Maatalousmuovit kiertoon yhteisvoimin – Reilu Teko ‑keräys alkaa jälleen

Reilu Teko -keräyksessä viljelijät tuovat tyhjät lannoite-, siemen- ja rehusäkit paikallisiin 4H-yhdistysten keräyspisteisiin, joita hoitavat tehtävään palkatut nuoret. Yara huolehtii säkkien kuljetuksesta Lassila & Tikanojalle, joka puolestaan vastaa muovin kierrätyksestä ja uusiokäytöstä.

Säkkimuovista valmistetaan muun muassa uusia suursäkkejä, muovihylsyjä ja sidontavannenauhoja. Keräyksen historian aikana on kierrätetty yhteensä jo lähes 43 miljoonaa kiloa maatalouden muovia.

Uutena yrityksenä keräykseen tulee mukaan Junttilan Tila.

"Oli selvää, että myös itsenäisenä pakkaamona haluamme olla edelleen mukana Reilu Teko -kampanjassa. Säkkikeräys on yksi osa vastuullista toimintatapaamme, haluamme olla mukana tarjoamassa viljelijöille käytännöllisen kanavan kierrättämiseen ja tietysti haluamme auttaa työllistämään maaseudun nuoria!", kommentoi Junttilan Tilan toimitusjohtaja Teemu Junttila.

Reilu Teko edesauttaa Suomen hiilineutraaliustavoitteita sekä nuorten työllistymistä

Reilu Teko -keräys on koko Suomen maataloussektorin yhteinen ympäristöteko. Keräyksessä muovit päätyvät uusiokäyttöön – ei luontoon tai sekajätteeseen. Kierrätysmuovin käyttäminen uuden sijaan säästää raakaöljyä ja pienentää tuotantopäästöjä. Näin keräys tukee Suomen päästö- ja hiilineutraaliustavoitteita. Se on myös linjassa EU:n Green Dealin tavoitteiden kanssa, joissa muovijätteen määrää tulee vähentää ja kierrätystä lisätä.

Paikalliset 4H-yhdistykset sekä heidän palkkaamansa nuoret hoitavat keräyspisteitä ja huolehtivat niiden siisteydestä. Reilu Teko -keräys työllistää vuosittain keskimäärin noin 100 nuorta ja keräyspisteitä on yli 200 ympäri Suomea.

”Reilu Teko -keräyksen toteuttaminen on mahdollista vain laajan ja ainutlaatuisen yhteistyön ansiosta. Jo yli 50 vuotta jatkunut keräys on kansainvälisesti poikkeuksellinen maatalousmuovien kierrätysohjelma, joka tukee konkreettisesti myös 4H:n ilmasto-ohjelman tavoitteita sekä tarjoaa merkityksellisiä työllistymismahdollisuuksia nuorille”, kertoo 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Yritysyhteistyö vie kiertotaloutta eteenpäin

Reilu Teko -keräyksessä yrityskumppanit ovat keskeisessä roolissa kampanjan toteuttamisessa. Yhteistyö mahdollistaa sen, että maatalousmuovit saadaan tehokkaasti talteen ja takaisin uusiokäyttöön.

“Reilu Teko ‑keräys tukee Yaran sitoutumista sekä ympäristövastuuseen että sosiaaliseen vastuuseen. Haluamme olla mukana ratkaisuissa, jotka vievät koko toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Reilu Teko on merkittävä ympäristöteko ja myös nuorten työllistäminen on Yaralle tärkeää”, toteaa Yara Suomen kaupallinen johtaja Roland Westerberg.

Säkkikeräyksen järjestävät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja Yara Suomi. Paikalliset 4H-yhdistykset tuovat keräyspisteet lähelle viljelijöitä ympäri Suomen. Lassila & Tikanoja vastaa muovin kierrätyksestä. Keräyksessä ovat mukana myös Hankkija, Lantmännen Agro, A-Rehu, Peltosiemen, Tilasiemen, Viljelijän Berner, Junttilan Tila. Keräyksen näkyvyyttä ovat tukemassa Maaseudun Tulevaisuus ja Landsbygdens Folk. Reilu Teko -keräyksen suojelijana toimii maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen.

Keräyspaikat ja ohjeet

Keräyspisteiden sijainnit ja aukioloajat, säkkien pakkausohjeet sekä tiedot keräykseen otettavista säkeistä löytyvät 4H:n verkkosivuilta www.4h.fi/reiluteko Hakutoiminnon avulla viljelijä voi etsiä lähimmän keräyspisteen paikkakunnan nimen tai 4H-yhdistyksen mukaan. Säkkien tuominen keräykseen on viljelijöille maksutonta.

Keräyksen tuotot ohjataan paikallisten 4H-yhdistysten toiminnan tukemiseen ja 4H-nuorisotyöhön, kuten lasten kerho- ja leiritoimintaan sekä nuorten työelämätaitojen tukemiseen ja yrittäjyyskasvatukseen.

Medialle

Tarjoamme mielellämme lisätietoa, tilastoja ja mahdollisuuden haastatella mukana olevia viljelijöitä, nuoria työntekijöitä tai 4H:n sekä Yaran asiantuntijoita. Keräys jatkuu läpi kesän ympäri Suomen.