Täsmä kasvoi kannattavasti haastavassa markkinassa – liikevaihto + 27 %, tulos + 53 %

Täsmä Työterveys Oy kasvoi vauhdikkaasti vuonna 2025 – markkinassa, jossa moni toimija kamppailee nyt tuloksensa kanssa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja oli 10,1 miljoonaa euroa (2024: 8,0 M€). Tilikauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (2024: 0,7 M€), kasvua 53 prosenttia.

Kasvun taustalla on tietoisia valintoja mm. etätyön suhteen.

Täsmässä työ tehdään etänä aina, kun tekeminen ei aidosti vaadi fyysistä läsnäoloa. Työterveyshoitajat suunnittelevat työnsä itse, eikä Täsmässä mitata työtunteja, vaan työn tuloksellisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Henkilöstön eNPS oli 93.

Yhtiö keskittyy työterveyshuollossa vaikuttaviin, mitattaviin tekijöihin.

“Kasvu ei ole tässä markkinassa itsestäänselvyys. Olemme tehneet tietoisia valintoja: luopuneet turhasta kontrollista ja keskittyneet asiakkaidemme kohdalla toimiin, joilla saadaan oikeasti vaikutusta heidän yrityksensä arkeen”, sanoo Täsmän toimitusjohtaja Esa Halmesmäki,

”Emme esimerkiksi myy alalla suosittuja työhyvinvointipalveluita, sillä niiden ulkoistaminen ei toimi: hyvinvointi rakennetaan yrityksen päivittäisissä päätöksissä. Näillä eväillä syntyy myös kannattavuutta – sekä meille että asiakkaillemme.” ”Emme myöskään panosta diagnostisiin tutkimuksiin ansaintamielessä. Tutkimuksia otetaan Täsmässä vain lääketieteellisillä perusteilla.”

Yritys jatkaa investointeja kasvuun ja palveluidensa kehittämiseen vuonna 2026. Tytäryhtiö Täsmä PerusTerveyden myötä palvelut avautuvat myös yksityis- ja vakuutusasiakkaille.