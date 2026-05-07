Korisliiga jatkuu Ruudussa – uusi monivuotinen sopimus
8.5.2026 10:15:14 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Kotimainen pääsarjakoripallo jatkuu Ruudussa uuden monivuotisen sopimuksen myötä. Sopimus astuu voimaan heti seuraavasta kaudesta alkaen.
Kaikki Korisliigan ottelut tuotetaan Ruudussa jatkossakin selostettuina monikameratuotantoina. Kaudesta 26–27 alkaen Viikon otteluissa tuotantoon panostetaan entistä enemmän ja lähetyksissä nähdään uutuutena myös paikan päällä toteutettava studio. Lisäksi yksi ottelu kuukaudessa esitetään Nelonen Median vapaasti katsottavilla kanavilla parannetulla tuotannolla.
Myös Naisten Korisliigan näkyvyys vahvistuu. Yli 20 ottelua tuotetaan monikameratuotannolla ja välierävaiheesta lähtien kaikki ottelut toteutetaan tällä tasolla. Muut ottelut tuotetaan automaattikameroilla ja selostettuina yhteistyössä Koripalloliiton kanssa.
Kokonaisuudessaan Ruudussa nähdään tulevilla kausilla vuosittain lähes 400 ottelua miesten ja naisten Korisliigoista.
On upeaa saada jatkaa pitkää yhteistyötä Nelonen Median kanssa. Korisliigojen kiinnostavuus niin otteluissa paikan päällä kuin Ruudun ääressä on kasvanut vuosi vuodelta ja uuden sopimuksen myötä pystymme tarjoamaan Korisliigojen seuraamiseen uudenlaista sisältöä ja elämyksiä, iloitsee yhteistyön jatkumisesta Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm.
Loistavaa päästä jatkamaan hedelmällistä yhteistyötä Korisliigan kanssa. Katselu on ollut viimeiset kaudet nousujohteista ja potentiaalia on kasvattaa sarjan kiinnostusta entisestään, kommentoi Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela.
Korisliiga ja Naisten Korisliiga ovat miesten ja naisten koripallon korkein sarjataso Suomessa. Uusi sopimus syventää entisestään Sanoman ja Koripalloliiton strategista yhteistyötä.
Korisliigan ottelut ovat katsottavissa Ruutu+ Urheilu -tilauksella.
Yhteyshenkilöt
Saara KoivusaloViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:050 3525203saara.koivusalo@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
