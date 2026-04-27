Tampereen historialliset museot saivat Ekokompassi‑sertifikaatin

-Vastuullisuus on ollut keskeinen osa Tampereen historiallisten museoiden toimintaa jo pitkään. Museot haluavat olla kaikille turvallisia, saavutettavia ja yhdenvertaisia käyntikohteita sekä vaalia luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, kertoo intendentti Tomi Kumpulainen, joka vastaa Ekokompassityöstä historiallisilla museoilla.

Museokeskus Vapriikin ensimmäinen kestävän kehityksen ohjelma valmistui vuonna 2018, minkä jälkeen kestävyystyötä on kehitetty systemaattisesti. Valitse vastuullisemmin ‑palveluun museot liittyivät vuonna 2021, ja syksyllä 2025 kaikissa Tampereen historiallisten museoiden kohteissa käynnistettiin Ekokompassi‑ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Auditoinnin myötä museot ovat nyt saaneet Ekokompassi‑sertifikaatin.

Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama, kansainvälisiin standardeihin perustuva ympäristöjärjestelmä. Sen avulla museot ovat tunnistaneet konkreettisia ja vaikuttavia keinoja vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia.

-Ekokompassin ympäristöohjelman mukaisesti museoissa vähennetään materiaalihukkaa ja energiankulutusta, tehostetaan kierrätystä ja suositaan kestävästi tuotettua lähiruokaa, Kumpulainen kertoo.

Vuoden 2025 lopulla Vapriikin pihalle perustettiin uusi kaupunkiniitty, ja museon lähiympäristön lajistoa seurataan luonnontieteellisen museon toteuttaman tutkimuksen avulla.

Pieniä tekoja ja suurempia muutoksia arjessa

Museoympäristössä kestävyyttä edistetään sekä pienillä arkisilla teoilla että laajemmilla kehitystoimilla.

-Viimeisimpiä konkreettisia toimia ovat olleet henkilökunnalle hankittu asiointipyörä sekä museokaupan siirtyminen muovipusseista paperipusseihin, kertoo Kumpulainen.

-Laajempia muutoksia on tehty muun muassa näyttelyseinäkkeiden kierrätyksessä, siivouskemikaalien ympäristöystävällisyydessä ja wc‑tilojen vedenkulutuksen vähentämisessä. Seuraavina kehityskohteina tarkastellaan paperisista esitteistä luopumista sekä museokohteiden pihaympäristöjen luonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

Yhteinen matka kohti kestävämpiä museoita

Myös museokävijöillä on mahdollisuus osallistua kestävämpään museotoimintaan. Museoihin on helppo saapua julkisilla kulkuneuvoilla, ja Vapriikin sekä Amurin museokorttelin läheisyydessä on kaupunkipyöräpysäkkejä. Vapriikin museoravintolassa on aina tarjolla kasvisruokaa, lähiruokaa ja luomutuotteita.

-Ekokompassi‑sertifikaatti ei ole päätepiste, vaan osa jatkuvaa kehitystyötä. Ajatus Ekokompassissa on, että kestävyystyö ei ole koskaan täysin valmis – sitä voidaan ja tulee edistää askel askeleelta myös tulevina vuosina, toteaa Kumpulainen.