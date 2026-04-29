Pohjoisen elinvoiman kehittäjät kokoontuvat Kajaaniin (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)
4.5.2026 14:40:38 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien yhteinen, jo kolmatta kertaa järjestettävä Pohjoisen yhteiset voimat -elinvoima- ja työllisyystapahtuma tuo yhteen alueiden keskeiset kehittäjät rakentamaan pohjoisen Suomen tulevaisuutta Kajaaniin 7.–8.5.2026. Ikääntyvä väestö ja erityisesti kasvukausina useita toimialoja kurittava osaajapula haastavat osallistujat pohtimaan, miten voimme yhteistyöllä vahvistaa työllisyyttä, elinvoimaa ja kilpailukykyä pohjoisessa Suomessa.
Mikä? Pohjoisen yhteiset voimat – elinvoimaa yhteistyöllä! -tapahtuma
Aika? 7.–8.5.2026
Paikka? Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin kampusalue. Tapahtumaan on osittainen etäosallistumismahdollisuus Kainuun liiton @kainuu YouTube-kanavan kautta.
Kohderyhmä? Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan keskeiset työllisyyden ja elinvoiman kehittämisen parissa työskentelevät asiantuntijat, päättäjät, yritykset ja hanketoimijat
Mitä? Maksuttomassa kaksipäiväisessä tapahtumassa keskustellaan ja kuullaan puheenvuoroja tutkimuksen, elinkeinoelämän, kuntien ja valtionhallinnon asiantuntijoilta. Tilaisuuden juontaa Teemu Ahtonen.
Tapahtuman sanoma on selkeä: elinvoimainen Pohjoinen syntyy yhteisistä oivalluksista, rohkeasta yhteistyöstä ja konkreettisista teoista. Toimivan yhteistyön ja positiivisen ilmapiirin avulla pohjoiset maakunnat voivat vastata työvoiman saatavuuden haasteisiin ja vahvistaa alueiden kilpailukykyä.
Vuosittainen Pohjoisen yhteiset voimat -tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa tärkeänä kohtaamispaikkana. Aiemmin tapahtuma on järjestetty Kemissä ja Oulussa, nyt on Kajaanin vuoro. Tämän vuoden tapahtumaan odotetaan 170 osallistujaa.
Media on lämpimästi tervetullut seuraamaan ja osallistumaan tilaisuuteen. Paikan päällä on mahdollisuus haastatella asiantuntijoita ja tapahtuman järjestäjiä.
OHJELMA
Torstai 7.5.2026
12.00–13.00: Avaustilaisuus: Maakuntien välinen paneelikeskustelu, vetäjänä Kainuun kauppakamariosaston varapj. Olli Kokkonen
13.00–14.30: Rinnakkaisohjelmat I
- Verkostot ja resilienssi: Mukana mm. Taru Lilja, väitöskirjatutkija ja BusinessOulun verkostojohtaja Anna-Liisa Lämsä.
- Tiedolla johtamisella elinvoimaa: Henna Sormunen, Kainuun liitto: Pohjoisen elinvoiman tilannekuva – Kainuu muuttuvassa toimintaympäristössä. Joonas Karhinen, Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke: Yleiskatsaus kohtaannon ennakoinnin tietolähteisiin. Tekoälytyöpaja (AIKA2-hanke).
14.30-15.30: TalentTori: Mukana yli 20 Pohjoisessa Suomessa toimivaa työllisyyden ja elinvoiman edistämisen hanketta.
15.30–17.00: Rinnakkaisohjelmat II
- Kasvua kv-osaajista: Mukana mm. Laura Koivisto-Khazaal, MDI: Muuttoliike, kotoutuminen ja pitovoima. Paneelikeskustelu. Työpaja: Kielimörön kesyttäminen.
- Investoinneilla elinvoimaa. Järjestäjä: Kainuu Yrittäjät. Mukana mm. toimitusjohtaja Mari Möttönen ja Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.
