KUTSU: Olli Järvenkylän kirjoittaman Aurajoen retkeilyopas kirjan julkistustilaisuuteen 19.5.2026 KLO 11.30-12.30 Turun Kellariravintolaan, Linnankatu 16, 20100 Turku. Haastattelijana Maija Arosuo.
5.5.2026 10:00:55 EEST | Readme.fi | Kutsu
Maamme tunnetuimman joen, Aurajoen ulkoilu- ja retkeilyreitit on vihdoin koottu yksiin kansiin. Oppaan avulla voi tutustua monipuoliseen jokivarsiluontoon patikoiden, pyöräillen, meloen tai vaikka suppaillen. Myös kalastajille on omat ottipaikkansa.
Aurajoen retkeilyopas johdattaa asukkaat, matkailijat ja muut luontoharrastajat kansallismaiseman halki virtaavan joen upeaan luontoon ja jokilaakson historiallisiin kerrostumiin sekä kiinnostaviin kulttuurikohteisiin. Kirjan sisällöstä osa on ruotsiksi ja englanniksi.
Oripäästä alkunsa saava Aurajoki virtaa ensin kapeana purona ja myöhemmin leveämpänä jokena noin 70 kilometrin matkan Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta Turkuun, missä se laskee Saaristomereen.
Retkeilyoppaaseen on koottu muun muassa kuntien alueella olevia retkeilyreittejä ja taukopaikkoja, pyöräily- ja melontareittejä, pyhiinvaellusreitit sekä muita luontokohteita ja niiden yhteydessä olevia palveluja.
Kirja on ilmestynyt toukokuussa 2026.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Aika: Tiistaina 19.5.2026, Klo 11.30-12.30.
Paikka: Turun Kellariravintola, Linnankatu 16, 20100 Turku (Kansallisen Kirjakaupan talo), Klubikabinetti.
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 13.5.2026 jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Readme.fi
KUTSU: Kansallispuistot tutuiksi - Salaiset kansiot -kirjan julkistustilaisuus 28.4.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.14.4.2026 10:02:40 EEST | Kutsu
Kansallispuistot tutuiksi – Salaiset kansiot vie lukijan entistä syvemmälle Suomen kansallispuistojen tarinoihin, salaisuuksiin ja käytännön vinkkeihin.
KUTSU: Unelmien taikaa! – kirjajulkkarit to 23.4.2026 klo 15 – 17 Lönnrotinkatu 18 A 2. krs.9.4.2026 10:04:14 EEST | Kutsu
Tervetuloa Anne Karilahden Manifestoi unelmistasi totta! – 6 askelta kohti parempaa elämää-kirjajulkkareihin!
KUTSU: Aki Rahikan Äärirajoilla -kirjan julkistustilaisuus 1.4.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs. Haastattelijana Reppuretki.fi -sivuston OlliJärvenkylä.10.3.2026 09:04:00 EET | Kutsu
Alone Suomi -tv-ohjelmasta tuttu Aki Rahikka kertoo, miltä tuntuu, kun ollaan äärirajoilla erämaassa.
Suuri retkeilyvinkkikirja - lähes 600 vinkkiä ja niksiä! -kirjan uudistettu painos julkaistaan helmikuussa 2026!3.2.2026 10:02:12 EET | Tiedote
Suuren retkeilyvinkkikirjan uudistettu painos tarjoaa lähes 600 hyödyllistä ja hyväksi havaittua vinkkiä ja niksiä retkeilyyn sekä luonnossa liikkumiseen. Kirjan monipuolisesta sisällöstä hyötyvät niin aloittelevat päiväretkeilijät kuin vaellukselle suuntaavat konkarit.
Raija Kivimetsän ja Terhi Pyykösen Vähennä turvotusta -kirja antaa vinkit parempaan oloon!2.2.2026 10:00:01 EET | Tiedote
Lievitä turvotusta, virkisty ja heleytä kehosi luonnollisin keinoin. Tuntuuko olo turvonneelta, vetämättömältä, iho samealta? Et ole yksin - ja voit tehdä asialle paljon enemmän kuin uskot.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme