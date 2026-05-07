Korisliiga jatkuu Ruudussa – uusi monivuotinen sopimus

Kaikki Korisliigan ottelut tuotetaan Ruudussa jatkossakin selostettuina monikameratuotantoina. Kaudesta 26–27 alkaen Viikon otteluissa tuotantoon panostetaan entistä enemmän ja lähetyksissä nähdään uutuutena myös paikan päällä toteutettava studio. Lisäksi yksi ottelu kuukaudessa esitetään Nelonen Median vapaasti katsottavilla kanavilla parannetulla tuotannolla.

Myös Naisten Korisliigan näkyvyys vahvistuu. Yli 20 ottelua tuotetaan monikameratuotannolla ja välierävaiheesta lähtien kaikki ottelut toteutetaan tällä tasolla. Muut ottelut tuotetaan automaattikameroilla ja selostettuina yhteistyössä Koripalloliiton kanssa.

Kokonaisuudessaan Ruudussa nähdään tulevilla kausilla vuosittain lähes 400 ottelua miesten ja naisten Korisliigoista.

On upeaa saada jatkaa pitkää yhteistyötä Nelonen Median kanssa. Korisliigojen kiinnostavuus niin otteluissa paikan päällä kuin Ruudun ääressä on kasvanut vuosi vuodelta ja uuden sopimuksen myötä pystymme tarjoamaan Korisliigojen seuraamiseen uudenlaista sisältöä ja elämyksiä, iloitsee yhteistyön jatkumisesta Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm.

Loistavaa päästä jatkamaan hedelmällistä yhteistyötä Korisliigan kanssa. Katselu on ollut viimeiset kaudet nousujohteista ja potentiaalia on kasvattaa sarjan kiinnostusta entisestään, kommentoi Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela.

Korisliiga ja Naisten Korisliiga ovat miesten ja naisten koripallon korkein sarjataso Suomessa. Uusi sopimus syventää entisestään Sanoman ja Koripalloliiton strategista yhteistyötä.

Korisliigan ottelut ovat katsottavissa Ruutu+ Urheilu -tilauksella.