Pohjoisen elinvoiman kehittäjät kokoontuvat Kajaaniin (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)

Mikä? Pohjoisen yhteiset voimat – elinvoimaa yhteistyöllä! -tapahtuma

Aika? 7.–8.5.2026

Paikka? Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin kampusalue. Tapahtumaan on osittainen etäosallistumismahdollisuus Kainuun liiton @kainuu YouTube-kanavan kautta.

Kohderyhmä? Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan keskeiset työllisyyden ja elinvoiman kehittämisen parissa työskentelevät asiantuntijat, päättäjät, yritykset ja hanketoimijat

Mitä? Maksuttomassa kaksipäiväisessä tapahtumassa keskustellaan ja kuullaan puheenvuoroja tutkimuksen, elinkeinoelämän, kuntien ja valtionhallinnon asiantuntijoilta. Tilaisuuden juontaa Teemu Ahtonen.

Tapahtuman sanoma on selkeä: elinvoimainen Pohjoinen syntyy yhteisistä oivalluksista, rohkeasta yhteistyöstä ja konkreettisista teoista. Toimivan yhteistyön ja positiivisen ilmapiirin avulla pohjoiset maakunnat voivat vastata työvoiman saatavuuden haasteisiin ja vahvistaa alueiden kilpailukykyä.

Vuosittainen Pohjoisen yhteiset voimat -tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa tärkeänä kohtaamispaikkana. Aiemmin tapahtuma on järjestetty Kemissä ja Oulussa, nyt on Kajaanin vuoro. Tämän vuoden tapahtumaan odotetaan 170 osallistujaa.

Media on lämpimästi tervetullut seuraamaan ja osallistumaan tilaisuuteen. Paikan päällä on mahdollisuus haastatella asiantuntijoita ja tapahtuman järjestäjiä.

OHJELMA

Torstai 7.5.2026



12.00–13.00: Avaustilaisuus: Maakuntien välinen paneelikeskustelu, vetäjänä Kainuun kauppakamariosaston varapj. Olli Kokkonen



13.00–14.30: Rinnakkaisohjelmat I



Verkostot ja resilienssi: Mukana mm. Taru Lilja, väitöskirjatutkija ja BusinessOulun verkostojohtaja Anna-Liisa Lämsä. Tiedolla johtamisella elinvoimaa: Henna Sormunen, Kainuun liitto: Pohjoisen elinvoiman tilannekuva – Kainuu muuttuvassa toimintaympäristössä. Joonas Karhinen, Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke: Yleiskatsaus kohtaannon ennakoinnin tietolähteisiin. Tekoälytyöpaja (AIKA2-hanke).



14.30-15.30: TalentTori: Mukana yli 20 Pohjoisessa Suomessa toimivaa työllisyyden ja elinvoiman edistämisen hanketta.

15.30–17.00: Rinnakkaisohjelmat II

Kasvua kv-osaajista: Mukana mm. Laura Koivisto-Khazaal, MDI: Muuttoliike, kotoutuminen ja pitovoima. Paneelikeskustelu. Työpaja: Kielimörön kesyttäminen. Investoinneilla elinvoimaa. Järjestäjä: Kainuu Yrittäjät. Mukana mm. toimitusjohtaja Mari Möttönen ja Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

Perjantai 8.5.2026



8.30–9.00: Päivänavaus: Pohjois-Suomen elinvoimakeskukselta Elinkeinot ja osaaminen -osaston johtaja Petri Keränen ja Kainuu-Koillismaan työllisyysalueelta yrityspalvelupäällikkö Kati Kemppainen.



9.00–10.30: Rinnakkaisohjelmat

Työelämän laatu yritysten veto- ja pitovoimatekijänä: Saana Rossi, työelämäasiantuntija ja tutkija. Ohjelmassa myös työelämän edustajien paneelikeskustelu. Osaamisen ja työelämän vetovoima: Mukana mm. dekaani Jukka Riekki.





11.00–12.00: Päätöstilaisuus: Mukana kansanedustaja Mikko Polvinen, maakuntajohtaja Riikka Pirkkalainen ja KAMK Tki-johtaja Mikko Keränen.

Maksuttoman tilaisuuden ohjelma löytyy kokonaisuudessaan tapahtumasivulta.