Readme.fi

KUTSU: Olli Järvenkylän kirjoittaman Aurajoen retkeilyopas kirjan julkistustilaisuuteen 19.5.2026 KLO 11.30-12.30 Turun Kellariravintolaan, Linnankatu 16, 20100 Turku. Haastattelijana Maija Arosuo.

5.5.2026 10:00:55 EEST | Readme.fi | Kutsu

Jaa

Maamme tunnetuimman joen, Aurajoen ulkoilu- ja retkeilyreitit on vihdoin koottu yksiin kansiin. Oppaan avulla voi tutustua monipuoliseen jokivarsiluontoon patikoiden, pyöräillen, meloen tai vaikka suppaillen. Myös kalastajille on omat ottipaikkansa.

Kansi_High res.
Kansi_High res.

Aurajoen retkeilyopas johdattaa asukkaat, matkailijat ja muut luontoharrastajat kansallismaiseman halki virtaavan joen upeaan luontoon ja jokilaakson historiallisiin kerrostumiin sekä kiinnostaviin kulttuurikohteisiin. Kirjan sisällöstä osa on ruotsiksi ja englanniksi.

Oripäästä alkunsa saava Aurajoki virtaa ensin kapeana purona ja myöhemmin leveämpänä jokena noin 70 kilometrin matkan Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta Turkuun, missä se laskee Saaristomereen.

Retkeilyoppaaseen on koottu muun muassa kuntien alueella olevia retkeilyreittejä ja taukopaikkoja, pyöräily- ja melontareittejä, pyhiinvaellusreitit sekä muita luontokohteita ja niiden yhteydessä olevia palveluja.

Kirja on ilmestynyt toukokuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Aika: Tiistaina 19.5.2026, Klo 11.30-12.30.

Paikka: Turun Kellariravintola, Linnankatu 16, 20100 Turku (Kansallisen Kirjakaupan talo), Klubikabinetti.

Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 13.5.2026 jussi.kiilamo@readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Readme.fi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye