien alueella olevia retkeilyreittejä ja taukopaikkoja, pyöräily- ja melontareittejä, pyhiinvaellusreitit sekä muita luontokohteita ja niiden yhteydessä olevia palveluja.

Kirja on ilmestynyt toukokuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