Perjantai 8.5.2026
8.30–9.00: Päivänavaus: Pohjois-Suomen elinvoimakeskukselta Elinkeinot ja osaaminen -osaston johtaja Petri Keränen ja Kainuu-Koillismaan työllisyysalueelta yrityspalvelupäällikkö Kati Kemppainen.
9.00–10.30: Rinnakkaisohjelmat
- Työelämän laatu yritysten veto- ja pitovoimatekijänä: Saana Rossi, työelämäasiantuntija ja tutkija. Ohjelmassa myös työelämän edustajien paneelikeskustelu.
- Osaamisen ja työelämän vetovoima: Mukana mm. dekaani Jukka Riekki.
11.00–12.00: Päätöstilaisuus: Mukana kansanedustaja Mikko Polvinen, maakuntajohtaja Riikka Pirkkalainen ja KAMK Tki-johtaja Mikko Keränen.
Maksuttoman tilaisuuden ohjelma löytyy kokonaisuudessaan tapahtumasivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Taina Huusko-Leinonen
Aluekoordinaattori (Pohjois-Suomi)
Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke
Uudenmaan elinvoimakeskus
Puh. 0295023065
taina.huusko-leinonen@elinvoimakeskus.fi
Linkit
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinvoimakeskukset
Saimaan juoksutus lasketaan alimmilleen lähes 20 vuoteen29.4.2026 14:35:57 EEST | Tiedote
Saimaan juoksutus lasketaan maanantaista 4.5. viikkokeskiarvoon 300 m3/s. Juoksutus on ollut yhtä pientä Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön historiassa vain vuosina 2003 ja 2006. Juoksutuksen vähentämisellä pyritään ehkäisemään matalista vedenkorkeuksista Saimaalla aiheutuvia haittoja ja vahinkoja. Juoksutusvähennysten ansiosta Saimaa on tällä hetkellä noin 13 cm luonnonmukaista vedenkorkeutta ylempänä ja ero kasvaa ennusteen mukaan juhannukseen mennessä noin 25 senttimetriin. Vähennyksistä huolimatta Saimaan vedenkorkeus tulee todennäköisesti jäämään kesällä noin puoli metriä keskimääräistä alemmas. Matalat vedenkorkeudet johtuvat poikkeuksellisen vähäsateisesta ja lämpimästä alkuvuodesta sekä jo pidempään jatkuneesta ylivuotisesta kuivuudesta.
Valkoposkihanhet tulossa lähiaikoina29.4.2026 12:14:31 EEST | Tiedote
Edelliset kaksi viikkoa ovat olleet valkoposkihanhien muutossa varsin hiljaiset.
2,6 miljoner euro utlyses för utvecklingsprojekt inom kommersiellt fiske och vattenbruk, främjande av efterfrågan och fiskeriekonomiska restaureringar23.4.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) har tidsbundna utlysningar öppnats för sex åtgärder. Finansiering kan sökas för allmännyttiga utvecklingsprojekt inom kommersiellt fiske, vattenbruk och fiskförädling, för främjande av efterfrågan, för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller miljön och fiskeresurser samt för fiskeriekonomiska restaureringar.
Kaupallisen kalastuksen ja vesiviljelyn kehittämishankkeisiin, menekinedistämiseen ja kalataloudellisiin kunnostuksiin jaossa rahoitusta 2,6 miljoonaa euroa23.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta avautui määräaikaiset haut kuuteen toimenpiteeseen. Haettavana on rahoitusta kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin, menekinedistämiseen, ympäristön ja kalavarojen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä kalataloudellisiin kunnostuksiin.
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vesihuollon yleissuunnitelma vuoteen 2040 on valmistunut21.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Huhtikuussa 2026 valmistunut vesihuollon yleissuunnitelma toimii kahden maakunnan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteisenä vesihuollon tavoitteita kehittävänä asiakirjana vuosina 2026-2040. Suunnitelmassa ehdotettavilla toimilla lisätään ylikunnallisen yhteistyön vaiheittaista syventämistä. Ehdotetuille toimille on laadittu alustavat toteutusaikataulut ja kustannusarviot sekä vastuutahot. Suunnitelma sisältää myös erilliset kuntakohtaiset yhteenvedot.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme