Päällystystyöt viikolla 19 Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella
4.5.2026 13:36:17 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus päällystää viikolla 19 Janakkalassa, Rengossa ja Hämeenlinnassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Viikon 19 kohteet
Päällystystyöt
- Vt 3 Hakoinen-Koveronkulma, Janakkala, työskentelyaika 30.4.–6.5, yötyö
- Vt 10 Renko, työskentelyaika 5.–7.5.
- Vt 3 Karanojannummi–Luotatti, Hämeenlinna, työskentelyaika 6.–12.5., yötyö
Valmistelevat työt
- Kohde Vt 10, palteenpoisto työskentelyaika 4.–6.5.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös https://suomenvaylat.vayla.fi/.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylläpitovastaava, Tomi Keisala, tomi.keisala@elinvoimakeskus.fi
Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Harvinaiset raakkujoet Pirkanmaalla kutsuvat yleisöä4.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan harvinaisille raakkujoille avautuu poikkeuksellinen mahdollisuus, kun yleisölle järjestetään opastettuja maastoretkiä touko- ja kesäkuussa. Maastopäivillä kerrotaan jokien kunnostuksesta ja raakun elämästä, mutta itse uhanalainen jokihelmisimpukka jätetään rauhaan joen pohjaan.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut27.4.2026 14:04:58 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus on tänään 27.4.2026 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toiminnan sopeuttamistarve voi edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä enintään 16 henkilötyövuodella.
Päällystystyöt käynnistyvät Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueella24.4.2026 14:22:34 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen teiden päällystystyöt käynnistyvät ennen vappua viikolla 18. Alueelle on kilpailutettu kuusi päällystysurakkaa, joista kaksi keskittyy Kanta-Hämeen maakunnan alueelle ja loput neljä Pirkanmaalle.
Työllisyyskatsaus │ Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla työttömyys laski maaliskuussa helmikuuhun verrattuna, mutta nousi vuositasolla22.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus kattaa tiedot Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien työllisyystilanteesta. Maaliskuun katsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä yhteensä 8 917 henkilöä. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna nousua oli 317 henkilöä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 11,3 prosenttia. Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 35 894 henkilöä, joka oli 5 127 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,3 prosenttia.
Taivalkunnantien jalankulku- ja pyöräväylän rakennustyöt jatkuvat – väylän rakenne toteutetaan kiertotaloutta edistävästä betonimurskeesta16.4.2026 09:41:40 EEST | Tiedote
Taivalkunnantielle (maantie 2501) välille Pihtikorventie – Kuoppalankatu rakennettavan uuden jalankulun ja pyöräilyn väylän rakennustyöt jatkuvat vuonna 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme