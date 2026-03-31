Maatalousmuovit kiertoon yhteisvoimin – Reilu Teko ‑keräys alkaa jälleen
5.5.2026 09:00:00 EEST | Suomen 4H-liitto | Tiedote
Vuonna 1975 alkanut Reilu Teko -säkkikeräys on Suomen pitkäaikaisimpia kierrätystekoja. Keräyksessä varmistetaan, että maatalouden lannoite-, rehu- ja siemensäkkimuovit päätyvät kiertoon ja uusiokäyttöön. Samalla keräys työllistää nuoria paikallisesti. Uutena kumppanina keräykseen tulee mukaan Junttilan Tila.
Reilu Teko -keräyksessä viljelijät tuovat tyhjät lannoite-, siemen- ja rehusäkit paikallisiin 4H-yhdistysten keräyspisteisiin, joita hoitavat tehtävään palkatut nuoret. Yara huolehtii säkkien kuljetuksesta Lassila & Tikanojalle, joka puolestaan vastaa muovin kierrätyksestä ja uusiokäytöstä.
Säkkimuovista valmistetaan muun muassa uusia suursäkkejä, muovihylsyjä ja sidontavannenauhoja. Keräyksen historian aikana on kierrätetty yhteensä jo lähes 43 miljoonaa kiloa maatalouden muovia.
Uutena yrityksenä keräykseen tulee mukaan Junttilan Tila.
"Oli selvää, että myös itsenäisenä pakkaamona haluamme olla edelleen mukana Reilu Teko -kampanjassa. Säkkikeräys on yksi osa vastuullista toimintatapaamme, haluamme olla mukana tarjoamassa viljelijöille käytännöllisen kanavan kierrättämiseen ja tietysti haluamme auttaa työllistämään maaseudun nuoria!", kommentoi Junttilan Tilan toimitusjohtaja Teemu Junttila.
Reilu Teko edesauttaa Suomen hiilineutraaliustavoitteita sekä nuorten työllistymistä
Reilu Teko -keräys on koko Suomen maataloussektorin yhteinen ympäristöteko. Keräyksessä muovit päätyvät uusiokäyttöön – ei luontoon tai sekajätteeseen. Kierrätysmuovin käyttäminen uuden sijaan säästää raakaöljyä ja pienentää tuotantopäästöjä. Näin keräys tukee Suomen päästö- ja hiilineutraaliustavoitteita. Se on myös linjassa EU:n Green Dealin tavoitteiden kanssa, joissa muovijätteen määrää tulee vähentää ja kierrätystä lisätä.
Paikalliset 4H-yhdistykset sekä heidän palkkaamansa nuoret hoitavat keräyspisteitä ja huolehtivat niiden siisteydestä. Reilu Teko -keräys työllistää vuosittain keskimäärin noin 100 nuorta ja keräyspisteitä on yli 200 ympäri Suomea.
”Reilu Teko -keräyksen toteuttaminen on mahdollista vain laajan ja ainutlaatuisen yhteistyön ansiosta. Jo yli 50 vuotta jatkunut keräys on kansainvälisesti poikkeuksellinen maatalousmuovien kierrätysohjelma, joka tukee konkreettisesti myös 4H:n ilmasto-ohjelman tavoitteita sekä tarjoaa merkityksellisiä työllistymismahdollisuuksia nuorille”, kertoo 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.
Yritysyhteistyö vie kiertotaloutta eteenpäin
Reilu Teko -keräyksessä yrityskumppanit ovat keskeisessä roolissa kampanjan toteuttamisessa. Yhteistyö mahdollistaa sen, että maatalousmuovit saadaan tehokkaasti talteen ja takaisin uusiokäyttöön.
“Reilu Teko ‑keräys tukee Yaran sitoutumista sekä ympäristövastuuseen että sosiaaliseen vastuuseen. Haluamme olla mukana ratkaisuissa, jotka vievät koko toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Reilu Teko on merkittävä ympäristöteko ja myös nuorten työllistäminen on Yaralle tärkeää”, toteaa Yara Suomen kaupallinen johtaja Roland Westerberg.
Säkkikeräyksen järjestävät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja Yara Suomi. Paikalliset 4H-yhdistykset tuovat keräyspisteet lähelle viljelijöitä ympäri Suomen. Lassila & Tikanoja vastaa muovin kierrätyksestä. Keräyksessä ovat mukana myös Hankkija, Lantmännen Agro, A-Rehu, Peltosiemen, Tilasiemen, Viljelijän Berner, Junttilan Tila. Keräyksen näkyvyyttä ovat tukemassa Maaseudun Tulevaisuus ja Landsbygdens Folk. Reilu Teko -keräyksen suojelijana toimii maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen.
Keräyspaikat ja ohjeet
Keräyspisteiden sijainnit ja aukioloajat, säkkien pakkausohjeet sekä tiedot keräykseen otettavista säkeistä löytyvät 4H:n verkkosivuilta www.4h.fi/reiluteko Hakutoiminnon avulla viljelijä voi etsiä lähimmän keräyspisteen paikkakunnan nimen tai 4H-yhdistyksen mukaan. Säkkien tuominen keräykseen on viljelijöille maksutonta.
Keräyksen tuotot ohjataan paikallisten 4H-yhdistysten toiminnan tukemiseen ja 4H-nuorisotyöhön, kuten lasten kerho- ja leiritoimintaan sekä nuorten työelämätaitojen tukemiseen ja yrittäjyyskasvatukseen.
Medialle
Tarjoamme mielellämme lisätietoa, tilastoja ja mahdollisuuden haastatella mukana olevia viljelijöitä, nuoria työntekijöitä tai 4H:n sekä Yaran asiantuntijoita. Keräys jatkuu läpi kesän ympäri Suomen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Patrik LindforsEritysasiantuntijaSuomen 4H-liittoPuh:+358 40 569 1126patrik.lindfors@4h.fi
Anna-Kaisa HaapajärviMarkkinonti- ja agronomia yksikön vetäjäYara Suomi
Lisätietoja
Liitteet
Linkit
4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta. 4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 178 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. Toiminnassamme on mukana 42 000 jäsentä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen 4H-liitto
Harrastustoiminnassa ansioituneita nuoria palkitaan 4H-stipendeillä31.3.2026 09:11:37 EEST | Tiedote
4H-säätiö myöntää vuosittain stipendejä ansioituneille nuorille sekä aktiivisesti 4H:n toiminnassa mukana oleville henkilöille. Nuorten stipendeissä palkitsemisperusteena on pitkäaikainen, monipuolinen, tuloksellinen ja edelleen jatkuva 4H-harrastus. 4H-säätiön myöntämät 12 valtakunnallista stipendiä jaetaan Valtioneuvoston juhlahuoneistossa Helsingissä tiistaina 7.4. kello 14.30. Media on tervetullut tilaisuuteen.
Seinäjokisen Ellamaria Mattilan merilasikoruja valmistava Elmar Jewelry on Vuoden 4H-yritys17.3.2026 07:40:00 EET | Tiedote
26-vuotias Ellamaria Mattila on voittanut Vuoden 4H-yritys -kilpailun 2025. Elmar Jewelry valmistaa meressä hioutuneista lasinpalasista koruja, joissa yhdistyvät käsityö, kierrätysmateriaalit ja uniikki muotoilu. Vuoden 4H-yritys -kilpailussa palkitaan edellisen vuoden aikana yritystoimintaa ansiokkaasti toteuttaneita nuoria eri puolilta Suomea.
Nuorten yrittäjyys vahvassa kasvussa Suomessa – ilmiö näkyy jo yli 3 100 perustettuna 4H-yrityksenä5.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
4H-järjestön tuoreet tilastot osoittavat nuorten yrittäjyyden vahvan kasvun Suomessa. Vuonna 2025 maassa toimi 3 115 nuorten perustamaa 4H-yritystä, mikä on 58 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut 5,34 miljoonaan euroon. Kasvun taustalla näkyvät sekä heikentynyt kesätyötilanne että nuorten selkeä asennemuutos: yhä useampi haluaa työllistää itse itsensä.
Tutkimus: Nuorten yrittäjyys vahvistaa kuntien elinvoimaa29.1.2026 09:01:25 EET | Tiedote
Nuorten vapaa-ajalla harjoittama yrittäjyys on noussut merkittäväksi, mutta alihyödynnetyksi kuntien elinvoimatekijäksi, osoittaa LUT-yliopiston ja 4H-järjestön juuri julkaistu tutkimus.
Kesätyöt vähenevät rajusti – kesäyrittäjyys nousee ratkaisuksi nuorten kesätyöpulaan15.1.2026 09:02:59 EET | Tiedote
Kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jyrkästi, eikä kaikille nuorille riitä töitä kesäksi. Kun perinteinen kesätyö jää yhä useammalta saamatta, kesäyrittäjyys nousee yhdeksi ratkaisuksi nuorten kesätyöpulaan ja kunnille keinoksi tukea nuorten työllistymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme